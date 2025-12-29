El sol sale para la patrona de Elche

Los repiques de las campanas de Santa María y una bombà atronadora, de las más fuertes que se recuerdan, anunciaron esta mañana de 29 de diciembre la salida de la patrona de Elche arropada por su pueblo. Y como si el tiempo además quisiera hacerle un guiño a la Maredéu, el sol, a ratos, alumbró a la imagen centenaria durante una procesión en el 'Trono dels Angelets' que se vivió con una intensidad especial, como si fuera un respiro que por fin pudiera salir a las calles después de unos días de incertidumbre y de vistas al cielo por una amenaza de lluvia que truncó los planes de la Venida de la Virgen.

Fiesta tras la incertidumbre

No se recuerda al menos en las últimas tres décadas que una romería y la carrera de Cantó se suspendiera por mal tiempo, y aunque apenas cayeron dos litros por metro cuadrado en algunas partes del Camp d'Elx, y no llovió como sí apuntaban los avisos y la alerta amarilla, desde la organización siempre defendieron que las medidas se tomaban por seguridad y después de que los caminos por los que se iba a producir la peregrinación quedasen embarrados por las precipitaciones anteriores en Navidad, por no hablar de la logística necesaria que se tenía que trasladar a la playa del Tamarit cuando no había certeza de que las condiciones climatológicas acompañasen.

Suspensión

Con todo ello, y después de un día duro de suspensiones, la ciudad celebró este lunes su día grande en una jornada que olía a festivo por cada rincón del centro histórico, con parte de negocios cerrados y el olor a pólvora de las tracas que incluso se colaba en algunos portales de los edificios.

Un acompañamiento de la imagen coronada que trascendió lo litúrgico. Sólo había que mirar la cara de ilusión de Francesc Cantó, encarnado por el concejal de Espacios Públicos Claudio Guilabert, que lucía el traje que ya estrenó en 2024 Iván Pomares. Desde la salida del templo sagrado, pasados unos minutos de las 11 horas, el guardacostas entonó varios "Vivas" a la patrona con una voz estentórea que fijó la mirada de los cientos de devotos.

Danza

Pocos segundos después un grupo de mujeres de la compañía de danza de María Segarra ofreció el particular tributo a la patrona al igual que el sábado cuando fue recibida en la basílica por la tarde en su porta arcas y después de que fuera venerada este fin de semana en la Casa de Puertas Coloradas, con colas incluso que tocaban el puente de la Generalitat, y con un recinto que incluso tuvo que abrir una hora más de lo esperado para acoger la masiva afluencia.

Gigantes, heraldos y el arca marcaron se encontraban en la cabecera del encuentro religioso, seguidos de las autoridades eclesiásticas entre quienes figuraba el vicario episcopal, Lucas Galvañ, quien tenía el encargo de oficiar la misa a la llegada a la basílica.

Durante el recorrido, que pasó por puntos como la Corredora desde donde se le lanzó aleluyas a la imagen, también se encontraban los cargos de honor de este año como el pregonero de las fiestas de la Venida, José Moya, los portaestandartes Gregorio Alemañ, Anna Álvarez y Rubén Bodewin así como representantes de la congregación de San Pascual Bailón como entidad abanderada. También figuraron el Ilicitano Distinguido de este 2025, reconocimiento que recayó en el presidente del Patronato del Misteri Francisco Borja, así como el Ilicitano de Adopción Jesús Rueda, mientras que no pudo asistir la Ilicitana Ausente Distinguida, Tona de Miguel. Festeros de las comisiones de fiestas, entre ellos las reinas y damas de las Fiestas de Agosto, también formaban parte de la comitiva.

Cortejo

Delante del paso de la imagen 26 niños y niñas, uno de los números más altos que se recuerdan, formaron un cortejo vestidos de angelets mientras que el trono estaba también lleno de pequeños que beben de esta tradición a edades tempranas. No fueron los únicos escolares que se sumaron al encuentro ya que entre los presentes también había un mini Cantó, en concreto el hijo del propio guardacostas, que como reconoció días previos en una entrevista en INFORMACIÓN su hijo no juega con Spiderman si no con el mítico personaje. La devoción se palpaba en el ambiente con multitud de ilicitanos sacando el móvil para inmortalizar el momento o incluso padres que dejaban a sus bebés en los brazos de Cantó a lomos de su caballo Único negro azabache.