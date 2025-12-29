Del miedo al poder en la Matanza de los Santos Inocentes en Elche

Un pregón que más que dicha desata el tormento. Decenas de visitantes al Belén Viviente de Elche, como si se hubieran metido en una cápsula del tiempo, viajaron este 29 diciembre desde l'Hort del Xocolater a uno de los clásicos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que dejó algún que otro susto en el lugar. Y es que entre palmeras y con un tiempo que respetó se produjo la tradicional representación de Pobladores de la Matanza de los Santos Inocentes, que volverá a tener lugar esta tarde con pases a las 19 y a las 20 horas.

Con esta interpretación Pobladores pudo recuperar este vivo nacimiento después de que este domingo tuviera que clausurarse ante la previsión de fuertes lluvias, y señalan que van a adaptar la programacion para que la mayoría de actividades tengan lugar antes del cierre el 6 de enero después de haberse abierto dos días más tarde de lo esperado por el mal tiempo y tras la suspensión este 28 de diciembre.

Momento en el que el centurión quiere matar al niño Jesús / AXEL ALVAREZ

En cuanto a la clásica interpretación, fue tal el nivel de realismo que había niños y niñas impactados al ver cómo desde aquel anuncio del nacimiento de Jesús y la promesa de salvación se desencadenaba la furia del rey Herodes "El Grande" asegurando que sólo él podía ser el único "Rey judío". Sobre todo aquella sentencia de “Mejor que mueran mil inocentes que quede vivo un culpable” heló a más de uno ante la orden clara de matar a todos los niños menores de dos años.

Crece la tensión

La tensión se disparó cuando los soldados comenzaron a recorrer el poblado golpeando las viviendas, registrando cada rincón y buscando a los recién nacidos mientras los vecinos intentaban ocultarlos o huir. El público tanteó muy de cerca un caos preparado con llantos y desesperación hasta que los propios habitantes de Belén tratan de organizar una defensa improvisada frente al pesebre, una resistencia simbólica que desembocó en un enfrentamiento desigual. Uno de los instantes más sobrecogedores llegó cuando, con el pueblo de rodillas, la Sagrada Familia se ve obligada a ofrecer al niño al centurión, que termina apiadándose de él.

Frente a la estampa amable del pesebre, aquí se escenificó el miedo, la huida y la violencia que, según el Evangelio de Mateo, siguieron al nacimiento de Jesucristo.

Figurantes

Este año participaron entre 30 y 30 figurantes en la escena de la asociación histórico artística, una cifra que refleja el crecimiento del proyecto y su progresiva profesionalización. Si en ediciones anteriores ya sorprendía el nivel de implicación, se veía un vestuario cuidado, coreografías de combate precisas y un aprovechamiento del espacio para que la experiencia fuera lo más inmersiva posible.

Y es que parte del elenco ha llegado a contar con asesoramiento de especialistas en combate y grima escénica, incluyendo la colaboración de algún miembro del Ejército que ha ayudado a estudiar los movimientos, la forma de desfilar y la manera de empuñar las armas con verosimilitud histórica.