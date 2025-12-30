Baile y cotillón adelantado: Los mayores de Elche dan la bienvenida al Año Nuevo

Pasaban las cinco de la tarde de este 30 de diciembre y las puertas de El Bailongo en Elche se abrieron para recibir a mujeres y hombres arreglados para la ocasión, con brillo en los ojos y el cuerpo listo para darse unos bailes.

Algunos se conocían de toda la vida y otros se saludaban como viejos amigos porque la ilusión de pasar un buen rato era compartida. El centro cívico de Candalix volvió a ser en vísperas de Nochevieja el epicentro de una fiesta preuvas dirigida a los mayores de 60 años de la ciudad con el fin de fomentar el envejecimiento activo y también, incluso, aliviar la soledad no deseada en la que una parte de la población puede verse inmersa en estas fechas señaladas.

Reconocimiento

Así, la iniciativa de la concejalía de Mayores tuvo un éxito arrollador y fueron multitud de ilicitanos los que apostaron por participar en esta actividad que mucho más allá de ser un anticipo simbólico de la Nochevieja. Fue, sobre todo, un gesto de reconocimiento a una generación que había construido la ciudad tal y como hoy se conoce.

En la primera franja de la tarde, hasta que empezó a caer el sol, el baile se convirtió en el verdadero protagonista. Pasodobles, canciones de siempre y ritmos que invitaron a moverse tanto por pareja como en solitario sin complejos llenaron la sala, mientras el cotillón empezó a asomar en forma de sombreros, serpentinas y sonrisas cómplices.

Los pasodobles para despedir el año marcan una jornada festiva / AXEL ALVAREZ

La edil del área, sin pronunciar un discurso largo ni lleno de formalismos, abogó por la importancia de que los inscritos estuviesen presentes y reivindicó el valor de cuidar, escuchar y celebrar a quienes habían vivido tanto y aún tenían mucho que aportar.

Campanadas

Uno de los instantes más esperados de la tarde llegó después con la simulación de las campanadas. Las preuvas sonaron entre aplausos, risas y una emoción sincera. No faltaron las uvas simbólicas ni los deseos lanzados al aire. Cada campanada fue una excusa para pedir salud, compañía y tranquilidad, pero también para recordar a quienes ya no estaban y seguían presentes en la memoria. Tras el ritual, el chocolate caliente reconfortó a los presentes mientras la música tomaba protagonismo.

Esta no es la única actividad navideña que ha organizado el Consistorio para los ilicitanos más mayores ya que el pasado diciembre también se ofrecieron actuaciones en residencias de la tercera edad por parte de agrupaciones como la Coral Blanco y Negro, la Asociación Coral y Cultural de Elche, el Grupo de Talentos Sénior o 'Algo más que baile'.