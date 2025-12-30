La Zona de Bajas Emisiones entra en vigor este 31 de diciembre en Elche: Estas son las restricciones

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Elche se activará este 31 de diciembre pero no entrarán en vigor restricciones generales de acceso, circulación o estacionamiento en la mayoría de vehículos al menos en la primera fase hasta 2030. Así lo comunicó este martes el edil de Movilidad, Claudio Guilabert, quien matizó que sólo estará limitado el acceso a la ZBE a coches municipales, autobuses y vehículos de empresas concesionarias, siempre que no dispongan de distintivo ambiental. En todos los demás casos las limitaciones solo se activarán de forma puntual en caso de episodios de contaminación, "algo que nunca ha ocurrido en Elche”, señaló el concejal.

Desde el Ejecutivo local de PP y Vox se amparan en la ordenanza que fija un calendario progresivo para la implantación de futuras fases, que se evaluarán de manera semestral antes de su activación, con el objetivo de garantizar una transición gradual y minimizar el impacto en la ciudadanía.

De igual modo, se contemplan numerosas excepciones para residentes, trabajadores, servicios esenciales, personas con movilidad reducida, centros educativos y accesos justificados. Con lo cual, por lo pronto los ilicitanos, visitantes y quienes se desplazan al núcleo urbano para trabajar o estudiar no notarán un gran cambio en esta primera etapa. Precisamente esta forma que tiene el equipo de gobierno de entender la ZBE para luchar contra la contaminación, sin apenas limitaciones, ha tenido en los últimos años la oposición de grupos como Compromís, que llegó a elevar al Defensor del Pueblo los planes del bipartito.

Áreas sensorizadas

Pese a que no hay un afán sancionador, desde el Ayuntamiento han estado dando pasos para medir lo que pasa con la movilidad en las principales partes del término municipal. El pasado julio, por ejemplo, empezaron a señalizarse las áreas sensorizadas dentro del marco de la iniciativa ‘Vive Elche’, la estrategia urbana para “impulsar un crecimiento ordenado, sostenible y equilibrado”. Los postes o señales que se colocaron, tanto verticales como horizontales en distintas calles como Pedro Juan Perpiñán, son el aviso de un entramado de cámaras, radares y sensores que monitorizarán la movilidad urbana las 24 horas del día.

Con esta actuación previa, la ciudad se ha estado preparando para desplegar uno de los sistemas de monitorización urbana más avanzados de Europa, que incluye 70 cámaras de lectura de matrículas, 38 cámaras de analítica, 17 radares de aforo multicarril, 28 antenas bluetooth de gran alcance y 15 sensores de ruido. La recogida de todos estos datos permitirá conocer en tiempo real el estado del tráfico, la concentración de vehículos, los niveles de ruido y hasta la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad. En ningún caso su acción, como remarca el gobierno municipal, significará que se vaya a sancionar independientemente de la clasificación energética.

Cámaras en los polígonos en enero El Parque Empresarial de Elche y el polígono de Carrús empezarán 2026 videovigilados. Al menos la pretensión es que a finales de enero o principios de febrero puedan estar instaladas 27 cámaras en los principales accesos que irán conectadas a la Policía Local y que darán avisos cuando se detecten movimientos sospechosos como hurtos, además del colapso en el tráfico por accidentes. La junta de gobierno ha adjudicado por algo más de 110.000 euros el suministro de los equipos y la puesta a punto de estos sistemas. Según apuntó la portavoz de la junta, Inma Mora, la actuación está sufragada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) al igual que la instalación de la fibra óptica que se está acometiendo con un contrato anterior. Por el número que ha trascendido, serían una docena más de cámaras de los previstos inicialmente hace un año, cuando se hablaba de que habría diez puntos en el Parque Empresarial, así como cinco sectores estratégicos en el polígono de Carrús en las calles Monóvar e Inca, en la Avenida de Novelda y la Ronda Vall d’Uxó. Si bien, finalmente Carrús se dotará con siete equipos con un coste de 30.000 euros mientras que en el Parque Empresarial habrá una veintena de cámaras por 80.193 euros. photo [object Object] [object Object] edit delete swap_calls [object Object] [object Object] Desde la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Empresarial ya manifestaron hace meses que que será un salto en seguridad contar con cámaras que emplean un software con Inteligencia Artificial, que lee matrículas y que incluso detecta masificaciones, atascos y situaciones sospechosas, porque complementará al servicio de vigilancia física privado que pagan los propietarios para cubrir los más de dos millones cuadrados de extensión. Robos Desde Carrús valoran también esta medida como necesaria e incluso explican desde la comunidad de propietarios que el detonante para poner cámaras en el enclave, que es por donde se estima que pasan a diario el 30% de los vehículos que entran a la ciudad, es el robo de combustible que vienen experimentando desde hace años los camioneros, una problemática que se ha agudizado en los últimos tiempos por la subida de los precios.

Regulación

Aunque en otras ciudades españolas la introducción de estas tecnologías ha venido acompañada de la Zona de Bajas Emisiones, así como limitaciones de acceso a determinados vehículos, en la ciudad el enfoque es diferente, e incluso se señalaba que en Elche no hacía falta esta regulación justificándolo en la buena calidad del aire.

Oficina del Dato

La columna vertebral del plan es la Oficina del Dato, que centralizará toda la información recogida por los sensores y gestionará en tiempo real datos sobre el uso del transporte público, los desplazamientos a pie o en bicicleta, la intensidad del tráfico e incluso los ruidos urbanos. En verano la estimación era que en un año el sistema esté plenamente operativo y permita aplicar métricas avanzadas con las que anticiparse a los problemas y avanzar en ese concepto de la smart city del que se viene hablando en los últimos años.

Cámara de videovigilancia instalada ya en la calle La Fira de Elche / Matías Segarra

El nuevo sistema permitirá al Ayuntamiento detectar en tiempo real qué líneas de autobús están más saturadas, en qué momentos se producen los picos de tráfico, o incluso cuál es la ruta más utilizada por los vehículos más contaminantes.

Diagnóstico

Para diagnosticar cómo se encuentra el término municipal en cuanto a contaminación, hace algo más de un año la Administración local encargó a una empresa varias mediciones en distintos puntos del casco urbano, hasta diez, para un estudio que exigía la Unión Europea a todas las ciudades con más de 50.000 habitantes para mejorar la calidad del aire y reducir la cantidad de CO2 que respiramos, que se asocia con un gran número de enfermedades, principalmente respiratorias, y también como una de las grandes causa de muertes del siglo XXI. El trabajo ha tenido en cuenta no solo la cantidad de productos tóxicos que se emiten a la atmósfera que respiramos, sino de qué tipo son -hasta cuatro distintos- y qué modelo de vehículo lo emite.

Para ello, se apoyó el estudio en un lector de matrículas que facilitó el tipo de combustible, uso que se le da (público o privado) y motorización para proceder al cruce de los datos. De este modo se estableció una correlación directa para establecer un mapa de contaminación en el casco urbano y qué tipo de circulación lo provoca.