La Cabalgata de Reyes en Elche, en el aire por la previsión de fuertes lluvias

El momento estrella de la Navidad en Elche está amenazado por la previsión de lluvias torrenciales. El Ayuntamiento confirmó este martes que cabe la posibilidad de que, por fuerza mayor, se tenga que suspender la Cabalgata de Reyes Magos en la noche del 5 de enero.

Si bien, la decisión final se tomará justo el día anterior según avancen los partes meteorológicos, aunque de entrada ya se ha tomado la determinación de ofrecer la venta de entradas sólo el mismo 4 de enero, resolución del Ejecutivo de PP y Vox como forma de minimizar las molestias de movilizar a la población el 2 y 3 de enero para la compra online y presencial, como inicialmente se anunció hace días, si finalmente no hay evento.

Puntos de venta

Así las cosas, a partir de las 9 horas del próximo domingo se habilitarán los dos puntos habituales de la Plaza dels Algeps (Chimeneas) para los tramos de Avenida de Novelda y Jorge Juan, y el Paseo de la Estación para el resto del recorrido, que incluye Reina Victoria, Plaza de Baix, Corredora, Puente Ortices, Puerta de Alicante, Maestro Albéniz y Diagonal del Palau. En caso de que sea firme la suspensión, desde el equipo de gobierno aclaran que se reembolsará el importe desde la plataforma Vivaticket o bien de forma física.

El pasado 27 de diciembre el Consistorio trasladaba que se alquilaban un total de 12.373 sillas y que la mitad de las localidades por vía online se podían adquirir el viernes 2 de enero a partir de las 10 horas a través de la plataforma vivaticket.com, mientras que el presencial de la otra mitad se iba a realizar inicialmente los días 3 y 4 de enero en diferentes ubicaciones de la ciudad. La adquisición, si bien, será sólo un día y desde una hora antes.

Junta de gobierno

Así lo comunicó la edil de Festejos Inma Mora tras una junta de gobierno atípica, con pocos puntos dentro del orden, y sin ser jueves (que cae en Año Nuevo) como habitualmente precisamente porque fuera del orden se llevaba la adjudicación de la cabalgata por 130.000 euros al grupo Meteoro, y era la primera vez que se agrupaban todos los gastos derivados de los Reyes Magos, como también el Campamento Real que estaba planificado junto a la Torre de los Vaillos el próximo sábado, 3 de enero, de 17 a 20, el domingo de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas así como el lunes 5 de enero, de 11 a 13 horas.

La portavoz de la junta sostuvo que se están estudiando todas las posibilidades, entre ellas hacer algún tipo de actividad alternativa si la lluvia empaña la característica llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en un desfile para el que se han preparado infinidad de ballets, carrozas y espectáculos. Por ahora, sin embargo, no hay nada claro, con lo que de nuevo la vista está en el cielo al igual que en días anteriores cuando también se tuvo que suspender por prevención el grueso del programa de las fiestas de invierno de la Venida de la Virgen como el hallazgo en la Playa del Tamarit, la romería o la carrera de Cantó por la amenaza de mal tiempo, mientras que la procesión se salvó de la lluvia que horas después cayó de forma puntual en la ciudad.

Colas para la Cabalgata de 2025 en Ximeneas / Áxel Álvarez

Tramo azul

Si hay cabalgata contaría con un tramo azul, una parte del recorrido donde la música no sonará para aquellos niños y personas con discapacidad intelectual o espectro autista a los que los estímulos y ruidos pueden llegar a estresar. Esta zona se localizaría al arranque del desfile en la avenida de Novelda y el alquiler de sillas para el tramo, se realizará en los Cines Odeón el sábado 3 de enero por la tarde y el domingo 4 de enero en horario de mañana y tarde. El mismo día 5, en los Cines Odeón, se pondrán a la venta las sillas sobrantes de 10:00 a 13:00 horas.

Talleres de atxes

Por otro lado, si el tiempo respeta, están previstos diferentes talleres de ‘atxes’ con motivo de la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Una actividad organizada por distritos, con la que enseñar a pequeños y mayores una tradición basada en la quema de ‘atxes’, unas antorchas realizadas con elementos provenientes de la poda de los huertos de palmeras, para guiar a sus Majestades la noche del día 5 de enero.

La iniciativa se llevará a cabo del 2 al 5 de enero y será necesaria inscripción previa a través de los responsables de distritos. El 2 de enero la actividad se llevará a cabo en la Torre del Gall de la Hoya a las 16.30 horas (666059563), el día 3 en la Plaza de María Auxiliadora de Algoda a las 11.00 horas (677852014) y a las 17.00 en el centro Cívico de Jubalcoy (634996475).

El día 4 los talleres se celebrarán en el Huerto de Travalón a las 11.00 (inscripción libre) y en el Centro Social de Las Bayas a las 18.00 (613113923), mientras que el día 5 será a las 11.30 en el Centro Cívico de La Galia (634996475). Asimismo, los días 4 y 5 de enero se instalarán puestos de atxes en la Glorieta en horario de 08.30 a 20.00 horas y este año como novedad también en Torre Vaillo.