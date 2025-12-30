Las 27 cámaras para el Parque Empresarial y el polígono de Carrús costarán 110.000 euros y llegarán en enero

El Parque Empresarial de Elche y el polígono de Carrús empezarán 2026 videovigilados. Al menos la pretensión es que a finales de enero o principios de febrero puedan estar instaladas 27 cámaras en los principales accesos que irán conectadas a la Policía Local y que darán avisos cuando se detecten movimientos sospechosos como hurtos, además del colapso en el tráfico por accidentes.

La junta de gobierno ha adjudicado a la empresa especializada en seguridad e ingenieria Sabico por algo más de 110.000 euros el suministro de los equipos y la puesta a punto de estos sistemas. Según apuntó la portavoz de la junta, Inma Mora, ambas actuaciones están sufragadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

Una docena más

Por el número que ha trascendido, serían una docena más de cámaras de los puntos que figuran en los pliegos del contrato de instalación de la fibra óptica para estos futuros equipos. Este proyecto, también asumido por el órgano autonómico, salió a licitación el pasado noviembre y ya están acometiendo las conexiones necesarias para cuando estén las cámaras.

Entonces se hablaba de que habría diez puntos en el Parque Empresarial, lo que vienen siendo la gran mayoría de accesos y salidas, así como a cinco sectores estratégicos en el polígono de Carrús en las calles Monóvar e Inca, en la Avenida de Novelda y la Ronda Vall d’Uxó.

Si bien, finalmente Carrús se dotará con siete equipos con un coste de 30.000 euros mientras que en el Parque Empresarial habrá una veintena de cámaras por 80.193 euros.

Por lotes

Fue en mayo de 2024 cuando el Ayuntamiento intentó contratar por más de 160.000 euros un completo sistema de cámaras sólo en el Parque Empresarial. Uno de los lotes, el que correspondía a la instalación de los equipos y la puesta en funcionamiento se terminó adjudicando por más de 80.000 euros pero el lote principal, que era el de la preinstalación, quedó desierto, y que fue el que se desatascó hace dos meses agrupando también al polígono de Carrús.

El Parque Empresarial tiene una alta rotación de vehículos a diario / Áxel Álvarez

Desde la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Empresarial ya manifestaron hace meses que que será un salto en seguridad contar con cámaras que emplean un software con Inteligencia Artificial, que lee matrículas y que incluso detecta masificaciones, atascos y situaciones sospechosas, porque complementará al servicio de vigilancia física privado que pagan los propietarios para cubrir los más de dos millones cuadrados de extensión.

Robos

Desde Carrús valoran también esta medida como necesaria e incluso explican desde la comunidad de propietarios que el detonante para poner cámaras en el enclave, que es por donde se estima que pasan a diario el 30% de los vehículos que entran a la ciudad, es el robo de combustible que vienen experimentando desde hace años los camioneros, una problemática que se ha agudizado en los últimos tiempos por la subida de los precios.