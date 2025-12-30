Elche dice adiós a Antonio Antón Latour, voz histórica del Misteri

Antonio Antón Latour (Elche, 25 de abril de 1950–30 de diciembre de 2025) falleció este martes dejando tras de sí una trayectoria ejemplar vinculada de manera inquebrantable al Misteri d’Elx, donde desarrolló un papel fundamental durante más de medio siglo y cuya comunidad lo despide con reconocimiento y emoción. Licenciado en Magisterio, dedicó su vida profesional a la enseñanza en Primaria, mientras que su vocación artística y sentimental quedó ligada para siempre a la representación sacra ilicitana.

Trayectoria y vínculo familiar con La Festa

Como él mismo recordaba, «El Misteri es mi vida y me han desahuciado», una frase que resume la intensidad con la que vivió su relación con la obra mariana. Entró en la Capella en 1958, con solo 8 años, dentro del Cortejo —cuando aún no cantaba—, y al año siguiente ya encarnó a María Salomé. Posteriormente, participó como María Mayor en 1961 y 1962. Tras el cambio de voz colaboró como Consueta, hasta poder regresar al canto.

En 1969, bajo la dirección del Mestre Ginés Román y tras la jubilación de Francisco Rico, comenzó a interpretar como tenor del Araceli, papel que mantuvo durante 40 años, desde 1969 hasta 2009. Posteriormente asumió el cargo de Maestro de Ceremonias entre 2009 y 2019, coordinando la puesta en escena del drama asuncionista y convirtiéndose en figura clave para su desarrollo contemporáneo.

Antonio Antón Latour en el papel de María cuando era sólo un niño / Cátedra Pedro Ibarra

Herencia y legado familiar

Su amor al Misteri procedía de haber pertenecido a una familia profundamente vinculada a La Festa. Su padre, Antonio Antón Asencio, fue Ángel en 1932 y 1933, integró la primera Junta Restauradora, formó parte del Patronato como secretario de la Junta Nacional y Local y fue Maestro de Ceremonias durante más de treinta años. También destacó por impulsar hitos como la primera guía del espectador (1969) o la aparición del Misteri en un sello postal, además de promover su reconocimiento institucional.

Su hermano Luis Antón Latour es cantor de la Capella y compartió escenario con él en el Araceli durante 18 años. Sus hermanas, además, participaron activamente en la elaboración de las palmas.

Vocación musical y compromiso personal

Aunque no poseía estudios formales avanzados de música, contaba con nociones de solfeo y gran afición musical. De joven integró distintos grupos y fue también cantautor. Aseguraba con rotundidad: «El Misteri es mi vida». Y mostró siempre su respeto profundo hacia la tradición, la Escolanía, los cantores adultos y todas las personas que sostienen la representación.

Antonio Antón Latour (adulto de la izquierda) con su hermano Luis y dos niños cantores del Misteri / Cátedra Pedro Ibarra

Antonio Antón Latour deja un legado imborrable, una vida entregada a la docencia, a la música y, sobre todo, al Misteri d’Elx, ese patrimonio vivo al que dedicó cuerpo y alma desde la infancia y del que formó parte como una de sus voces más reconocibles y queridas.