El Ayuntamiento de Crevillent decreta un día de luto oficial tras la muerte de una joven en un incendio

El Ayuntamiento de Crevillent ha expresado "su más profundo pesar y condolencias por el trágico incendio en una vivienda de la calle Al-Shafra, que se ha saldado con el fallecimiento de una mujer de 25 años, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU)", en un comunicado de prensa. Además, el consistorio ha informado de que la otra persona afectada por inhalación de humo, un hombre de 33 años, permanece ingresada con pronóstico reservado.

Por este suceso, la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, ha dictado un decreto de Alcaldía por el que se declara día de luto oficial hoy martes 30 de diciembre de 2025, como muestra de respeto y condolencia hacia la víctima y sus familiares.

Bomberos en el lugar del incendio mortal en Crevillent. / INFORMACIÓN

Esta decisión se adopta al amparo del Reglamento de Protocolo del Ayuntamiento de Crevillent, aprobado por acuerdo plenario el 30 de mayo de 2016, que establece que la Alcaldía puede declarar luto oficial mediante decreto cuando concurran circunstancias de especial trascendencia a nivel local.

Minuto de silencio a las 12.00 horas

De acuerdo con la resolución municipal, el luto oficial se inicia a las 8:00 horas del día de hoy y durante esta jornada las banderas de Crevillent de todos los edificios municipales ondearán a media asta. Asimismo, se ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas a las puertas del Ayuntamiento, al que se invita a sumarse a toda la ciudadanía como gesto colectivo de duelo y respeto.

El edificio de Crevillent donde ha ardido una vivienda / V. L. Deltell

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado públicamente el apoyo institucional y humano a la familia y allegados de la víctima en estos momentos de profundo dolor, al tiempo que se desea una pronta y favorable evolución a la persona herida que continúa hospitalizada.

El consistorio reconoce el trabajo desempeñado por el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante, servicios sanitarios, así como a la Policía Local y Guardia Civil, que intervinieron en el suceso y subraya la importancia de acompañar como municipio a quienes se han visto afectados por este trágico acontecimiento que ha conmocionado a Crevillent.