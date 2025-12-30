Un menú más dulce en el Hospital General de Elche

Estas fechas señaladas se caracterizan por situaciones como la del estudiante que vuelve a casa por Navidad, grupos de amigos que se reencuentran en los bares y que callejean para ver el alumbrado navideño de cada ciudad. Pero también se da otra realidad, la de miles de personas que por desgracia pasan estos días hospitalizados y sin disfrutar de esa alegría que se respira fuera.

Precisamente para hacer más amena la estancia y poner el toque dulce a una experiencia, de por sí, poco confortable, el Hospital General de Elche proporciona menús especiales con toques navideños para los pacientes ingresados. Así, con el propósito de hacer algo más llevaderos los días en planta los pacientes están degustando platos que se salen de la "comida de hospital" habitual.

Menú

Por ejemplo en Nochevieja los usuarios cuya patología lo permita cenarán crema marina de mejillones, seguida de dorada imperial a la espalda con ajetes y gambas, y tarta San Marcos. Al llegar la medianoche celebrarán la entrada al 2026 con las tradicionales uvas, además de dulces navideños.

El día de Año Nuevo la comida consistirá en ensalada ilicitana de escarola con frutos secos y granada, de plato principal tendrán arroz con sepia y gambas, y de postre profiteroles con sirope y dulces navideños.

Reyes

El día de Reyes también contará con un desayuno especial compuesto por chocolate caliente y el tradicional roscón de Reyes. Como primer plato de la comida de Reyes, los pacientes tenrán de primero crema de calabaza, de segundo planto pollo en salsa con ciruelas, y de postre tarta de queso con arándanos.

En este sentido, los pacientes que pasaron la Nochebuena también degustaron "crema real de bogavante", "ave rellena de oro y frutos" y, como postre, tarta tiramisú y dulces típicos navideños, mientras que tampoco pudo faltar el consomé con pelotas, seguido de cocido navideño y de postre piña natural.