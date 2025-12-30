El engranaje de Calendura, listo para dar las Campanadas en Elche

Mientras los hogares ilicitanos están ultimando menús y preparando las uvas, en uno de los rincones más simbólicos junto al Ayuntamiento de Elche se vive desde hace días un ritual menos visible pero esencial: la puesta a punto de Calendura y Calendureta, los singulares autómatas que desde la Torre de la Vetlla marcarán, un año más, el tránsito exacto entre el 31 de diciembre y el 1 de enero ante miles de miradas.

El movimiento de la maquinaria antigua, que está conectado por un sistema eléctrico a más de 100 metros del reloj municipal, hará su magia para que ambas imágenes den las Campanadas sin ningún descuadre. Para ello se están haciendo los últimos ajustes con tal de que en el cambio de año todo funcione con precisión milimétrica.

“Con los cambios de temperatura de verano a invierno el reloj puede variar un poquito, por la dilatación y contracción de las piezas, pero es una variación mínima. Va bastante exacto”, detalla José Manuel Andreu con la serenidad de quien conoce cada engranaje como la palma de su mano. En la víspera de Nochevieja el relojero municipal, que sucedió a Francisco Hernández en el puesto hace tres años, podía verse revisando cada una de las múltiples piezas y su figura, discreta pero imprescindible, es la garantía de que a las doce en punto de la noche las campanadas sonarán cuando deben y, entonces, ambos personajes de maderam cobrarán vida golpeando con sus mazas la campana ante una Plaça de Baix que se espera llena hasta la bandera en la fiesta de Fin de Año que ha programado el Ayuntamiento a partir de las 23.30 horas.

Eso sí, aunque ahora se esté haciendo un mantenimiento más excepcional, el relojero, que lleva cinco décadas a este oficio, apunta que se hace un seguimiento durante el año para preservar el mecanismo, teniendo en cuenta que, según explicaba, ambas imágenes son las únicas con movimiento que quedan en un campanario en la Comunidad Valenciana y de los pocos en España que se sirven cuidando para que no desaparezca como en otros rincones del país donde la dejadez dio al traste con estos elementos

Inversión

En 2020 el Ayuntamiento acometió una inversión de 67.500 euros para restaurar la cornisa y el sistema que da servicio al reloj, la campana y los autómatas, y aunque en las distancias cortas ambas figuras se ven ciertamente degradadas, lo que podría deverse a los efectos climatológicos que hacen que se desgase la pintura, desde el equipo de gobierno de PP y Vox señalan que el estado de conservación es óptimo y que por ahora no se precisa ninguna actuación más.

Mecanismo que mueve el reloj de Calendura / J.R.Esquinas

Y es que pese a que la maquinaria actual del reloj data de 1963 antes hubo otra, hoy conservada en el Museo de Puçol, y mucho antes una primitiva del siglo XVI que se perdió para siempre, que cuadraba más con la época de la torre que fue utilizada como sistema defensivo medieval. En el año 1573 se ordenó la construcción de un reloj con calendario y fue en 1759 cuando se colocaron ambos muñecos con el estilo de los jacquemart franceses que los ilicitanos de la época bautizaron como «Miquel» y «Vicentet», por el nombre de las campanas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que ambos pasaran a llamarse Calendura y Calendureta, debido al calendario que se encontraba en el reloj. Así pues, el primero golpea la campana grande y el segundo marca los cuartos.

Emoción

Para el relojero este encargo tiene un componente emocional precisamente por esa historia y sus recuerdos de infancia cuando veía la imagen de este curioso personaje desde la calle y soñaba con estar algún día arriba. Hoy es él quien cuida de un icono muy ilicitano que marca uno de los momentos más esperados. Como ya apuntó también este martes la edil de Festejos, Inma Mora, la noche irá mucho más allá del instante mágico de medianoche. Tras el ritual de las uvas, la música tomará el relevo con una fiesta amenizada por el DJ Jesús Andreu hasta las cinco de la madrugada y habrá todo tipo de estilos musicales para atraer a todos los públicos y evitar, dentro de lo posible, el mayor número de desplazamientos. Como ya avanzó el Ayuntamiento días previos, habrá líneas de autobús nocturno para que el centro no se colapse de tráfico y se cojan los menos coches posibles.