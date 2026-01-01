El baño de los valientes en la playa de La Marina en Elche tiene acento extranjero

La mañana del primer día del año reunía en la playa de La Marina en Elche a más de medio millar de personas que, casi sin darse cuenta, formaban parte de una escena que ya se está convirtiendo en costumbre. El cielo amanecía despejado, el sol asomaba con suavidad de invierno y la temperatura, más amable de lo habitual para estas fechas -unos 17 grados-, invitaba a quedarse, a mirar y, para algunos, hasta a entrar en el agua. La playa iba llenándose poco a poco de vida: conversaciones en distintos idiomas, risas, saludos, preparativos y ese movimiento constante que indicaba que algo especial estaba ocurriendo.

Cita esperada

El baño de Año Nuevo en La Marina se consolida como una cita que ya muchos esperan. Lo que años atrás -cerca de una década según recuerdan los lugareños- había nacido como una ocurrencia de unos pocos vecinos extranjeros se ha transformado ya en un acto colectivo que atrae cada vez a más gente. Dicen que todo comenzaba casi de manera discreta, con un pequeño grupo que, sin grandes pretensiones, decidía empezar el año en el Mediterráneo. Con el tiempo, aquella iniciativa sencilla iba sumando participantes, curiosos y seguidores fieles, hasta convertirse en un encuentro que hace que parezca de nuevo agosto en la playa de la Marina. Al menos en cuanto a la dificultad para aparcar en la zona.

Cientos de personas celebran el Año Nuevo en la playa de La Marina disfrutando del buen tiempo / Áxel Álvarez

De hecho, los aparcamientos han quedado completos y los coches ocupaban incluso los caminos de arena que se abren entre la pinada. No era una aglomeración caótica, pero sí un paisaje que recordaba más a un día de la temporada alta del verano que a una mañana de invierno.

Extranjeros

La presencia extranjera resulta mayoritaria en este evento. Belgas, ingleses, alemanes, holandeses y otros ciudadanos de procedencia principalmente europea aportaban su entusiasmo tranquilo y esa manera serena de celebrar las cosas. Traían consigo una tradición muy extendida en sus países: recibir el nuevo año con un baño en el mar, como gesto simbólico de renovación, energía y comienzo. Algunos bajaban con gorros navideños, otros llevaban accesorios festivos y muchos simplemente disfrutaban de la reunión. También acudían vecinos ilicitanos para curiosear y dejarse contagiar por el ambiente.

Mientras tanto, la playa se convertía la mañana de 1 de enero en un espacio de convivencia relajada. Había quienes comían en la arena, quienes encendían barbacoas, otros hacían música en vivo y quienes simplemente se sentaban a observar.

El baño

El momento del baño no llegaba de manera solemne ni con un acto oficial. Más bien se producía naturalmente. Algunos se animaban primero, otros seguían, y poco a poco el grupo de valientes entraba en el mar entre risas, gestos de emoción y algún grito provocado por el agua fresca. La escena mezclaba diversión y valentía. Muchos de los participantes eran personas mayores, jubilados en su mayoría, que asumían el reto con humor y orgullo. Desde la orilla, los asistentes aplaudían, animaban y registraban el momento con móviles y cámaras.

No todos se atrevían a bañarse, pero nadie quedaba al margen del ambiente festivo. Algunos preferían refugiarse en mantas ligeras, otros brindaban, muchos simplemente compartían pequeñas conversaciones con desconocidos que, por unas horas, se volvían vecinos circunstanciales. El tiempo parecía ir más despacio, como si la mañana quisiera alargarse un poco más para permitir que la celebración continuara.

Este baño de Año Nuevo en La Marina no ha pretendido nunca ser un gran acontecimiento oficial, pero, sin buscarlo, ha ido adquiriendo el peso de las tradiciones que nacen desde el vecindario. Cada edición va sumando asistentes.

Al finalizar la mañana, La Marina guardaba otra página en su reciente historia festiva: un baño colectivo que, sin grandes discursos, hablaba de convivencia, de tradición compartida y de una forma sencilla de celebrar la vida al empezar un año nuevo. ¡Bienvenido 2026!