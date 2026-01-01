Entra en vigor en Elche la ordenanza del patinete y las sanciones comenzarán tras Reyes

La Policía Local de Elche comenzará a sancionar por el mal uso de los vehículos de movilidad personal justo tras Reyes, una vez finalicen las fiestas navideñas, con la aplicación efectiva de la ordenanza municipal de movilidad sostenible aprobada para su entrada en vigor con el año nuevo. El comisario del área operativa, Israel Marco, recuerda que «este 1 de enero entra en vigor la ordenanza municipal de movilidad sostenible y con ella nuevas obligaciones para el uso del patinete», después de meses de avisos preventivos desde el Ayuntamiento y la Policía.

El responsable policial avanza que «empezaremos una campaña específica para, en cuanto finalicen las fiestas navideñas, después de Reyes, comenzar a aplicar la nueva norma, manteniendo un enfoque pedagógico en la medida de lo posible», aunque también deja claro que «las normas están para cumplirse y cuando no se cumplen se tienen las consecuencias que establece la misma ordenanza municipal».

Nuevas normas para circular

Entre las principales obligaciones destacan el uso obligatorio del casco, que solo pueda viajar una persona, el seguro obligatorio, la activación de luces o elementos reflectantes tras la puesta de sol y la circulación preferente por calzada o vía ciclista, nunca por aceras ni parques salvo casos de movilidad reducida. La ordenanza fija además la edad mínima de 14 años para conducir estos vehículos, prohíbe el uso del móvil o auriculares y veta la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, con posibilidad de inmovilización del vehículo si no se cumple la normativa.

Los conductores de patinetes eléctricos tendrán que llevar obligatoriamente casco / Áxel Álvarez

El comisario recuerda que esta preparación no empieza ahora. «En septiembre comenzamos unos cursos específicos para la circulación de vehículos de movilidad personal» a través de la Escuela Municipal de Educación Vial Pedro Tenza, incorporando las nuevas reglas que ya se conocían desde el momento de la aprobación, pese a que su entrada en vigor quedaba aplazada hasta este 1 de enero. Marco incide en que estos vehículos pueden ser una herramienta de movilidad sostenible si existe regulación y concienciación: «tenemos que ser capaces de convertir eso que puede ser un problema en una solución».

Ámbito ampliado

La normativa también introduce sanciones para peatones en varios supuestos. Se consideran infracciones leves —75 euros— cruzar por carriles bici sin estar permitido, permanecer en ellos obstaculizando la circulación o invadir acera-bici fuera de los casos autorizados. Además, se prohíbe bajar o subir de un vehículo en marcha, solicitar taxi desde el centro de la calzada o transportar carros de supermercado por la vía pública, con multas de 60 euros para este último caso.

En cuanto a la circulación, los patinetes deberán circular por la calzada o vías ciclistas y no podrán transitar por zonas peatonales. En los pasos de peatones deberá bajarse del patinete, igual que se veta circular por autovías y autopistas. También se prohíbe sujetarse a vehículos en marcha o circular sobre una sola rueda. Las bicicletas podrán acceder a parques y áreas peatonales solo cuando no exista aglomeración y respetando una velocidad máxima de 10 km/h.

Controles y sanciones

La Policía Local recuerda que, entre la puesta de sol y el amanecer, será obligatorio contar con sistema de alumbrado y elementos reflectantes. Los agentes podrán inmovilizar el vehículo si el conductor no lleva casco o carece de seguro de responsabilidad civil, que puede ser específico o integrado en una póliza general. Asimismo, los puntos de estacionamiento reservados para bicicletas y VMP quedan exclusivos para estos vehículos y estarán debidamente señalizados.

La ordenanza —que también establece infracciones graves de hasta 200 euros para determinadas conductas peligrosas— busca reducir riesgos y ordenar la convivencia en la vía pública. Marco subraya que no se trata solo de sancionar, sino de conseguir una circulación más segura: Elche, insiste, va «por ese camino» con inversión en infraestructuras y ahora con una regulación que marca obligaciones claras.