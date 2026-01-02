Vallas publicitarias en Elche para "dejar fuera de juego" a la LGTBIfobia

Las vallas publicitarias suelen valer para anunciar servicios inmobiliarios, un restaurante que necesita promoción o incluso para enaltercer patrimonios de una ciudad, pero también puede tener poder de concienciación. Que se lo digan a la asociación LGTBIQ+ Dimove de Elche que ha lanzado una campaña con siete grandes paneles repartidos por diferentes puntos de la ciudad para "dejar fuera de juego" a la LGTBIfobia, en los que incluso aparece el logo de la Generalitat Valenciana, donde gobierna el PP, gracias al apoyo en la Cámara autonómica de Vox.

En la imagen se ve una grada de estadio cuyos asientos se tiñen con los colores de la bandera arcoíris y de la bandera trans, un guiño directo a los campos de fútbol y a las gradas donde, demasiadas veces, alertan, el colectivo sigue sufriendo insultos y discriminación. Las vallas se encuentran en puntos clave como la Ciudad Deportiva, la Ronda Norte / Vía Parque o los accesos al centro comercial l’Aljub, así como en espacios urbanos como la calle Daoiz o en Antonio Machado.

Gala

Esta iniciativa llega al cierre de un 2025 especialmente tenso en Elche semanas después de que la asociación denunciara la “censura institucional” del Ayuntamiento de Elche, gobernado por PP y Vox, por vetar la celebración en un espacio municipal de la I Gala Solidaria por las Infancias Trans, obligando a trasladarla a un recinto privado. Pese a la cancelación de la sala de La Llotja, y sin darse otras alternativas, la gala se celebró con el cartel de “entradas agotadas” y recaudó más de 3.300 euros para apoyar el campamento estatal de Pascua para menores trans coordinado por Chrysallis.

Refieren, igualmente, que también se da un retroceso en el conjunto del Estado en materia de derechos trans, "con Vox impulsando una ofensiva política contra la Ley Trans y las normativas LGTBI en diferentes parlamentos" y recuerdan las protestas a nivel local por las declaraciones transfobas de la socia de Vox, Aurora Rodil, por afirmar que “las mujeres trans no son mujeres”.

La vallas publicitarias son visibles desde hace días en varios puntos de la ciudad / INFORMACIÓN

En ese contexto, desde Dimove explica que la campaña pretende funcionar como un mensaje de respuesta desde los márgenes del terreno de juego: las gradas que aparecen en las creatividades se convierten en símbolo de que el deporte puede y debe ser un espacio seguro, y no un lugar donde se tolere la violencia verbal o simbólica contra personas LGTBI y, en especial, contra las personas trans.

Plan contra la discriminación

De igual forma, pretenden visibilizar a la entidad, que nació como asociación deportiva y cultural sin ánimo de lucro con un objetivo claro: normalizar la situación de las personas LGTBIQ+ a través del deporte y la cultura y crear espacios seguros a través de una oferta estable de actividades deportivas como voleibol, fútbol sala, running, patinaje, yoga, senderismo, pádel o crossfit, entre otras abiertas y gratuitas, con inscripción previa, que buscan precisamente ofrecer "alternativas de ocio y práctica deportiva" lejos de miradas juzgadoras o comentarios LGTBIfóbicos que aún se dan en espacios deportivos.

En paralelo a esos entrenamientos y grupos estables, Dimove ha desarrollado durante 2025 un Plan contra la Discriminación LGTBIQ+ en el Deporte y la Cultura, con acciones de sensibilización, formación y visibilización dirigidas tanto a personas deportistas como a entidades y Administración pública, y que cuenta con el respaldo de la Generalitat Valenciana. La campaña de vallas se enmarca en esa línea de trabajo: no es solo un eslogan, sino una intervención en el espacio público que interpela a toda la ciudad, no únicamente al colectivo.

Tensión institucional

Al mismo tiempo, desde el colectivo ponen el foco en que "a nivel estatal Vox ha intensificado en 2025 su cruzada contra la Ley Trans y las normas LGTBI, llevando al Congreso y a diferentes parlamentos autonómicos propuestas para derogarlas o recortarlas, y planteando también reformas para limitar el alcance del delito de odio, lo que ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTBI por el riesgo de dejar sin protección legal muchos discursos de odio homófobo y transfóbico".

En ese escenario, apostillan desde Dimove, la decisión de llenar Elche de gradas con banderas arcoíris y trans adquiere un fuerte contenido político y simbólico, aunque la campaña se presente como una acción de sensibilización desde el deporte. Las vallas recuerdan que la LGTBIfobia no es un problema abstracto ni solo de redes sociales, sino algo que se sigue viviendo en vestuarios, canchas y competiciones, y reivindican el derecho del colectivo a ocupar esos espacios sin miedo.

Deporte como refugio

Para Dimove, el deporte no es solo una herramienta de salud física, sino también un refugio emocional y una vía de empoderamiento para personas que han sufrido discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. Su apuesta por entrenamientos abiertos, actividades en grupo y eventos culturales pretende tejer redes afectivas y de apoyo mutuo, fundamentales para resistir un contexto político y social cada vez más tenso.

Quieren que la campaña sea una respuesta pública a cada embate contra los derechos del colectivo con la idea de que en Elche, "el odio no juega en casa".