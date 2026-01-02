Magia desde Oriente en los pasillos de pediatría en Elche

Tres días antes de que las calles de Elche se llenen de música, caramelos y magia con la tradicional cabalgata, si el tiempo respeta, la ilusión se adelantó en los hospitales de la ciudad. Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcaron en tierras ilicitanas y las primeras paradas este viernes fueron los pasillos del área de pediatría, donde se necesitaba mucho este chute de energía.

La visita comenzó en el Hospital General y continuó por el Hospital del Vinalopó y el centro IMED, donde Sus Majestades de Oriente recorrieron las áreas de hospitalización pediátrica acompañados por las concejalas Inma Mora, Celia Lastra y Aurora Rodil, de las áreas de Festejos, Acción Social e Infancia. Tal fue la complicidad de las responsables municipales con los Reyes de Oriente que incluso los ayudaron a colocarse la mascarilla para garantizar la seguridad de los menores ingresados.

Regalos

Desde Oriente llegaron cargados de sacos repletos de regalos: pelotas, juguetes, muñecos y pequeños detalles pensados para arrancar sonrisas. En cada habitación, la escena se repetía con matices distintos, pero con un mismo fondo común: padres emocionados, niños sorprendidos y un ambiente que, por apenas minutos, se alejaba del ruido de las máquinas y de la preocupación propia de la hospitalización en plenas fechas navideñas.

Una adolescente recibe un peluche por parte de los Reyes Magos / Jose Navarro

En una de las habitaciones, Carolina Sansano, tía de un niño ingresado por bronquitis, narraba que no era la primera vez que les toca pasar estas fechas en el hospital. “El año pasado también estuvimos una semana”, recordaba. Aun así, la visita de los Reyes supuso “salir un poco de la rutina” y coger fuerzas en un momento complicado.

A escasos metros, Olga Cases, vecina de La Hoya, acompañaba a su hija, ingresada hace unos días con dificultades para respirar por otra bronquitis, y cuando vio entrar a Sus Majestades se le iluminó el semblante. “Tenía ilusión. Al final, aunque lleves poco tiempo aquí, necesitas ese chute de energía”, comentaba la madre mientras la pequeña se abrazaba a un peluche que acababa de recibir como presente.

"Era un regalo que no se esperaba y mira que todos los años acudimos a la Cabalgata", señalaba José Berbel mientras miraba la cara de ilusión de su hijo al recibir un balón horas después de haber sido intervenido por apendicitis.

Sus Majestades de Oriente visitaron el ala pediátrica de los tres hospitales de la ciudad / Jose Navarro

Sonrisas

También hubo lugar para adolescentes y jóvenes que, aun siendo mayores, agradecieron el gesto. Candela Andreu, de 17 años, reconoció que ver a los Reyes “te saca de estar aburrida en la habitación” y convirtió su día, a ratos gris y pesado, en una anécdota distinta dentro del ingreso tras un susto por un dolor en el pecho hace días.

Especial emoción se vivió con los más pequeños. Para algunos bebés, fueron sus primeros Reyes Magos y para sus familias, una experiencia inesperada. Nerea Garmendia, madre de un bebé de ocho meses ingresado desde el 1 de enero, lo resumía así: “Siempre ves estas cosas en las noticias, pero vivirlo ahora nosotros… Dentro del drama es un honor. Que vengan a darle un regalito y un poco de cariño es muy bonito” sostenía ella junto a su pareja, Luis Díaz, que viven en el País Vasco y en Nochevieja acudieron al hospital mientras cenaban en casa de familiares en Santa Pola. El pequeño, ajeno a todo salvo a la magia del momento, dejó claro incluso su favorito: Baltasar, mientras jugueteaba con la melena de los otros dos Reyes Magos.

La visita concluyó dejando tras de sí pasillos llenos de sonrisas y alguna que otra lágrima contenida. Porque, aunque la enfermedad no entiende de calendarios, la ilusión sí supo abrirse paso entre batas y sueros.

Visita de los Reyes Magos al Hospital del Vinalopó este viernes / INFORMACIÓN

Decoración

Pese a que estar ingresado en Navidad pesa más que cualquier otro momento del año, el personal sanitario ha puesto todo de su parte para suavizarlo. Se veían los pasillos de las plantas decorados con motivos festivos, luces y dibujos, fruto en muchos casos del trabajo y la implicación de los propios profesionales. “Se intenta que el espíritu navideño llegue a todos, no solo a Pediatría”, explicaba el director médico del Hospital General, Carlos Jeremías Martínez, durante la visita.

Martínez recordaba que en estas fechas puede haber entre cinco y diez niños hospitalizados en Pediatría, además de los pequeños de Neonatos. El profesional destacaba que para ellos suponía mucha ilusión acompañarlos en estos días en los que no les queda más remedio que estar entre las cuatro paredes del hospital, y entiende que estas visitas especiales hacen que el tiempo pase más rápido "y que no sientan que se están perdiendo nada”, señalaba.

Los Reyes Magos también alegran a los adolescentes en los hospitales / Jose Navarro

Una iniciativa que, como subrayó, se repite desde hace años y que forma parte de un esfuerzo continuo por humanizar el hospital, y que se suma a los concursos de decoración, entre los que se podían ver hasta pilas de medicación con forma de Navidad, menús especiales y otros pequeños gestos que arropan tanto a pacientes como a trabajadores.