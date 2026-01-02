El polideportivo de las Puertas Coloradas en Elche deberá pasar el filtro de Cultura por el Palmeral y un ramal de la Acequia Mayor

Era una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas de las zona de Puertas Coloradas en Elche: poder contar con un espacio para practicar deporte. Y en eso es en lo que lleva trabajando el bipartito de PP y Vox en los últimos meses, hasta el extremo de que ya ha salido a información pública la modificación puntual número 47 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es la que permitirá que la parcela emplazada entre las calles Vicente Antón Selva, Paseo de Oftalmólogo Fernando Soler, calle Pintor Juan de Juanes y calle Miguel Miralles Jorge pase de uso dotacional para equipamiento educativo-cultural a uso deportivo-recreativo, y, con ello, que se pueda construir un espacio multipistas con una pequeña zona cubierta, en la línea de las instalaciones que ya existen en El Pla. Ahora bien, el proyecto deberá pasar el filtro de la Conselleria de Cultura por el Palmeral, pero también por la presencia de un ramal secundario de la Acequia Mayor del Pantano, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), según se desprende de los informes que acompañan al documento por el que se impulsa la modificación del PGOU.

Recreación de cómo serán las pistas de patinaje y atletismo del complejo deportivo de Puertas Coloradas en Elche / INFORMACIÓN

Huertos próximos

En concreto, en el informe de impacto patrimonial, se recoge que la parcela donde se pretende el cambio de uso está en el sector E-15 y que se encuentra sin uso y libre de edificación, “en una zona de expansión y crecimiento del municipio”. Al respecto, se especifica que, en su origen, era un suelo agrícola y que en el entorno se conservan varios huertos como el Hort de San Josep o del Cebo, el Hort de Portes Encarnades y el Hort de Sansano o del Filador. De hecho, según ese mismo documento, esos terrenos donde se pretende construir la nueva zona deportiva están incluidos en el área de amortiguamiento de los huertos de palmeras declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que, a su vez, según ese mismo escrito, es el entorno de protección del Palmeral Histórico de la ciudad, con la consideración de Bien de Interés Cultural dentro de la categoría de Espacio Etnológico.

Circuito de "pumptrack" proyectado en el barrio de Puertas Coloradas de Elche. / INFORMACIÓN

“Armonizar con el ambiente”

Por eso mismo, según el informe de impacto patrimonial, el nuevo proyecto que se presente para la implantación del polideportivo deberá incorporar un estudio de integración paisajística junto con el proyecto de edificación, que será informado por la Junta Gestora del Patronato del Palmeral. Además, se amparan en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano para dejar claro que la nueva edificación deberá “armonizar con el ambiente en el que se inserta, sin alterar el carácter arquitectónico ni paisajístico de la zona” y, sobre todo, el proyecto de obra deberá ser autorizado por la Conselleria de Cultura. Por otra parte, se incide en la “existencia fehaciente” de yacimientos y en la “posible existencia” de restos del antiguo ramal de Nafís en la manzana donde deben ir las pistas, y se pone el acento en que “cualquier actuación arqueológica que se realice requerirá de la preceptiva autorización de la Conselleria competente en cultura, tal y como establece la normativa sectorial”. Todo, además, en el marco de un informe en el que se considera que “la construcción de un polideportivo público permitiría finalizar y consolidar el barrio de Portalada-Portes Encarnades”, y se subraya que no hay afección alguna a los bienes patrimoniales del entorno, lo que permitiría la construcción del polideportivo.

Área recreativa en el complejo deportivo de Puertas Coloradas de Elche. / INFORMACIÓN

El ramal

En términos similares se pronuncia el informe arqueológico, con el matiz de que aquí no se da como “posible” sino como un hecho la existencia del tramo final de la acequia de Nafís, que constituye uno de los ramales secundarios de la Acequia Mayor del Pantano, declarada BIC con la categoría de monumento. “El ramal de Nafís se encuentra en la actualidad cubierto y presenta una longitud aproximada de 508 metros desde su nacimiento en el partidor del mismo nombre situado en la calle Curtidores, conocido de antiguo como el camino de Guardamar”, se expresa en el documento. En este sentido, se apostilla que, “tras la revisión de la planimetría y ortofotografía histórica, más concretamente el plano de molinos y partidores de la villa de Elche del siglo XIX y el vuelo de Ruiz de Alda de 1929, parece observarse una mayor prolongación del ramal en sentido sur hasta alcanzar el antiguo camino de Dolores, hoy Avenida de Dolores, a la altura de la antigua Vereda de los Marchantes, actual calle Antonio Buero Vallejo”, y se apunta que “dicho trayecto, confirmado en el plano catastral de 1947 (Polígono 70) del Instituto Geográfico y Catastral, parece incidir en parte de la manzana dotacional objeto de la modificación”.

Solar en Puertas Coloradas donde se instalará el polideportivo. / INFORMACIÓN

Los yacimientos

En cuanto a los yacimientos que hay en el entorno, el estudio arqueológico ahonda en esta cuestión, empezando por el de la Finca El Arsenal, en el sector E-16, del que el informe dice que “se trata de un extenso yacimiento multiestratificado donde se ha documentado una amplísima secuencia de ocupación con diversos tipos de estructuras y construcciones pertenecientes a las fase de ocupación calcolítica (en torno al 2800 a.C.), campaniforme (entre el 2400 y 2300 a.C.), ibérico antiguo (siglos V-IV a.C.), íbero-romano (siglo II a.C.), altoimperial (siglos I-II d.C.), tardorromana (mediados del siglo VI d.C.-inicios del siglo VIII d.C.), emiral (inicios del siglo VIII d.C.- inicios del siglo XI d.C.), almohade (primera mitad del siglo XIII d.C.), cristiana (siglo XV d.C.), moderna (mediados del siglo XVII y siglo XVIII d.C.) y contemporánea (siglo XIX d.C.).

Un tramo de acequia y restos de época ibérica

También se alude a lo que se denomina en ese documento Área Arqueológica 4, para la ampliación de abastecimiento de agua potable a la pedanía de La Marina, y que está delimitada por la rotonda final del Paseo Oftalmólogo Fernando Soler. Allí, durante la intervención, se documentó un tramo de una acequia de época islámica, posiblemente asociada a la Acequia Mayor; parte de una balsa de época romana con muros de hormigón y paredes y suelo revestidos de mortero hidráulico construida recortando un estrato de época ibérica; otras estructuras indeterminadas de época ibérica tardía y tardorrepublicana; así como restos de un posible edificio adscrito al período orientalizante (s. VI). Finalmente, se alude a otros dos “yacimientos” en el entorno de la primera fase de la Ronda Sur, que, precisamente, salieron a la luz coincidiendo con su construcción, con restos de época ibérica, entre los siglos IV y III. Cuatro zonas identificadas tras las correspondientes actuaciones que se llevaron en ese entorno, a las que se suman las localizadas tras las obras de promoción de vivienda en esa localización, según el informe municipal, en las que se constata la existencia de yacimientos en ese entorno, a lo que se suma la proximidad de huertos de palmeras. De ahí la necesidad de pasar el filtro de la Conselleria de Cultura y de la Junta Gestora del Palmeral.