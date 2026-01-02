Elche cancela la venta de sillas de la Cabalgata de Reyes y traslada el Campamento Real

A la sospecha de suspensión de la Cabalgata de Reyes en Elche por la amenaza de lluvia se suma que no habrá venta de sillas para ver el desfile. Después de que el Ayuntamiento anunciase hace menos de una semana que el alquiler de localidades tanto por vía presencial como online se retrasaba al 4 de enero, dos días más tarde de lo esperado para tratar de afectar lo menos posible a la ciudadanía, finalmente la concejalía de Festejos comunicó este viernes que directamente las sillas no se pondrán en la calle. La justificación municipal: el problema logístico que le supondría a la empresa proveedora desplegar y volver a recoger los asientos cuando hay una alta probabilidad de que las precipitaciones empañen el desfile más especial con el que se abre 2026.

La ciudad, por tanto, tendrá que quedarse con el recuerdo de lo que suponen la infinidad de colas desde la plaza dels Algeps y el Paseo de la Estación donde miles de ilicitanos esperan cada inicio de año para guardar sitio, incluso desde altas horas de la madrugada. Los ánimos estaban predispuestos a esa jornada multitudinaria, e incluso ya estaban preparadas las casetas de venta en ambos enclaves, pero, finalmente, se deshecha por completo esta posibilidad, con lo cual, en caso de que salga adelante la cabalgara la escena sería insólita ya que no se recuerda en las últimas décadas un desfile sin acompañamiento de vecinos sentados a lo largo del recorrido. Quien sabe si no hay quien se anime a bajar los bártulos de casa para ver cómodamente el recorrido.

Caseta cerrada hace días en el Paseo de la Estación de Elche / J. R. Esquinas

130.000 euros

Ahora bien, aunque sigue pesando la incertidumbre sobre si habrá desfile, el equipo de gobierno reanudó la actividad municipal tras el Año Nuevo con una rueda de prensa enfocada a presentar cómo será el desfile para el que el Ayuntamiento ha destinado 130.000 euros en un contrato mínimo de tres años que agrupaba por primera vez todos los actos relativos a la llegada de Sus Majestades de Oriente, con lo cuál están integrados en la misma adjudicataria los servicios de danzas, espectáculos de luces y sonido, sin contar los dromedarios que van en otro contrato a una mercantil especializada en ofrecer este tipo de animales para grandes boatos. Dentro de ese servicio, que se adjudicó en la última junta de gobierno de 2025, en la víspera de Nochevieja, también viene incluido el Campamento Real que este año también sufrirá variaciones.

Cambios de ubicación

Por un lado lo más llamativo es el cambio de ubicación, ya que en lugar de repetir el entorno de la emblemática Torre de Vaíllos, como estaba previsto inicialmente y como consta en el programa de actos, finalmente se emplazará a ilicitanos y visitantes al interior del Centro de Congresos para asegurar que los escolares puedan estar resguardados para entregar las cartas y estar en contacto con los pajes reales en caso de que lloviese. Desde Festejos señalan que incluso se instalarán jaimas y toldaje en las entradas para que quienes hagan cola también estén cobijados. La mudanza sacrificará el esplendor y realismo con el que preparaba todo el entorno junto a la torre defensiva, en pleno huerto histórico de palmeras junto al Conservatorio de Música, aunque la parte positiva de estar dentro de un edificio centrado en los eventos es que el punto es más céntrico, con lo que el Ayuntamiento evita tener que habilitar autobuses especiales o el trenet hacia la avenida de la Universidad.

Horario

Por otra parte, también se modificará el horario adelantándose la apertura a la mañana de este sábado, 3 de enero. Así las cosas, el horario de actividad será desde las 11 a las 13 y de 17 a 20 horas, franja que se mantendría igual el sábado, 4 de enero. Ya el lunes, horas antes de la cabalgata, el campamento sólo abrirá de 11 a 13 horas para que Melchor, Gaspar y Baltasar se preparen para la euforia de la tarde-noche, todo si el tiempo da una tregua. Esta es otra decisión preventiva ante el escenario incierto con el fin de que todos los menores puedan disfrutar "y ningún nño se quede sin pasar por el campamento real", como apuntó la edil de Festejos, Inma Mora.

Desde el bipartito de PP y Vox reconocen que desde que tienen constancia de los partes meteorológicos, que apuntan a fuertes lluvias en la noche del lunes, no están parando de estudiar todas las opciones posibles porque tampoco saben hasta ahora cómo actuar para que la Administración local no pierda dinero si finalmente se suspende un desfile en el que aproximamente participarían 800 personas. De entrada ya señaló la edil de Festejos que es inviable mover a otra fecha la cabalgata porque hay empresas involucradas que vienen de otras partes del país, incluso de fuera de la provincia y de la Comunidad Valenciana, y que no es posible movilizarlas para otra fecha.

Recorrido

Si los temores no se confirman, la cabalgata partiría la tarde del 5 de enero desde la avenida de Novelda, junto al parque Pedro Zerolo, a partir de las 18 horas. Desde allí una extensa comitiva partirá hacia Jorge Juan, Reina Victoria, la Plaça de Baix y Corredora hasta enfilar Puerte Ortices y la Diagonal del Palau. Desde la concejalía señalan que participan colectivos locales como el Centro Aragonés, la Casa de Andalucía, la Gestora de Festejos Populares así como entidades clásicas ya en el evento como el grupo Jerusalem, la Junta Mayor de Cofradías y el Parque de Tráfico 'Pedro Tenza'. Explican desde el equipo de gobierno que se cuidará mucho el boato de los Reyes Magos con bandas de música de la ciudad acompañadas de la colla y ballets.