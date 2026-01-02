Malestar en Torrellano por el cierre 12 días del consultorio médico a causa de la caída de un techo

El cierre temporal del consultorio médico de Torrellano ha avivado el malestar vecinal tras haberse quedado sin asistencia sanitaria como pronto hasta el 9 de enero la principal pedanía de Elche. Desde el pasado martes, el centro permanece completamente cerrado tras el desprendimiento de parte de los techos interiores, una situación que ha obligado a trasladar toda la atención sanitaria al centro de Salud de El Altet, a 7 kilómetros.

Aunque el Ayuntamiento informó oficialmente de la incidencia y del desvío de consultas, numerosos vecinos aseguran que se enteraron al acudir al consultorio para pedir cita y encontrarse el edificio clausurado, sin haber recibido el aviso previo anunciado por la Conselleria de Sanidad.

El cierre ha generado escenas de desconcierto y enfado, especialmente entre personas mayores que dependen de este servicio de proximidad y que ahora se ven obligadas a desplazarse varios kilómetros para recibir atención sanitaria básica.

Prevención

La concejala de Sanidad, Inma Mora, explicaba este viernes que la clausura responde a una actuación preventiva tras detectarse la caída de dos techos en una de las salas del consultorio. Según detalló, el problema no está relacionado con las lluvias recientes, sino con una acumulación de reformas a lo largo de los años, pese a que coincidido que el problema se ha visto justo tras las lluvias por Navidad. “Había un falso techo, un techo desmontable y el techo original. Han caído dos de ellos”, señaló. Al inspeccionar el edificio, los técnicos municipales comprobaron que otras dos salas presentaban la misma estructura, por lo que se optó por retirar y sustituir todos los techos afectados.

“Por prevención, aunque solo haya caído en una zona, se ha decidido hacerlo todo bien”, explicó Mora, que se defiende de las críticas que apuntan a que se haya clausurado todo el complejo y no sólo las partes afectadas para mantener cierta operatividad.

Higiene y seguridad

Las brigadas municipales se encontraban este 2 de enero trabajando en el lugar y según manifiestan desde Sanidad no se podía permitir mantener abierto por cuestiones de higiene y seguridad ante unas actuaciones que generan polvo, ruido y escombros. Mientras tanto, apuntan desde el Ejecutivo local que todo el personal sanitario ha sido trasladado a la pedanía colindante, mientras que no ha habido alteraciones con los servicios domiciliarios.

Ahora bien, hay residentes que critican que se haya optado por cerrar por completo las instalaciones sin dejar ningún tipo de ventanilla disponible para resolver dudas, y lamentan que se haya optado, por tanto, por colocar un cartel a la puerta que avisa de la incidencia. Como pudo comprobar este diario, son varios vecinos los que se han acercado confiados en encontrar una cobertura sanitaria y se han topado con el cierre porque no tenían información del cierre.

Quejas

La Asociación Vecinal de Torrellano Alto, de igual modo, ha remitido un escrito en el que advierte del perjuicio que supone mantener cerrado durante casi dos semanas el único consultorio médico del núcleo urbano. El colectivo subraya que muchas personas mayores, con movilidad reducida o sin vehículo propio, tienen serias dificultades para desplazarse a El Altet y dependen de familiares o de un transporte público limitado.

La asociación recuerda además que desde hace años Torrellano reclama mayores dotaciones asistenciales acordes a su crecimiento poblacional. De hecho, la Conselleria de Sanidad ya descartó en su día la construcción de un centro de salud propio, cerrando esa vía de forma explícita. Como alternativa, hace justo un año se planteó una solución intermedia: ampliar las actuales instalaciones del consultorio mediante el uso del espacio que hoy ocupan el centro social y el retén de la Policía Local.

Entrada del consultorio médico de Torrellano, clausurado desde hace días / J. R. Esquinas

Esa ampliación, sin embargo, no es inmediata. Según lo previsto, la medida solo podrá adoptarse cuando finalicen las obras del nuevo centro social, momento en el que los servicios municipales se trasladarían a ese nuevo equipamiento y dejarían libres los espacios necesarios para ampliar el consultorio. Un horizonte que, en el mejor de los casos, no se contempla antes de un año.

Para los vecinos, el cierre actual es un nuevo síntoma de la fragilidad de unas infraestructuras sanitarias que consideran insuficientes para la realidad de Torrellano. “Cada incidencia vuelve a demostrar que el consultorio se ha quedado pequeño”, sostienen desde la asociación vecinal, desde donde insisten en la necesidad de soluciones estables y no solo parches temporales.

Siete años de la última obra

La última inversión que se acometió en esta infraestructura fue en 2019 cuando el anterior bipartito de PSOE y Compromís invirtieron 75.000 euros para que el espacio pasase de 223 metros a 336 ampliando el acceso, la entrada y admisión así como mejorando los aseos y potenciando la sala de tratamientos y extracciones, todo ello sobre la sala que anteriormente fue biblioteca y con la intención de mejorar la distribución de las consultas.