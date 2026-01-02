La Zona de Bajas Emisiones está activa ya en Elche sin multas y con los carteles informativos tapados

Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ya está activada en Elche sobre el papel pero que en la práctica va a tener pocas limitaciones para el ciudadano de a pie. Desde el pasado 31 de diciembre el Ayuntamiento tiene puesta en marcha la primera fase de esta iniciativa con la que se pretende reducir el impacto de aquellos vehículos más contaminantes.

Ahora bien, paseando uno por la vía pública tampoco aprecia apenas cambio del antes y después de la implantación de este sistema. Partiendo de que buena parte de los paneles informativos que se colocaron con la ZBE junto a las cámaras que miden el tráfico siguen embalados. Al estar totalmente tapados poco más puede saber el ciudadano acerca de la existencia de esta ZBE, con lo que los residentes se quedan sólo con que hay cámaras que tienen un poder disuasorio y no terminan de entender muy bien la función, a pesar de que la ordenanza que regula este plan establece en su artículo 15 que las "ZBE estarán señalizadas en los puntos de acceso y finalización de dicho espacio, utilizando la señalización prevista por la Dirección General de Tráfico (DGT)"-

Desde la concejalía de Movilidad matizan que la empresa que se ha encargado del suministro de la tecnología está deslevando progresivamente todos los paneles colocados por el casco histórico y los barrios y que llevará a cabo campañas para que la población conozca los límites que hay.

Criticos

Desde el Ejecutivo local de PP y Vox han sido críticos desde que llegaron al gobierno con limitar el tráfico defendiendo la buena calidad del aire, y el plan sale adelante para cumplir la ley de 2021 de cambio climático y transición ecológica que exige una ZBE a las ciudades de más de 50.000 habitantes, pese a que sigue habiendo muchas que lo incumplen.

Más allá de los documentos y la inversión multimillonaria, poco efectos tendrá sobre los conductores, lo que ya en su momento despertó críticas desde la oposición, llegando incluso Compromís a elevar al Defensor del Pueblo la falta de limitaciones que barajaba el bipartito. Y es que ni se contemplan restricciones generales de acceso como tampoco multas y sanciones a los propietarios de turismos y motos que no tengan etiqueta ambiental, con lo cuál poco importa hasta la fecha la huella que dejen.

Una de las cámaras que se han instalado para controlar el tráfico en la ciudad pero sin afán sancionador / Jose Navarro

Ya anticiparon hace días desde la concejalía de Movilidad que hasta 2030 se seguirá con estos preceptos y que solamente tendrían restringida la entrada a los diferentes anillos tanto coches municipales, autobuses y vehículos de empresas concesionarias, siempre que no dispongan de distintivo ambiental. Pero ya de antemano queda evidenciado que el grueso del tráfico que se mueve por la ciudad no son estos vehículos ahora excluídos.

Transporte público

Es más, Claudio Guilabert, edil del área, apunta que esta limitación no supondría un problema de desviación del transporte público porque la flota de vehículos que en 2026 siguen siendo exclusivamente propulsados por combustible fósil es residual, mucho menos de una decena, estiman a nivel municipal, mientras que la infinita mayoría son híbridos o directamente eléctricos.

El segundo supuesto por el que sí que habría límites sería ante episodios puntuales de contaminación, pero ya el concejal matizó recientemente que esa situación "nunca ha ocurrido en Elche". Desde el bipartito se amparan para no abogar por la vía sancionadora en que los niveles del aire son buenos y que en todo caso se adoptarían medidas si se superan los estándares. Al hilo, insisten en que el nivel de tráfico no es comparable al de otras grandes ciudades donde sí que se siguen unos criterios claros para limitar la entrada a los vehículos más antiguos con tal de que no se eleven las emisiones de dióxido de carbono.

En la actualidad el impacto de la ZBE apenas se puede percibir ya que también se contemplan numerosas excepciones para residentes, trabajadores, servicios esenciales, personas con movilidad reducida, centros educativos y accesos justificados. Quedaría por ver, eso sí, cómo evoluciona la implantación de futuras fases, que se evaluarán de manera semestral antes de su activación, con el objetivo de garantizar una transición gradual y minimizar el impacto en la ciudadanía.

Solicitud

Ya en 2021 el anterior Ejecutivo de PSOE y Compromís solicitó la implantación en la ciudad de esta zona de bajas emisiones pero no fue hasta febrero de 2024, ya con el actual equipo de gobierno, cuando salió a licitación el contrato, por importe máximo de 3,8 millones (con un grueso financiado por fondos europeos) que incluía, por ejemplo, la instalación de las cámaras lectoras de matrícula.

Con ese servicio se pretendía establecer un conjunto de procedimientos que permitan la detección de los vehículos no autorizados e iniciar los procedimientos sancionadores automatizados derivados del incumplimiento de la normativa (ordenanza de ZBE).

Para que el sistema echase a andar se ha requerido el despliegue de una infraestructura que permita la detección de los vehículos y el tratamiento automatizado de los datos, lo que implica cámaras, sensores de aforo, redes de comunicaciones y sistemas informáticos, entre otros, sin olvidar la asistencia técnica de especialistas. Es más, la propia ordenanza de la ZBE establece que el control de acceso de los vehículos se realizará mediante un sistema automático y que una plataforma tecnológica comprobará si el vehículo puede acceder o no a la citada zona, sin que sea necesario captar la imagen de los ocupantes, y sin perjuicio de las facultades que la Policía Local tenga asignadas en el control, vigilancia y sanción de las infracciones.

Áreas sensorizadas

Pese a que al menos en la primera fase no hay un afán sancionador, desde el Ayuntamiento han estado dando pasos para medir lo que pasa con la movilidad en las principales partes del término municipal. El pasado julio, por ejemplo, empezaron a señalizarse las áreas sensorizadas dentro del marco de la iniciativa ‘Vive Elche’, la estrategia urbana para “impulsar un crecimiento ordenado, sostenible y equilibrado”. Los postes o señales que se colocaron, tanto verticales como horizontales en distintas calles como Pedro Juan Perpiñán, son el aviso de un entramado de cámaras, radares y sensores que monitorizarán la movilidad urbana las 24 horas del día.

Uno de los paneles informativos colocados en la zona centro y que están cubiertos / Jose Navarro

Primero se colocaron como proyecto piloto 13, y después otras 70 cámaras de lectura de matrículas, 38 de analítica, 17 radares de aforo multicarril, 28 antenas bluetooth de gran alcance y 15 sensores de ruido. La recogida de todos estos datos permitirá conocer en tiempo real el estado del tráfico, la concentración de vehículos, los niveles de ruido y hasta la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad.

En ningún caso su acción, como remarca el gobierno municipal, significará que se vaya a sancionar independientemente de la clasificación energética, si no que servirá para que el término municipal esté monitoreado.

Se contó en su día también que la columna vertebral de todo ese proyecto es la Oficina del Dato, que centralizará toda la información recogida por los sensores y gestionará en tiempo real datos sobre el uso del transporte público, los desplazamientos a pie o en bicicleta, la intensidad del tráfico e incluso los ruidos urbanos. Si bien, hasta la fecha no se han dado detalles de los datos recogidos por estos equipos.

Evaluación

El pasado verano la estimación era que en un año el sistema estuviese plenamente operativo, con lo habrá que esperar a la próxima temporada estival para tener una información más completa de todos los valores que se están extrayendo en tiempo real para, por ejemplo, saber qué líneas de autobús están más saturadas, en qué momentos se producen los picos de tráfico, o incluso cuál es la ruta más utilizada por los vehículos más contaminantes.