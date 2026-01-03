La app nacida en Elche que libera al médico de papeleo

Dana Assist, la app que alivia la carga burocrática de los médicos, se alzaba recientemente con dos premios del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Concretamente, este proyecto impulsado por el médico ucraniano Bohdan Isaiev, era reconocido con el Premio Parque Científico de la UMH (1.000 euros) y el Premio Banco Santander (3.250 euros), en la XII edición de la Maratón de Creación de Start-ups.

Bohdan Isaiev, médico formado en la Universidad Miguel Hernández (UMH), ha desarrollado Dana Assist, una innovadora solución tecnológica destinada a reducir el tiempo que los médicos dedican a tareas administrativas, al mismo tiempo que mejora la atención a pacientes, especialmente a aquellos con barreras idiomáticas.

«Mucho tiempo tecleando»

«La idea surgió durante la carrera. Como extranjero, observé que los médicos pierden mucho tiempo tecleando, escribiendo informes o buscando información médica. Vi claro que se podía automatizar gran parte de ese trabajo no médico», explica Isaiev.

Dana Assist es un software tipo «SaaS», disponible tanto en app como en versión web, que permite grabar la consulta entre médico y paciente y generar automáticamente la anamnesis. También cuenta con un chat inteligente basado en inteligencia artificial, capaz de realizar un diagnóstico preliminar de unas 400 enfermedades. Aunque se apoya parcialmente en modelos como ChatGPT, el equipo de Dana Assist ha desarrollado sus propios modelos diagnósticos, diseñados específicamente para el entorno clínico.

La plataforma incluye además una base de datos con todos los fármacos comercializados en España, acceso rápido a sus fichas técnicas y un sistema para detectar interacciones entre medicamentos, útil especialmente en pacientes pluripatológicos. También incorpora más de 9.000 guías clínicas y protocolos médicos, procedentes de fuentes oficiales como la OMS o sociedades científicas españolas.

El médico que ha creado desde el Parque Científico de la UMH la app Dana Assit / V. L. Deltell

«El problema es que los médicos solo tienen 15 o 20 minutos por paciente y no les da tiempo a buscar una guía clínica durante la consulta. Con Dana Assist pueden hacerlo en segundos», señala Isaiev.

Inclusiva y multilingüe

Uno de los aspectos más innovadores de Dana Assist es su traductor médico multilingüe, que permite a los profesionales sanitarios comunicarse eficazmente con pacientes que no dominan el español. El sistema traduce preguntas y respuestas en tiempo real, grabando y transformando la conversación en una anamnesis médica.

«Según datos oficiales, hasta el 50% de los extranjeros no acuden al médico por problemas lingüísticos. Esto retrasa el diagnóstico y encarece el tratamiento. Nuestra herramienta ayuda a reducir esa barrera», comenta su creador.

Aplicación en consultas y telemedicina

Dana Assist también ofrece funcionalidades de seguimiento entre médico y paciente, como el intercambio de informes, mediciones o recomendaciones. Aunque no dispone de videollamadas, permite consultas asincrónicas, ideales para resolver dudas sin necesidad de citas presenciales, lo que ayuda a optimizar el tiempo de los médicos.

Actualmente la plataforma es gratuita, tanto para profesionales como para pacientes, aunque Isaiev matiza que en el futuro el modelo será freemium: gratuito para el sistema público de salud y de pago por suscripción para clínicas privadas.

«Mi sueño es que sea gratuita para la sanidad pública. Para eso, necesitamos colaboración institucional. No solo usamos IA extranjera, también hemos desarrollado nuestros propios modelos», afirma Isaiev.

Un médico, emprendedor y autodidacta tecnológico

Isaiev, que actualmente trabaja en urgencias y en el ámbito de la medicina estética, compagina su labor asistencial con un máster en inteligencia artificial aplicada a la salud. Aunque su objetivo es especializarse en cirugía general en Alemania, ha pospuesto ese camino para seguir desarrollando su proyecto.

«Este premio ha supuesto un reconocimiento muy importante para mí, sobre todo siendo extranjero. Además, la tutorización del Parque Científico ha sido clave para enfocar Dana Assist no solo como tecnología, sino como empresa», concluye el joven profesional.