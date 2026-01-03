Golpe policial a una familia que traficaba con drogas y operaba como un grupo criminal en Elche y Santa Pola

Familia... Y grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. Eso es lo que se desprende de la investigación llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional, que han acabado deteniendo en Elche y en Santa Pola a una mujer, a su hermana y al marido de esta última por trapichear con sustancias estupefacientes.

Los agentes de la Policía Nacional en la entrada a una de las viviendas. / INFORMACIÓN

Desde julio

Todo comenzó el pasado mes de julio, cuando los policías tuvieron conocimiento de que en una zona de Elche podrían estar distribuyéndose varios tipos de drogas a pequeña escala, principalmente cocaína. Se inició, de este modo, la investigación de rigor. Fue así como, tras recabar algunos datos y realizar diferentes gestiones, los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante localizaron una vivienda en Elche desde la que, efectivamente, todo apuntaba a que se estaba traficando con drogas. Concretamente, se estaba vendiendo cocaína al menudeo.

Contactos previos

Es en este contexto en el que los agentes identificaron a una mujer como residente de ese inmueble desde el que, tras contactar previamente con los compradores, se desplazaba a diferentes lugares cercanos a la casa para realizar la transacción con las personas que adquirían las sustancias estupefacientes. Tomaba estas medidas de seguridad para no levantar sospechas entre los vecinos y vecinas, y así evitar que una gran afluencia de personas acudiera a la vivienda, levantando sospechas y poniendo en guardia a las fuerzas de seguridad. De hecho, al evitar que los compradores acudiesen a su domicilio, también dificultaba la localización del lugar en el que guardaba la droga y, ante una posible investigación, podía despistar a los agentes sobre el lugar utilizado para guardar las sustancias estupefacientes.

Lo que intervinieron los agentes de la Policía Nacional durante la operación. / INFORMACIÓN

De otro lugar

Sin embargo, en el marco de las pesquisas, los agentes comprobaron que la droga llegaba a ese domicilio procedente de otro lugar y que era suministrada por un varón que resultó ser cuñado de la principal investigada, identificando finalmente los investigadores el domicilio de este hombre que estaba situado en Santa Pola. Además, según el Cuerpo Nacional de Policía, la hermana de la principal investigada, pareja de quien parece que proporcionaba los estupefacientes, no sólo estaba al tanto de la actividad ilegal que ejercían tanto su hermana como su pareja, sino que, además, colaboraba en el trapicheo transportando la droga desde una vivienda a otra.

Entradas y registros

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo cinco entradas y registros en dos domicilios de Elche y tres de Santa Pola utilizados por los investigados en los que se incautaron 604 gramos de cocaína, 64 gramos de MDMA (metanfetaminas), 14 gramos de tusi (cocaína rosa), y seis gramos de anfetaminas, y se intervinieron 6.225 euros, cuatro teléfonos móviles y el vehículo utilizado para transportar la droga entre ambas localidades. Los detenidos, dos mujeres y un hombre de 55, 39 y 43 años, respectivamente, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Elche.