Recibimiento por todo lo alto a los Reyes Magos en Elche a dos días de una cabalgata en el aire

Los Reyes Magos de Oriente también tienen el temor de que este lunes se suspenda finalmente la cabalgata en Elche, como ya han anunciado ayuntamientos de otras localidades, y para no dejar con mal sabor de boca a ningún niño ni niña si finalmente el tiempo arrecia, esta mañana de sábado hicieron una entrada triunfal en la ciudad. Si ayer Sus Majestades se pasearon de forma cautelosa por los hospitales para animar a los menores ingresados y a sus familias, este 3 de enero la celebración era máxima, y parecía incluso un desfile más que una recepción.

Pasaban las 10.30 horas cuando Melchor, Gaspar y Baltasar se abrieron paso desde el Paseo de la Estación subidos a dromedario junto a los pajes a caballo, y desde el lugar emprendieron la marcha hacia el Centro de Congresos, el lugar alternativo que acordó la concejalía de Festejos para instalar el Campamento Real con el fin de que los escolares con sus padres y abuelos estuvieran más resguardados a la hora de entregar sus cartas que en la Torre de Vaíllos si empezaba a llover.

Un niño se hace una foto con Gaspar y una paje real / INFORMACIÓN

Afluencia

Lo cierto es que se formaron largas colas desde el mediodía y se espera que la afluencia sea máxima en los siguientes horarios de apertura. Volverá a abrir de 17 a 20 horas este sábado, franja que se mantendría igual el domingo, 4 de enero. Ya el lunes, horas antes de la cabalgata, el campamento sólo abrirá de 11 a 13 horas para que los Reyes de Oriente se preparen para la euforia de la tarde-noche, todo si el tiempo da una tregua, aunque hasta este domingo el Ayuntamiento no acordará finalmente si se suspende o se mantiene el desfile en el que se han invertido 130.000 euros. La medida adoptada, hasta ahora, ha sido suspender la venta de sillas para evitar problemas de logística ante el temporal.

Desde el bipartito de PP y Vox reconocen que desde que tienen constancia de los partes meteorológicos, que apuntan a fuertes lluvias en la noche del lunes, no están parando de estudiar todas las opciones posibles porque tampoco saben hasta ahora cómo actuar para que la Administración local no pierda dinero si finalmente se suspende un desfile en el que aproximamente participarían 800 personas. De entrada ya señaló la edil de Festejos que es inviable mover a otra fecha la cabalgata porque hay empresas involucradas que vienen de otras partes del país, incluso de fuera de la provincia y de la Comunidad Valenciana, y que no es posible movilizarlas para otra fecha.

Recorrido

Si los temores no se confirman, la cabalgata partiría la tarde del 5 de enero desde la avenida de Novelda, junto al parque Pedro Zerolo, a partir de las 18 horas. Desde allí una extensa comitiva partirá hacia Jorge Juan, Reina Victoria, la Plaça de Baix y Corredora hasta enfilar Puerte Ortices y la Diagonal del Palau. Desde la concejalía señalan que participan colectivos locales como el Centro Aragonés, la Casa de Andalucía, la Gestora de Festejos Populares así como entidades clásicas ya en el evento como el grupo Jerusalem, la Junta Mayor de Cofradías y el Parque de Tráfico 'Pedro Tenza'. Explican desde el equipo de gobierno que se cuidará mucho el boato de los Reyes Magos con bandas de música de la ciudad acompañadas de la colla y ballets.

Santa Pola

Más tajantes han sido en Santa Pola, donde a últimas horas del viernes por la noche comunicaban que, ante la previsión de lluvias, la Cabalgata, prevista para el lunes 5 a las 18 horas desde el Palmeral a la Glorieta, con la Adoración y los fuegos artificiales, se trasladaba al martes 6 a las 12 horas. Además, el domingo está prevista a las 12 horas la llegada del Paje Real, con un desfile del Palmeral a la Glorieta, aunque, si llueve, la recepción será en la Casa de Cultura. El día 5 se entregarán los regalos del Ayuntamiento en una carpa que se ha habilitado junto al Castillo de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas. Además, los Reyes estarán en la Casa de Cultura de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas.