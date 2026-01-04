Una tradición de les «atxes» en Elche que cuesta más de sostener

Una costumbre muy ilicitana para alumbrar el camino a los Reyes Magos en Elche que cada año cuesta más. Porque ya no sólo se trata de encontrar la palmera adecuada, si no de disponer de la materia prima cada vez más justa y mantener unas manos artesanas que tampoco abundan. La elaboración de les «atxes», una de las tradiciones más singulares y queridas, afronta una edición marcada por la dificultad y la incertidumbre.

Los artesanos reconocen que este año la amenaza de lluvia que ha pesado sobre la Cabalgata puede reducir notablemente las ventas y que, pese a meses de trabajo, muchas antorchas podrían quedarse sin prender. Ya avisan que, pese a que se suelen vender protegidas en plástico, es muy difícil que puedan encenderse si llegan a mojarse.

Pese a las adversidades, la tradición resiste, sostenida por la memoria colectiva y por quienes se niegan a dejar que la llama de este acervo cultural se apague después del intento hace ya algunas décadas de recobrar esta artesanía que conecta con antiguas celebraciones mediterráneas ligadas al solsticio de invierno y al renacimiento de la luz, y que en Elche adquiere una dimensión especial por su vínculo con el Palmeral, Patrimonio de la Humanidad.

Talleres de “atxes” en Elche para promover una tradición difícil de mantener / Pilar Cortés

Elementos

Las atxes son antorchas elaboradas con elementos procedentes de la poda de los huertos de palmeras: palmas secas recubiertas del seaso, esa fibra vegetal del tronco, mientras que van atadas habitualmente con cuerdas de esparto. Una confección que requiere habilidad, tiempo y conocimiento porque no se trata de un producto industrial ni repetible sin más. Además, el material solo puede aprovecharse una vez por palmera, lo que convierte cada campaña en un ejercicio de búsqueda y selección teniendo en cuenta que estas fibras que se extraen de la palmera no vuelven a reproducirse, lo que reduce progresivamente las posibilidades. «Llegará un momento que no haya»

Jorge Navarro es uno de los nombres propios de esta tradición. Artesano de palma blanca desde siempre, «nací en una cámara de azufre», suele decir para resaltar que esta labor, que complementa con su trabajo, le viene casi de cuna.

De igual forma, lleva cerca de treinta años elaborando «atxes» que se pudieron volver a poner en valor gracias al impulso de palmereros y artesanos hasta el punto de que el Ayuntamiento ha venido organizando desde el pasado viernes y hasta este lunes una serie de talleres gratuitos en distintos puntos de las pedanías, dirigidos a toda la familia. La iniciativa, coordinada por los distritos y la organización de la Asociación de Palmereros (Apelx) y el Ayuntamiento, busca enseñar a pequeños y mayores cómo se elaboran.

Talleres gratuitos

Los talleres se han celebrado en espacios como la Torre del Gall de La Hoya, Algoda, Jubalcoy, el Huerto de Travalón, Las Bayas y este mismo lunes, 5 de enero, en el Centro Cívico de La Galia. En ellos, las familias aprenden a entrelazar palma seca, fibras vegetales y cuerdas de esparto, comprendiendo que detrás de cada atxa hay técnica, paciencia y un profundo respeto por la palmera.

Las atxes están pensadas para una edad muy concreta: desde los cinco hasta los nueve años, cuando la fe en los Reyes Magos sigue intacta. Aunque, como sonríe Navarro, hay niños que alargan la tradición hasta los doce, simplemente porque les fascina el fuego y el ritual. Para él, dar forma a este artículo es una forma de preservar el legado familiar que heredó de bisabuelos, abuelos y padres, y de sostener la ilusión de los niños.

Proceso

El proceso es largo: seis meses de trabajo para vender en su caso unos 150 ejemplares en apenas cuatro días desde los puestos de venta de La Glorieta y el entorno del Centro de Congresos donde se trasladó el Campamento Real.

Cada año el cerco se va a haciendo más pequeño porque conforme pasan los años decae el número de productores que apuestan por mantener los huertos de palmeras, ya que, como han alertado en innumerables ocasiones, cuesta ver la rentabilidad sobre una planta que da forma a un conjunto de huertos que junto al riego tradicional están declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Cuestión a parte es que no todas las palmeras valen. Solo las jóvenes, hasta cuatro metros, con lo que llega a ser una de cada quince o veinte que se ven en un huerto, explica el artesano.