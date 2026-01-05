Elche activa un plan especial ante el frío para personas sin hogar

El Ayuntamiento de Elche ha activado un dispositivo especial por bajas temperaturas para proteger a las personas sin hogar ante la previsión de frío intenso durante las próximas madrugadas. El operativo, coordinado desde el área de Emergencias junto a la concejalía de Acción Social, se desplegará específicamente durante las noches del 5 al 6 y del 6 al 7 de enero, cuando la AEMET prevé que los termómetros desciendan por debajo de los 3 grados.

Activación del protocolo municipal

La concejala de Acción Social, Celia Lastra, ha explicado que este dispositivo se pone en marcha cuando las temperaturas bajan de los 5 grados, tal y como establece el protocolo municipal. En este sentido, la edil ha subrayado que “es nuestra responsabilidad garantizar que ninguna persona sin hogar pase la noche sin un refugio seguro ante un riesgo claro para su salud”.

El operativo está dirigido especialmente a aquellas personas que no utilizan de forma habitual el Centro de Pernocta de la Fundación Conciénciate, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo derivadas del frío extremo.

El Centro de Pernocta de la Fundación Conciénciate de Elche amplia su capacidad sin límite de plazas para estos días / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Refuerzo del Centro de Pernocta

Durante las dos noches en las que se activa el dispositivo, el Centro de Pernocta de la Fundación Conciénciate ampliará su capacidad sin límite de plazas, para poder atender a todas las personas que lo necesiten. Además, el servicio permanecerá operativo las 24 horas del día.

En el centro se ofrecerán desayuno, comida y cena, así como duchas, lavandería, taquillas para objetos personales y zonas de carga de dispositivos, reforzando así la atención integral a las personas usuarias durante el episodio de bajas temperaturas.

La propia Fundación desplegará también equipos de voluntariado que recorrerán distintos puntos de la ciudad para localizar a personas que permanezcan en la calle y ofrecerles sacos de dormir, bebidas calientes y la posibilidad de traslado al centro de pernocta. En estas labores contará con la colaboración de la Policía Local, que prestará apoyo y acompañamiento.

Cruz Roja y Cáritas en la calle

Al dispositivo municipal se suma Cruz Roja, que ya desde la semana pasada ha reforzado su presencia en la vía pública para informar y sensibilizar a las personas en situación de calle sobre la bajada de temperaturas prevista. La organización está repartiendo sacos de dormir, abrigos, mantas, chubasqueros y bebidas calientes, además de informar sobre las alternativas de resguardo, entre ellas el Centro de Pernocta de la Fundación Conciénciate.

También Cáritas participa en el operativo especial. La entidad ha repartido mantas y bebida caliente, ha habilitado una sala de atención en su propio centro en horario de 9 a 20 horas, y mantiene presencia en la calle para informar sobre las condiciones meteorológicas adversas y la posibilidad de acudir al recurso de pernocta habilitado.