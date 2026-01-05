Reyes Magos
Elche vive una Cabalgata de Reyes fugaz y deslavada por el frío y la lluvia
El desfile dura una hora de principio a fin y poco más de 15 minutos vista desde un punto fijo, lo que provocó que muchos niños y niñas llegaran tarde a la cita
Ya lo habían advertido las autoridades municipales y policiales. Iba a ser una cabalgata "exprés". El riesgo de lluvia estaba presente. De hecho, lloviznó un poco durante el recorrido y al final del mismo ya hubo que utilizar hasta el paraguas, y no sólo para recoger caramelos. Pero es que el evento tenía que ser y fue más que exprés, fue fugaz, como la estrella que llevó a los Magos de Oriente a Belén para ver al Niño Jesús recién nacido. El desfile duró una hora de principio a fin. Comenzaba en Jorge Juan, a la altura del centro de salud de San Fermín, y recorría Reina Victoria, Plaça de Baix, Corredora, Puente Ortices, Puerta de Alicante y Maestro Albéniz, donde finalizaba sin la tradicional adoración a los Reyes Magos. La Agencia Estatal de Meteorología daba información de una pequeña tregua que se cumplió a medias. Porque llover llovió.
Con sirenas
El evento lo abría un coche de la Policía Local con dos agentes. Hacían sonar su sirena para anunciar la llegada de los Reyes. Los ilicitanos no se creían que el cortejo fuera tan rápido, pero avisados estaban todos. Aún así, muchos niños y niñas llegaron tarde a la cita. De hecho, la duración de pasada por un punto fijo fue de poco más de 15 minutos. Al principio no había casi público arropando a los participantes. Poco a poco la cosa se fue animando entre los espectadores, que finalmente sí respondieron con una presencia notable pese al intenso frío y a las débiles precipitaciones.
Caramelos para todos
A continuación aparecía el autobús de la Cadena Ser, repartiendo miles de caramelos. El cortejo no se iba a parar ni un segundo, con lo que los ocupantes del vehículo tenían que lanzar los dulces lo más rápido posible. Todo era una carrera. Le seguía una graciosa y animada carroza de la Pandilla Drilo y otra de Stich que llevaba su propio ballet hawaiano. Varios disfraces de Transformers hacían las delicias de los más guerreros y todos se quedaban atónitos al llear la carroza de Wicked, donde un grupo de baile y el confeti sorprendía, pero mucho más el fuego que lanzaban los protagonistas.
La Sagrada Familia
Una carroza blanca con sonido y la de la Anunciación, precedían al Nacimiento de Pobladores, una Sagrada Familia muy abrigada pero que repartía sonrisas entre los espectadores al ritmo de los sones que marcaba la Colla Oripell, villancicos con dolçaina i tabalet.
Finalizaba el cortejo inicial la Banda de la Samaritana, muy numerosa y alegre, precediendo a los boatos de los Reyes. Primero fue el de Melchor, con unas 25 personas de la Gestora de Festejos Populares, ey l ballet de Ana Botella de ángeles blancos. La música la ponía la Banda de La Sangre.
Música y bailes
Gaspar llegaba en una carroza con dos emisarios y dos portadores plumeros. Antes, lo acompañaba un grupo de la Semana Santa ilicitana y otro ballet de Ana Botella. También representantes de los Moros y Cristianos y la Banda de la Flagelación con sones de "Cantajuegos". El boato de Baltasar lo componían miembros de la Semana Santa y otro grupo de baile de la misma profesora, que bailaban con la música de la Banda de la Asunción. Los Reyes repartieron caramelos con toda la rapidez que pudieron.
Muchos llegaron tarde
Todo fue muy acelerado, pero los niños y niñas de Elche lo pudieron vivir. Los que no llegaron tarde, porque entre que se adelantó una hora la misma mañana de lunes y que transcurrió "corriendo" fueron muchos los que se mostraron molestos porque ni siquiera habían podido ver a los Reyes. De hecho, al principio todo quedó muy soso, deslavado. No había prácticamente público.
Por otro lado, algunos de los participantes expresaron a este periódico sus quejas porque no les permitieron repartir caramelos durante el recorrido. Había una razón: que todo fuera más rápido. La Cabalgata fue fugaz, pero Elche fue la única ciudad del Baix Vinalopó que tuvo desfile en el día que toca. De todos modos, según expresaba la edil de Festejos, Inma Mora, era imposible trasladarla a otro día por motivos de organización.
Camp d'Elx
El evento se quedó prácticamente en la mitad de lo que estaba organizado y previsto. Muchos grupos se quedaron sin salir, se recortó todo, hasta el recorrido, para que la lluvia afectara lo mínimo posible. El Camp d'Elx tampoco tuvo este lunes cabalgatas. La Unió de Festers anunció que quedaban suspendidas, aunque todavía queda la de Santa Ana, que siempre suele ser el día de Reyes. Tampoco se celebra este martes la tradicional Adoración de los Reyes Magos en el Belén Viviente, ante la previsión de lluvias.
Santa Pola lleva el desfile de los Reyes a martes y Crevillent al sábado
Los ayuntamientos de Crevillent y Santa Pola también han tomado medidas por la situación meteorológica. En la villa marinera el domingo se celebraba el desfile del Paje Real y este lunes se realizaban dos eventos en el núcleo urbano. Por un lado, desde las 10 hasta las 13 horas y por la tarde de 17 a 19 horas en la carpa lateral del castillo se efectuaba la entrega de los regalos del Ayuntamiento a los niños de la localidad. A su vez, estaban presentes los Reyes Magos en la Casa de Cultura de 10 a 13 horas y por la tarde de 17 a 19 horas. La Cabalgata de Santa Pola está previsto que se realice este martes a las 12 horas, siempre dependiendo de la climatología. Este desfile se realiza desde el Palmeral hasta la Glorieta con la actuación de los grupos de baile y culminando con la adoración de los Reyes Magos y una "cohetà". Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Santa Pola también se organizaba en Gran Alacant para hoy lunes la presencia de los Reyes Magos y entrega de regalos municipales en el pabellón polideportivo José Antonio Alemany. Por la mañana, de 10 a 13 horas y por la tarde de 17 a 19 horas.
En Crevillent, el Ayuntamiento suspendía la Cabalgata de Reyes Magos prevista para este lunes día 5 y la posponía al sábado 10 de enero a las seis de la tarde, cuando se realizará un desfile de despedida de los Reyes Magos. A su vez, se han tenido que suspender otras actividades como la recepción y el pasacalles del Heraldo Real o la Pedalada de Reyes, así como se ha tenido que cerrar a causa de la lluvia la pista de hielo situada en el paseo del Calvario. Otro de los cambios será en el día de la Bajada de la Vella, que se celebrará el 11 de enero por la noche como despedida de los Reyes Magos. Será el domingo, en la Sierra de Crevillent, y los más pequeños podrán asomarse desde sus terrazas para ver cómo los Reyes Magos parten hacia Oriente desde el punto más alto de las montañas crevillentinas, concretamente desde el pico de la Vella que tiene 836 metros de altitud.
