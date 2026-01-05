La gripe fuerza medidas tipo covid en los hospitales de Elche

La alta incidencia de la gripe en Elche está obligando a los hospitales de la ciudad a recuperar medidas propias de la etapa covid, ante una situación de saturación asistencial que ya afecta de forma clara tanto al Hospital del Vinalopó como al Hospital General Universitario de Elche, según han confirmado fuentes sanitarias y médicas, así como la propia Conselleria de Sanidad, que asume que se han tomado medidas pero asegura que son las habituales por estas fechas. El municipio presenta en estos momentos la mayor incidencia de toda la provincia de Alicante y la segunda de la Comunidad Valenciana, solo por detrás de Requena, según fuentes sanitarias.

Saturación hospitalaria evidente

La situación es especialmente grave en el Hospital del Vinalopó, donde se han tenido que habilitar 30 camas extraordinarias en habitaciones diseñadas originalmente para uso indivicual pero con capacidad para dos camas. Además, el centro ha reprogramado cirugías no urgentes, ha suspendido algunas citas con especialistas y ha cerrado temporalmente la posibilidad de acoger pacientes de otros hospitales, algo que se realiza de forma habitual.

El pasado viernes, por ejemplo, se suspendieron consultas externas para poder atender a pacientes ingresados en planta. A primera hora de este lunes, según la Conselleria de Sanidad, había además diez personas pendientes de ingreso en este mismo hospital.

La mayor incidencia de la gripe está siendo en personas mayores de 65 años pero también hay muchos casos pediátricos en Elche / Áxel Álvarez

La incidencia acumulada en los departamentos de salud de Elche se sitúa entre 600 y 800 casos por cada 100.000 habitantes, el doble que el año pasado según fuentes médicas. Los grupos más afectados son los mayores de 65 años, especialmente personas de más de 80, y también pacientes pediátricos de entre 0 y 4 años, considerados los tramos de mayor vulnerabilidad y peor pronóstico, con largas estancias hospitalarias y un aumento significativo de la ocupación.

El Hospital General Universitario de Elche también ha tenido que adoptar medidas extraordinarias. Aunque de momento no se han suspendido quirófanos programados, la saturación es evidente, sobre todo en Urgencias. El centro ha tenido que utilizar la zona de URPA (despertares) para realizar preingresos, con nueve camas habilitadas, de las que ocho estaban ocupadas este lunes por la mañana.

En conjunto, de las 198 camas del Hospital del Vinalopó se han tenido que habilitar más de 30 adicionales, una decisión que, según fuentes de Urgencias consultadas por este periódico, confirma que se están aplicando medidas propias de la época covid.

El servicio de Urgencias del Hospital General de Elche también se encuentra colapsado desde hace semanas por la incidencia de la gripe / Áxel Álvarez

Causas y falta de prevención

Según fuentes sanitarias y sindicales, el incremento tan acusado se debe principalmente a los efectos de la gripe. Los departamentos de salud de Elche (General y Vinalopó) ha registrado los índices de vacunación más altos de la Comunidad Valenciana, pero la eficacia de la vacuna de este año ha sido limitada debido a las características del virus circulante.

Estas mismas fuentes lamentan que durante las últimas semanas se hayan producido aglomeraciones frecuentes en centros comerciales, cenas de empresa, actos sociales y celebraciones navideñas familiares, sin que se haya hecho un uso más generalizado de la mascarilla de forma preventiva, algo que consideran que habría sido deseable y que se tendría que haber indicado desde Salud Pública.

También señalan que, a causa de la lluvia, muchos de los actos vinculados a las fiestas de Reyes Magos se han celebrado en espacios cerrados, como pabellones o casas de cultura, lo que ha favorecido la transmisión del virus en lugares con alta concentración de personas.

Respuesta de Sanidad y previsiones

Desde la Conselleria de Sanidad se reconoce la habilitación de las 30 camas adicionales en el Hospital del Vinalopó y se recuerda que ya en noviembre se remitieron a todos los departamentos de salud recomendaciones para el uso de mascarillas en instalaciones sanitarias como medida preventiva. Además, se adelantaron los refuerzos asistenciales, con cerca de 300 contrataciones en toda la Comunidad Valenciana para hacer frente al aumento de la demanda.

Sanidad sostiene que la situación de los hospitales por la incidencia de virus respiratorios es similar a la de otros años en estas fechas, aunque fuentes sanitarias y médicas discrepan y critican que no se hayan recomendado medidas concretas a la población general, como evitar aglomeraciones o el uso preventivo de mascarillas fuera del ámbito sanitario.

Estas fuentes advierten de que el pico de la gripe aún no ha llegado y que podría alcanzarse en unas dos semanas, lo que podría agravar el colapso actual.

Aunque la situación no tiene la visibilidad mediática de la pandemia, porque los pacientes no fallecen como entonces, los profesionales sanitarios hacen un llamamiento a la prudencia. Incluso desde la dirección del Hospital del Vinalopó se pide expresamente a través de este periódico a la ciudadanía que adopte medidas preventivas, ya que la incidencia, advierten, va a ir a peor en los próximos días.