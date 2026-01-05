Así será la nueva plaza de Santa María de Elche: arbolado y una fuente sobre el Misteri con la Virgen

Cuenta atrás para lo que debe ser la nueva plaza de Santa María y su entorno que ha planteado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y su equipo, después de que haya salido a licitación por 2,9 millones de euros el proyecto, con un plazo de ejecución de diez meses. Un nuevo espacio que contempla el cambio de pavimentación e iluminación, con nuevo mobiliario, vegetación y arbolado, y una fuente que sería una alegoría del Cielo del Misteri d’Elx con la Virgen de la Asunción, en la línea de lo que está haciendo el bipartito de PP y Vox con las imágenes marianas a lo largo de toda la ciudad, junto al desplazamiento unos metros de la escultura de Eutiquio Estirado.

El proyecto planteado para el entorno de la basílica de Santa María. / INFORMACIÓN

Más de 5.300 metros cuadrados

El propio proyecto explica que el Ayuntamiento de Elche pretende ejecutar las obras de reurbanización del entorno de la basílica de Santa María “para conseguir un espacio más amable y más integrado con el entorno del monumento -por el templo-, facilitando la zona de estancia mediante la plantación de arbolado”. Al respecto, se añade que la actuación prevista consiste en el repavimentado de las plazas de Santa María y del Congreso Eucarístico y la mejora de las infraestructuras urbanas. En concreto, según el proyecto básico y de ejecución, la zona de intervención se circunscribe al espacio urbano que circunda la basílica de Santa María, centrándose en la plaza de Santa María, la plaza del Congreso Eucarístico y la plaza del Palau, así como las vías adyacentes, como el Carrer La Fira, la calle Puerta del Órgano y parte de la calle Diagonal del Palau, lo que se traduce en una superficie de 5.308,58 metros cuadrados.

Imagen aérea del proyecto básico de reforma de la plaza del Congreso Eucarístico. / INFORMACIÓN

Un lugar de paso

Es en este marco en el que se pone el énfasis en que “la escasa vegetación existente en la zona obliga a utilizar la plaza actual como un lugar de paso y no de estancia, perdiendo así todas sus posibilidades como espacio habitable en un enclave único”. Por eso mismo, se detalla que “en el acceso desde la calle Uberna se plantea una transición suave y continua, resolviendo el desnivel existente mediante una ligera pendiente que garantiza la accesibilidad y otorga continuidad a toda la trama urbana”, a lo que se agrega que “este gesto permite conectar de manera natural la zona de restauración con el resto del espacio público sin interrupciones bruscas, reforzando la lectura unitaria del ámbito y asegurando que el movimiento peatonal se produzca con fluidez”. Dicho de otro modo, se busca más accesibilidad con la eliminación de los escalones. Además, se indica que, “en este punto, se genera una zona de estancia que complementa la terraza de la zona de restauración, ofreciendo un espacio intermedio donde el peatón puede detenerse, descansar o contemplar de manera directa la basílica de Santa María”, y se apostilla que “esta área se integra con naturalidad en la secuencia espacial del proyecto y favorece la transición entre la escala más recogida del entorno inmediato y la amplitud del espacio público central”.

Plaza del Congreso Eucarístico de Elche, en una imagen de hace unos meses. / Áxel Álvarez

Islas de jardinería

El proyecto se completa con “una traza diagonal inscrita en el pavimento, siguiendo la dirección del antiguo soportal porticado de la avenida Diagonal del Palau, lo que introduce un movimiento fluido en el espacio y refuerza la conexión entre las distintas áreas de la plaza”. Es en este punto en el que se concreta que, “a lo largo de esta directriz, se disponen bancos y se integran islas de vegetación de gran porte junto a las terrazas de los locales de restauración, actuando como filtro visual y ambiental entre estos usos y la parte más monumental y versátil del espacio”. Finalmente, según el proyecto básico, “la disposición de bancos y parterres sigue estas líneas, generando un área de estancia que abre las vistas hacia el Parque Municipal y el Hort del Xocolater, ampliando la percepción del espacio y reforzando su relación con el paisaje histórico y vegetal del entorno”, y se hace hincapié en que “todo esto se consigue trabajando la pavimentación, introduciendo la vegetación, modificando la iluminación, aportando nuevo mobiliario como zonas de estancia e introduciendo la presencia del agua en forma de fuente”.

La escultura de Eutiquio Estirado, tapada por las letras de "Elche", situadas a un metro escaso / MATÍAS SEGARRA

“Geografía de la Memoria”

Un pavimento que pasa por el gris pulpis en la zona norte y el área de restauración, con un color neutro, mientras que para el entorno patrimonial se apuesta por piedra caliza del Montagnac, de tonalidad cálida y textura natural, mientras que, en el caso de la iluminación, se aboga por farolas del modelo Illice de Ros, “un diseño que aporta un carácter clásico a la intervención, acorde con la tipología y el estilo arquitectónico del casco histórico”, se concreta. También se plantea desplazar unos seis metros desde la Plaza del Palau la fuente que alberga la escultura “Geografía de la Memoria”, de Eutiquio Estirado, “manteniendo la integridad de la pieza y su carácter simbólico”, se dice, a lo que se agrega que se hace “liberando el nuevo eje peatonal propuesto y mejorando la integración de la fuente en la renovada configuración de la plaza”.

La fuente

Junto a ella, se contempla una nueva fuente ornamental en la plaza del Congreso Eucarístico, que se concibe como una alegoría al Cielo del Misteri d’Elx, “evocando la apertura de las puertas celestiales para recibir a María Coronada durante el drama sacro”, sostiene el proyecto básico. “Su diseño se materializa mediante una lámina de agua circular de seis metros de diámetro, con fondo de piedra oscura para potenciar el efecto reflejante y crear una superficie que reproduce el cielo”, se puntualiza. Mientras, “en el interior del vaso, se dispone un recercado escultórico que interpreta de forma abstracta las puertas celestiales, sobre el cual se sitúa la escultura de la Virgen de la Asunción, configurando un hito simbólico y visual que preside la plaza”, se dice. Para los autores del proyecto, “la reubicación de la fuente existente en la plaza del Palau y la creación de la nueva fuente en la plaza del Congreso Eucarístico permiten reforzar el papel del agua como elemento característico del entorno, complementando su presencia en las plazas cercanas y contribuyendo a enriquecer la experiencia urbana”, hasta el extremo de que argumentan que, “con ello, se potencia la singularidad del casco histórico y se ofrece a residentes y visitantes un espacio renovado en el que patrimonio, tradición y paisaje urbano dialogan de manera equilibrada”.