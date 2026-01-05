El bipartito activa las obras de reurbanización de la plaza de Santa María de Elche con 2,9 millones de presupuesto

Las obras de reurbanización de la plaza de Santa María están llamadas a ser uno de los proyectos estrella del alcalde, Pablo Ruz, y su equipo de gobierno en Elche. O, al menos, eso se desprende de lo que ha venido manteniendo desde que tomó posesión hace ahora dos años y medio. Hasta el extremo de que el bipartito de PP y Vox acaba de sacar a licitación el proyecto. Lo hace, eso sí, con una demora sobre lo inicialmente previsto, con un plazo de ejecución ampliado y por un importe revisado al alza, dentro de un proyecto que contempla el cambio de pavimentación e iluminación, con nuevo mobiliario, vegetación y arbolado, y una fuente con otra Virgen que sería una alegoría del Cielo del Misteri d’Elx.

La plaza sin los escalones, como se plantea en el proyecto. / INFORMACIÓN

Cuatro meses al prinicipio

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, anunciaba hace ahora justo un año la licitación de un contrato “súpersimplificado” por 47.467 euros para contratar las catas que se realizarían en la plaza del Congreso Eucarístico de cara a su remodelación. Era el primer paso que se daba de cara a un proyecto que se centraba en todo el entorno de la basílica de Santa María, y que el equipo de gobierno esperaba licitar por 2,2 millones de euros en el segundo semestre de 2025 con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ahora, a juzgar por los pliegos que se han publicado, ha habido una revisión al alza en todos los sentidos. Comenzando por el hecho de que, finalmente, el procedimiento se ha abierto con medio año de retraso. En este contexto, además, el presupuesto base de licitación se sitúa en 2,4 millones de euros, y en 2,9 millones de euros con los impuestos incluidos, por encima de los 2,2 millones planteados al principio. Asimismo, frente a los cuatro meses de los que se hablaba hace ahora un año, se ha pasado a diez meses, tal y como aparece en los pliegos.

Imagen aérea del proyecto básico de reforma de la plaza del Congreso Eucarístico. / INFORMACIÓN

Visto bueno de 18 de diciembre

Según consta en el expediente, el proyecto fue elaborado por el despacho Amorós Rubiato Navarro Arquitectos SCP, y recibió el visto bueno del jefe del Servicio Técnico de Arquitectura, Obra Civil y Patrimonio Cultural el pasado 18 de diciembre, de manera que pasó por la última junta de gobierno local del año pasado, la celebrada el martes 30 de diciembre, aunque no se dio cuenta públicamente. En el acuerdo de la junta, se detalla que el presupuesto base de licitación, con el IVA incluido, es de 2,9 millones, “desglosándose en un presupuesto de ejecución material de 2.052.340,45 euros, más 266.804,26 euros de gastos generales (13%); 123.140,43 euros de beneficio industrial (6%) y la cantidad de 512.879,88 euros en concepto del 21% de IVA, siendo su valor estimado de 2.442.285,14 euros, con un plazo de ejecución de diez meses”.

El arquitecto municipal explicando en julio pasado algunos de los restos hallados al alcalde de Elche. / Áxel Álvarez

Préstamo

Unas cantidades que, según el expediente, se financiarán con cargo a un préstamo, lo que explica que, como se indica literalmente, “podrá tramitarse anticipadamente el contrato, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente”. Sin embargo, más allá de eso, lo que llama la atención es que el grueso de los trabajos y de la inversión se lleva al año 2027, lo implica que el proyecto no estará listo hasta muy poco antes de la cita con las urnas, prevista para mayo de ese año. Al respecto, se concreta que para 2025 se habían contemplado 100.000 euros, para el año recién estrenado se habla de dos partidas, una de 900.000 euros y otra de 254.880,78 euros, y para el ejercicio próximo se apunta a 1,7 millones de euros. Más significativa es la hoja de ruta en cuanto a los grados de ejecución: un 42,46% en 2026 y un 57,54% en 2027. De hecho, en los presupuestos que aprobaron el PP y Vox para este año ya aparece en el plan financiero de inversiones una partida de 900.000 euros con cargo a un préstamo.

La intervención arqueológica

Este paso llega después de que el pasado mes de julio, tras cinco semanas de trabajos arqueológicos, el Ayuntamiento de Elche, por boca del propio Ruz y el arqueólogo municipal, Víctor Cañavate, confirmaran que la reforma de la plaza del Congreso Eucarístico podría llevarse a cabo sin comprometer el patrimonio histórico que atesora el subsuelo del enclave, y llevaran el inicio de las obras a principios de 2026, tras las fiestas navideñas, aunque, visto cuando ha salido a licitación, el inicio de los trabajos se retrasará unos meses sobre lo planteado en julio. Ya entonces se señaló que la Conselleria de Cultura había dado luz verde a los trabajos, aunque el informe parece que es de mitad de diciembre, después de que la intervención arqueológica, desarrollada por la empresa Alebus bajo la dirección de Cañavate, permitiera documentar una secuencia histórica continua que arranca en el siglo X, en plena época emiral, y se prolonga hasta los años 60 del siglo XX, cuando se derribaron las últimas casas del antiguo barrio de Filadors para dar paso al espacio que conocemos hoy en día. Ahora bien, uno de los grandes descubrimientos fue la constatación de restos asociados a las alquerías islámicas que poblaron la zona en los albores de la dominación musulmana. En este sentido, las estructuras encontradas permitían afirmar que ya en época emiral existía actividad urbana en el enclave, que se intensificó durante el período almohade, en los siglos XII y XIII, cuando la ciudad adquirió carácter plenamente medinés.