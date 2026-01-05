Fiestas
Última hora de la Cabalgata de Elche: desfile reducido y a las cinco de la tarde
El recorrido será más corto, habrá menos participantes y la decisión final está condicionada al tiempo y se tomará a las 16 horas. Crevillent y Santa Pola cambian de día
El Ayuntamiento de Elche ha decidido adelantar y reducir (en recorrido y participantes) la Cabalgata de los Reyes Magos de este año, prevista para esta tarde, ante la inestabilidad meteorológica. La concejal de Festejos, Inma Mora, y el comisario de la Policía Local, Jesús Andreu, explicaron esta mañana de lunes en rueda de prensa que el desfile arrancará a las 17 horas, siempre que las condiciones lo permitan, y que la decisión definitiva se tomará a las 16 horas, en función de si continúa lloviendo o no.
Decisión pendiente del tiempo
Inma Mora explicó que la jornada ha amanecido lluviosa, aunque con previsiones de mejora por la tarde. “Ciertamente a partir de las 5 de la tarde parece que podremos disfrutar de esa cabalgata en la que estamos trabajando”, señaló, subrayando que “todo dependerá de cuáles sean las circunstancias meteorológicas a partir de las 4 de la tarde”. Será a esa hora cuando se determine si finalmente el desfile sale a la calle o se suspende definitivamente.
La edil recalcó que el objetivo es que “todos los niños y todos los ilicitanos podamos disfrutar de la cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos”, aunque reconoció que este año el evento “viene marcado por las lluvias y por las circunstancias meteorológicas que estamos viviendo durante estos días”. Por ello, desde la concejalía se ha trabajado en una modificación del recorrido y del número de participantes, aprovechando la franja horaria en la que se prevé una tregua sin lluvias.
Recorrido más corto y sin adoración
El nuevo itinerario será más breve que en ediciones anteriores. La cabalgata saldrá desde Jorge Juan, con la preparación de carrozas y espectáculos a la altura de San Fermín, y el desfile comenzará a mitad de esta calle. Desde allí recorrerá Jorge Juan, Reina Victoria, Plaza de Baix, Corredora, Puente Ortices, Puerta de Alicante y Maestro Albéniz.
Una de las principales novedades es que no habrá adoración. Mora explicó que “una vez llegado a Maestro Albéniz, no va a ocurrir la adoración, como hacíamos en años anteriores, porque como evidentemente la previsión de lluvias da que a partir de las 7 u 8 de la tarde comenzaría a llover”. Así, al llegar a este punto, los Reyes Magos y los participantes accederán al Palacio de Altamira, donde se dará por finalizado el acto.
El horario también se ha adelantado respecto a lo inicialmente previsto. “El horario anterior de la Cabalgata estaba propuesta a las 6 de la tarde. Adelantamos la Cabalgata a las 5 de la tarde. Además, hacemos un acortamiento del recorrido”, detalló la concejal. Los Reyes Magos sí llegarán en carroza, y el tramo azul se situará “exactamente al principio de la Cabalgata, la primera manzana de Jorge Juan”, debidamente señalizado.
Seguridad y recomendaciones
El comisario Jesús Andreu pidió colaboración ciudadana, especialmente por el riesgo añadido de la lluvia. “Desde Policía Local pedimos la colaboración a todos los padres, niños y abuelos”, señaló, alertando del peligro de colocar sillas particulares en el recorrido. “Eso nos va a impedir ante una evacuación el poder sacar la gente adecuadamente rápida”, advirtió, insistiendo en que no se ocupen aceras ni zonas de paso.
Andreu recordó que el transporte público urbano funcionará con líneas cercanas al itinerario y pidió que niños y mayores no se acerquen en exceso a las carrozas. También confirmó que, si a las 16 horas continúa lloviendo, “se suspenderá” la cabalgata, aunque los pronósticos de Aemet y otras agencias apuntan a que la lluvia podría cesar hasta alrededor de las 19 horas, motivo por el que se ha optado por acortar el desfile.
Por seguridad, no participarán animales, incluidos los camellos, para evitar riesgos por resbalones u otras incidencias. El número de participantes se ha reducido notablemente: no saldrán, entre otros, la Escuela Pedro Ibarra con bicicletas, un ballet, Casa de Andalucía, Centro Aragonés, Grupo Jerusalén, Herodes y los soldados. La carroza del nacimiento, con San José, la Virgen y el Niño Jesús, dependerá finalmente de la decisión de la familia y de las condiciones meteorológicas.
La concejal agradeció expresamente la comprensión de asociaciones, empresas y colectivos implicados, “por estos días de comunicación constante” y por aceptar una cabalgata exprés, con menos duración y menos personas, para que “al fin y al cabo pues todos los niños puedan disfrutar”.
Punto de coordinación de seguridad
Además, desde las 16.30 horas y hasta el final del evento se activará un punto de coordinación de seguridad en el Ayuntamiento, con Policía Local, Policía Nacional, asistencia sanitaria y organización, para atender incidencias y facilitar la localización de menores en caso de extravío.
En cuanto a las cabalgatas de las pedanías, la Unión de Festeros del Camp d'Elx anunciaba la suspensión de todos los desfiles, excepto Santa Ana, cuya celebración ya estaba prevista para mañana. Además, según la edil, si se suspende la cabalgata de Elche, no se celebrará otro día, al considerarse inviable por la compleja logística y la disponibilidad de empresas y espectáculos.
Por último, el Campamento Real, situado en el Centro de Congresos, permanecerá abierto este lunes de 11 a 13 horas, con cierre de colas una hora antes. En caso de suspensión de la cabalgata, volverá a abrir de 17 a 20 horas para que los niños puedan visitar a los Reyes Magos. Dentro del recinto también se pueden adquirir las antorchas, que esta noche servirán para iluminar el camino de Sus Majestades hasta los hogares ilicitanos.
Santa Pola lleva el desfile de los Reyes a martes y Crevillent al sábado
Los ayuntamientos de Crevillent y Santa Pola también han tomado medidas por la situación meteorológica. En la villa marinera el domingo se celebraba el desfile del Paje Real y este lunes están previstos dos eventos en el núcleo urbano. Por un lado se realiza esta mañana desde las 10 hasta las 13 horas y por la tarde de 17 a 19 horas en la carpa lateral del castillo la entrega de los regalos del Ayuntamiento a los niños de la localidad. A su vez, hoy estarán presentes los Reyes Magos en la Casa de Cultura de 10 a 13 horas y por la tarde de 17 a 19 horas. La cabalgata de Santa Pola está previsto que se realice este martes a las 12 horas, siempre dependiendo de la climatología. Este desfile se realizará desde el Palmeral hasta la Glorieta con la actuación de los grupos de baile y culminando con la adoración de los Reyes Magos y una "cohetà". Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Santa Pola también se ha organizado en Gran Alacant para hoy lunes la presencia de los Reyes Magos y entrega de regalos municipales en el pabellón polideportivo José Antonio Alemany. Por la mañana, de 10 a 13 horas y por la tarde de 17 a 19 horas.
En Crevillent, el Ayuntamiento ha suspendido la Cabalgata de Reyes Magos prevista para este lunes día 5 y la ha pospuesto al sábado 10 de enero a las 6 de la tarde, cuando se realizará un desfile de despedida de los Reyes Magos. A su vez se han tenido que suspender otras actividades como la recepción y el pasacalles del Heraldo Heraldo Real o la pedalada de Reyes, así como se ha tenido que cerrar a causa de la lluvia la pista de hielo situada en el paseo del Calvario. Otro de los cambios será en el día de la bajada de la Vella, que se celebrará el 11 de enero por la noche como despedida de los Reyes Magos. Será el domingo, en la Sierra de Crevillent, y los más pequeños podrán asomarse desde sus terrazas para ver cómo los Reyes Magos parten hacia Oriente desde el punto más alto de las montañas crevillentinas, concretamente desde el pico de la Vella que tiene 836 m de altura.
