Última hora de la Cabalgata de Elche: desfile reducido y a las cinco de la tarde

El Ayuntamiento de Elche ha decidido adelantar y reducir (en recorrido y participantes) la Cabalgata de los Reyes Magos de este año, prevista para esta tarde, ante la inestabilidad meteorológica. La concejal de Festejos, Inma Mora, y el comisario de la Policía Local, Jesús Andreu, explicaron esta mañana de lunes en rueda de prensa que el desfile arrancará a las 17 horas, siempre que las condiciones lo permitan, y que la decisión definitiva se tomará a las 16 horas, en función de si continúa lloviendo o no.

Decisión pendiente del tiempo

Inma Mora explicó que la jornada ha amanecido lluviosa, aunque con previsiones de mejora por la tarde. “Ciertamente a partir de las 5 de la tarde parece que podremos disfrutar de esa cabalgata en la que estamos trabajando”, señaló, subrayando que “todo dependerá de cuáles sean las circunstancias meteorológicas a partir de las 4 de la tarde”. Será a esa hora cuando se determine si finalmente el desfile sale a la calle o se suspende definitivamente.

La edil recalcó que el objetivo es que “todos los niños y todos los ilicitanos podamos disfrutar de la cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos”, aunque reconoció que este año el evento “viene marcado por las lluvias y por las circunstancias meteorológicas que estamos viviendo durante estos días”. Por ello, desde la concejalía se ha trabajado en una modificación del recorrido y del número de participantes, aprovechando la franja horaria en la que se prevé una tregua sin lluvias.

Recorrido más corto y sin adoración

El nuevo itinerario será más breve que en ediciones anteriores. La cabalgata saldrá desde Jorge Juan, con la preparación de carrozas y espectáculos a la altura de San Fermín, y el desfile comenzará a mitad de esta calle. Desde allí recorrerá Jorge Juan, Reina Victoria, Plaza de Baix, Corredora, Puente Ortices, Puerta de Alicante y Maestro Albéniz.

Los Reyes Magos llenan las calles de Elche de ilusión / Áxel Álvarez

Una de las principales novedades es que no habrá adoración. Mora explicó que “una vez llegado a Maestro Albéniz, no va a ocurrir la adoración, como hacíamos en años anteriores, porque como evidentemente la previsión de lluvias da que a partir de las 7 u 8 de la tarde comenzaría a llover”. Así, al llegar a este punto, los Reyes Magos y los participantes accederán al Palacio de Altamira, donde se dará por finalizado el acto.

El horario también se ha adelantado respecto a lo inicialmente previsto. “El horario anterior de la Cabalgata estaba propuesta a las 6 de la tarde. Adelantamos la Cabalgata a las 5 de la tarde. Además, hacemos un acortamiento del recorrido”, detalló la concejal. Los Reyes Magos sí llegarán en carroza, y el tramo azul se situará “exactamente al principio de la Cabalgata, la primera manzana de Jorge Juan”, debidamente señalizado.

Seguridad y recomendaciones

El comisario Jesús Andreu pidió colaboración ciudadana, especialmente por el riesgo añadido de la lluvia. “Desde Policía Local pedimos la colaboración a todos los padres, niños y abuelos”, señaló, alertando del peligro de colocar sillas particulares en el recorrido. “Eso nos va a impedir ante una evacuación el poder sacar la gente adecuadamente rápida”, advirtió, insistiendo en que no se ocupen aceras ni zonas de paso.

Andreu recordó que el transporte público urbano funcionará con líneas cercanas al itinerario y pidió que niños y mayores no se acerquen en exceso a las carrozas. También confirmó que, si a las 16 horas continúa lloviendo, “se suspenderá” la cabalgata, aunque los pronósticos de Aemet y otras agencias apuntan a que la lluvia podría cesar hasta alrededor de las 19 horas, motivo por el que se ha optado por acortar el desfile.

Por seguridad, no participarán animales, incluidos los camellos, para evitar riesgos por resbalones u otras incidencias. El número de participantes se ha reducido notablemente: no saldrán, entre otros, la Escuela Pedro Ibarra con bicicletas, un ballet, Casa de Andalucía, Centro Aragonés, Grupo Jerusalén, Herodes y los soldados. La carroza del nacimiento, con San José, la Virgen y el Niño Jesús, dependerá finalmente de la decisión de la familia y de las condiciones meteorológicas.

La concejal agradeció expresamente la comprensión de asociaciones, empresas y colectivos implicados, “por estos días de comunicación constante” y por aceptar una cabalgata exprés, con menos duración y menos personas, para que “al fin y al cabo pues todos los niños puedan disfrutar”.

Punto de coordinación de seguridad

Además, desde las 16.30 horas y hasta el final del evento se activará un punto de coordinación de seguridad en el Ayuntamiento, con Policía Local, Policía Nacional, asistencia sanitaria y organización, para atender incidencias y facilitar la localización de menores en caso de extravío.

En cuanto a las cabalgatas de las pedanías, la Unión de Festeros del Camp d'Elx anunciaba la suspensión de todos los desfiles, excepto Santa Ana, cuya celebración ya estaba prevista para mañana. Además, según la edil, si se suspende la cabalgata de Elche, no se celebrará otro día, al considerarse inviable por la compleja logística y la disponibilidad de empresas y espectáculos.

Por último, el Campamento Real, situado en el Centro de Congresos, permanecerá abierto este lunes de 11 a 13 horas, con cierre de colas una hora antes. En caso de suspensión de la cabalgata, volverá a abrir de 17 a 20 horas para que los niños puedan visitar a los Reyes Magos. Dentro del recinto también se pueden adquirir las antorchas, que esta noche servirán para iluminar el camino de Sus Majestades hasta los hogares ilicitanos.