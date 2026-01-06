¿Sabes cómo protege la fauna silvestre la Policía Local de Elche?

La Policía Local de Elche ha puesto en marcha una campaña educativa dirigida a centros docentes del municipio con el objetivo de formar a nuevas generaciones en la protección de la fauna silvestre del amplio término municipal, incluidas las pedanías. La iniciativa, desarrollada durante el curso escolar, busca implicar activamente a niños y niñas en el cuidado de los animales y en la prevención de riesgos ambientales, mediante sesiones prácticas impartidas por agentes especializados.

Educación ambiental en las aulas

Las charlas, bajo el título “Fauna Silvestre”, están adaptadas a los distintos ciclos educativos y se ofrecen tanto en castellano como en valenciano. En ellas, los agentes explican de forma didáctica cómo actúa la Policía Local cuando recibe avisos por animales heridos o en peligro, acercando el trabajo policial al alumnado. De este modo, los escolares descubren cómo pueden convertirse en “ayudantes de la Policía Local de Elche” para la protección de la fauna silvestre, aprendiendo qué hacer y a quién llamar ante situaciones de riesgo.

La actividad se apoya en imágenes y vídeos reales de intervenciones, lo que permite mostrar ejemplos concretos del día a día policial.

Una actuacion pare el rescate de un ave silvestre en el entorno del núcleo urbano de Elche / INFORMACIÓN

Reptiles, aves y tortugas

Entre los contenidos abordados se incluyen actuaciones relacionadas con reptiles como serpientes, lagartos y camaleones, especies habituales en el entorno natural ilicitano. Las tortugas ocupan un espacio relevante en las explicaciones: tanto la especie autóctona de agua dulce como las tortugas marinas, que anidan en las playas de Elche desde 2023, forman parte del temario para concienciar sobre su protección y convivencia.

También se dedican segmentos específicos a las aves nocturnas y a las llamadas “Tres Mosquiteras” (vencejo, golondrina y avión común), especies muy presentes en el casco urbano y en zonas rurales, cuya conservación depende en gran medida del respeto a sus hábitats.

Polluelos de cernicalos rescatados en Elche por la Policía Local / INFORMACIÓN

Material, riesgos y colaboración

Durante las charlas, los agentes detallan parte del material especializado que utilizan en sus intervenciones diarias con animales, explicando su función y utilidad. Un componente esencial de la formación es la identificación de las Especies Exóticas Invasoras (EEI), que los escolares pueden encontrar en sus paseos por el campo. Se enseña a reconocer algunas de las más perjudiciales para el medio ambiente, como las tortugas de Florida, la carpa o la cotorra argentina, y se explica por qué su presencia supone un problema ecológico.

Además, se incluye un apartado que capta especialmente la atención infantil, denominado “seres vivos de otros tiempos que también protegemos”, en el que se subraya la importancia de no sustraer fósiles de su lugar de origen y de preservar el patrimonio natural.

La Policía Local destaca la colaboración con otros actores clave en este ámbito, como asociaciones ecologistas, agentes medioambientales, Veterinaria Municipal, el Centro de Recuperación de Especies, la Protectora de Animales y Seprona, una coordinación que refuerza la eficacia de las actuaciones.

Como reconocimiento a la participación, al finalizar la charla se entrega al centro educativo un Diploma que lo acredita oficialmente con la formación necesaria para ser “Colaboradores de la Policia Local de Elche en materia de Fauna Silvestre”. La visita concluye con uno de los momentos más esperados por el alumnado: ver de cerca y subir a un vehículo patrulla, una experiencia que refuerza el mensaje de cercanía y compromiso con el entorno natural.