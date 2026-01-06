El Hospital General de Elche activa la reforma de los quirófanos por su “decrepitud” y ante la parálisis sine die del nuevo bloque quirúrgico

“Los quirófanos actuales del hospital evidencian una gran fatiga y decrepitud, se está trabajando en precario y sin ningún tipo de actualización desde hace años”. Todo ello, además, “provocado por el enorme retraso en los plazos de ejecución del nuevo bloque quirúrgico; retraso que ha provocado la actual situación: ni se dispone de los nuevos quirófanos (que deberían haber estado terminados en octubre de 2024), ni se han ido actualizando los quirófanos actuales”. Así de contundentes se muestran desde la dirección del Departamento de Salud del Hospital General de Elche en un escrito firmado el pasado 26 de diciembre. Lo hacen para apoyar una declaración de urgencia que permita sacar a licitación la redacción del proyecto y la dirección de obra para la reforma integral de los quirófanos con los que ahora cuenta el centro hospitalario. Un procedimiento que, efectivamente, se tramita por la vía de urgencia, con un valor estimado del contrato de 577.181,32 euros con el IVA incluido y un plazo de ejecución de tres años. Lo que buscan es una reforma inmediata, porque dan por hecho que el nuevo bloque quirúrgico no será una realidad a corto plazo y avisan de que, en caso de que no se adecúen las instalaciones, se arriesgan a que sigan aumentando las listas de espera en las operaciones en el centro.

Una imagen de unas obras que deberían haber concluido en agosto de 2023. / Tony Sevilla

De urgencia

De hecho, en el expediente en el que avala la tramitación de urgencia, la dirección del departamento pone el acento en que las instalaciones de los actuales quirófanos fueron renovadas por última vez en 2001, hace ni más ni menos que 25 años. “A modo de ejemplo, la precaria situación de los sistemas de climatización y renovación de aire, que se han ido deteriorando, y las condiciones actuales se ajustan por poco a los valores exigidos”, se expone en ese informe. “El deterioro progresivo incrementa el riesgo de desviaciones que podrían comprometer la estabilidad ambiental y, por tanto, la seguridad del entorno quirúrgico”, se agrega.

UCI quirúrgica del Hospital General de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Cierres no previstos

Significativo es que se recuerde que, inicialmente, lo que se pretendía era reformar los quirófanos una vez que finalizara la obra del nuevo bloque quirúrgico. Sin embargo, esa opción se da por descartada en estos momentos. Entre otras cosas, porque la propia dirección apunta al retraso “sine die” en la ejecución de las obras de nuevo inmueble, a lo que añade “el estado, cada vez más precario, de los actuales quirófanos”. Por eso mismo, consideran imprescindible adelantar las obras de las instalaciones existentes, de forma que, cuando finalice la obra del nuevo bloque quirúrgico, los quirófanos actuales ya estarán reformados. Con ello, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución previsto en los pliegos es de tres años, dan por hecho que la nueva construcción va para largo. Hasta el extremo de que sostienen que, “de esta manera, se asegura el funcionamiento continuado de un número mínimo de quirófanos, aunque la obra del bloque quirúrgico nuevo se siga dilatando en el tiempo; evitando además posibles problemas graves de infraestructura en los actuales quirófanos que podrían llevar a cierres no previstos de los mismos por ausencia de condiciones adecuadas para su uso, con las enormes repercusiones, tanto asistenciales como de otra índole, que ello conllevaría”.

Carteles anuncian unas obras que no existen en el Hospital General Universitario de Elche. / Áxel Álvarez

Siete y uno adicional

En este sentido, y más allá de lo que consideran una “necesidad inaplazable” por esos argumentos, también se apoyan en razones de interés público. Lo hacen escudándose en que el Hospital General Universitario de Elche dispone en estos momentos sólo de siete quirófanos para actividad programada, al que se suma uno adicional para urgencias. “Para un hospital de 450 camas, esta dotación ya resulta ajustada para atender la demanda asistencial actual”, sentencian, y añaden que “cualquier disminución adicional del número de quirófanos operativos -derivada del deterioro o cierre temporal de los mismos- reduciría la capacidad del centro por debajo del umbral imprescindible para garantizar la continuidad asistencial”. Por eso mismo, hacen hincapié en que “cada día que pasa sin actuar aumenta el riesgo real de tener que cerrar alguno de estos quirófanos, lo que reduciría aún más una capacidad quirúrgica ya tensionada y provocaría un incremento dramático de las listas de espera, retrasando intervenciones esenciales y comprometiendo la salud de miles de ciudadanos”. No en vano, alertan de un horizonte desolador si no se acelera con la reforma de las instalaciones: “La demora en afrontar esta renovación supondría condenar a los pacientes a tiempos de espera inaceptables y a intervenciones en condiciones alejadas de los estándares mínimos de seguridad, por lo que resulta imperativo y urgente intervenir de inmediato para garantizar que la población pueda ser atendida con la rapidez, calidad y seguridad que merece”, sentencian.

Las obras se encuentran en este estado desde julio de 2023 / Áxel Álvarez

Plazos críticos

Junto a la “necesidad inaplazable” y las razones de interés público, por lo que implicaría de subir los tiempos de espera, también avisan de que los plazos son “críticos”, en el sentido de que se trata de quirófanos que están en funcionamiento, por lo que las obras se deberían ejecutar en los meses de verano, cuando se reduce la actividad quirúrgica “y es posible cerrar temporalmente algunos quirófanos sin paralizar por completo la atención”, expone la dirección del Hospital General. “Si no se acelera al máximo la redacción del proyecto y su posterior licitación, se perdería esa franja estival y habría que posponer las obras un año entero, con el consiguiente colapso asistencial”, aseguran. Hasta el extremo de que en el expediente se deja claro que “cada mes de retraso implica operar menos, aumentar drásticamente las listas de espera y exponer a los pacientes a condiciones cada vez más precarias”. Todo con el objetivo, apostillan, de evitar “demoras inasumibles” y el “riesgo creciente” en la atención quirúrgica.

Los retrasos

El propio conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya dejaba claro en julio del año pasado que se estaba planteando un plan b para resolver la situación enquistada con el nuevo bloque quirúrgico tras más de medio año detrás de la resolución del contrato con la mercantil que se dejó las obras, que se iniciaron en febrero de 2021 con un plazo de 30 meses, al 25% de ejecución. Todo después de que en noviembre de 2024 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)condenara al Consell a indemnizar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Vainsa Infraestructuras y General Constructor SL, adjudicataria de las obras de ampliación y reforma, con 373.000 euros de los 3,4 millones que pedía por daños y perjuicios derivados de un terreno «deformable» y un retraso del que culpaba a la Administración autonómica. En este sentido, Gómez apuntaba a un nuevo edificio "más funcional" sin que entonces ni después se hayan dado más detalles ni de cómo iba a ser el inmueble ni de los plazos que se manejaban. Hasta ahora, cuando en la dirección del Hospital General dan por perdida a corto plazo la puesta en marcha de un nuevo bloque quirúrgico, cuyas obras se pararon en el verano de 2023. Con el matiz de que, desde el PSOE, denunciaban a principios de diciembre que el Hospital General de Elche había aumentado la demora en las intervenciones quirúrgicas en un 66,6%, pasando de los 81 días que tenía en junio de 2023 a los 135 de ese momento.