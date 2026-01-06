La UMH habilita un laboratorio para el Grado de Moda en el Aulario Perleta

La Universidad Miguel Hernández (UMH) ha aprobado una modificación del contrato del nuevo Aulario Perleta del campus de Elche, ahora mismo en la fase final de construcción y dotaciones, para incorporar un laboratorio específico del Grado en Gestión, Tecnología y Moda y mejorar las condiciones acústicas de las aulas plató destinadas a los estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual. El ajuste contractual, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), responde a la necesidad de ampliar las prestaciones del edificio durante el desarrollo del proyecto.

Un laboratorio para nuevos grados

La modificación del contrato publicada en el DOUE contempla la redacción de un proyecto modificado que permitirá la implantación de un nuevo laboratorio docente vinculado al Grado en Gestión, Tecnología y Moda, una dotación que no figuraba en el proyecto inicial del inmueble, cuando tampoco existía la citada titulación. Esta ampliación responde a la evolución de las necesidades académicas del campus de Elche y a la adaptación del edificio a esos grados de reciente creación.

El contrato afectado corresponde al servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ejecución y la dirección de las obras, adjudicado al arquitecto Javier García-Solera Vera por un importe inicial de 233.750 euros.

Mejora acústica para Periodismo y Comunicación Audiovisual

Junto al nuevo laboratorio, el proyecto modificado incorpora la mejora de las condiciones acústicas de las aulas plató, espacios clave para la docencia práctica de Comunicación Audiovisual y Periodismo, donde se realizan grabaciones y ejercicios técnicos. El objetivo es optimizar la calidad sonora de unas instalaciones diseñadas para un uso intensivo y especializado.

Además, se incluye la electrificación de todos los puestos de las aulas situadas en las plantas sótano, baja y primera, una actuación que permitirá mejorar la funcionalidad tecnológica del edificio y adaptarlo a las exigencias actuales de la enseñanza universitaria.

Ajuste del contrato en pleno final de obra

La modificación contractual fue aprobada mediante resolución de 3 de diciembre de 2025 y se justifica por la necesidad de servicios adicionales que deben ser ejecutados por el contratista original.

Las obras del Aulario Perleta comenzaron en abril de 2024, con un presupuesto global de 8,5 millones de euros. El edificio, con 4.800 metros cuadrados y tres plantas, alberga nueve aulas docentes, un salón de actos, tres aulas de informática, dos aulas plató de doble altura, un estudio de grabación de sonido y un set de fotografía. El inmueble estará listo en pocos meses. Según aseguró hace dos semanas el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, el nuevo Aulario Perleta podría estar finalizado en el mes de abril, para entrar en funcionamiento en este mismo curso.

Residencia y urbanizaciones internas

La UMH prevé impulsar en los próximos años nuevas infraestructuras clave en el campus de Elche, entre ellas la construcción de una residencia universitaria de entre 200 y 300 plazas, además de varias actuaciones de urbanización y la finalización de edificios ya en obras. Así lo anunció el rector, durante su balance anual de gestión.

La residencia, que se ubicará en una parcela junto a la avenida Unesco, será de gestión privada mediante concesión, con precios de alquiler controlados por la UMH. El rector avanzó que la licitación se sacará en 2026, tras desbloquear los aspectos técnicos y jurídicos que habían retrasado el proyecto durante años. La Universidad cederá el suelo y fijará condiciones como el precio, el canon y la reserva de plazas para estudiantes.

A este proyecto se suman actuaciones de urbanización interna, como la finalización del eje entre el edificio Valona y el Rectorado, pendiente por retrasos presupuestarios. De cara a 2026, la UMH prevé también la urbanización de la avenida Unesco y la mejora del acceso a la zona deportiva, con el objetivo de completar el desarrollo del campus de Elche.

Última recepción de obra en el campus ilicitano

La última de las dotaciones recepcionadas en la UMH fue la urbanización y ajardinamiento del Aulario Valverde, tanto exterior como interior. La Universidad daba así un paso decisivo para culminar este complejo emblemático del campus ilicitano, tras una inversión total cercana a los 800.000 euros. De esta cantidad, 650.000 euros se han destinado a la urbanización exterior, que ocupa unos 8.000 metros cuadrados, y 150.000 euros al ajardinamiento interior.

Con la finalización de estas actuaciones, se reabría el vial central que conecta los edificios Altabix y Altet y volvía a estar operativo el circuito de running de esta zona del campus. Las obras fueron supervisadas por el Vicerrectorado de Infraestructuras, encabezado por el vicerrector Pedro Vicente Quiles. El edificio Valverde destaca por su apuesta por la sostenibilidad y el diseño biofílico, con 27 patios ajardinados en su interior pensados para integrar la naturaleza en los espacios de trabajo y favorecer el bienestar. El inmueble cuenta con 10.000 metros cuadrados distribuidos en dos bloques conectados por un corredor central y alberga laboratorios, aulas, despachos y salas de reuniones.

El complejo está dedicado a la investigación en Ingeniería y acoge cuatro departamentos, además de ser la sede del Instituto de Investigación en Ingeniería (I3E), consolidándose como un referente para la actividad científica y tecnológica de la UMH.