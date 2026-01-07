El Ayuntamiento elimina las sillas para la Cabalgata de Reyes en Elche para los próximos años con el fin de evitar altercados

Faltan 363 días para la próxima visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a Elche. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que el bipartito de PP y Vox no sólo haya comenzado a trabajar ya en la Cabalgata para el próximo año. También ha empezado a poner sobre la mesa los planes que tiene para el desfile que cuenta con más seguimiento en las calles ilicitanas y, de esta forma, evitar altercados y conflictos. Hasta el extremo de que este mismo miércoles, sólo un día después de que se hayan dado por cerradas oficialmente las fiestas de Navidad, y aprovechando la comparecencia para hacer balance de las últimas semanas, el alcalde, Pablo Ruz, anunció las ideas que tiene para Melchor, Gaspar y Baltasar de cara a 2027. Unos proyectos que pasan por la eliminación de la venta de sillas para la Cabalgata y por el adelanto del desfile a las cinco de la tarde. Con ello, lo que se pretende es evitar los problemas que surgían a la hora de hacerse con los asientos y que los más pequeños de la casa puedan ver el cortejo con tranquilidad para después ir a casa a cenar y acostarse pronto.

Baltasar a su paso por la Plaça de Baix este mismo lunes. / AXEL ALVAREZ

Sin problemas de seguridad

Ruz explicó que la decisión llega después de que la propia Policía Local haya admitido que no habría ningún problema de seguridad en caso de que no hubiera sillas en los desfiles de los próximos años y, en particular, tras la experiencia del pasado lunes, cuando se tomó esa decisión por la amenaza de lluvia. “Este año no ha habido ningún incidente en la Cabalgata, y eso que ha sido una Cabalgata exprés, in extremis”, señaló el alcalde, quien añadió que, “por tanto, ni estrés, ni web para comprar las sillas, ni movidas en la propia celebración, ni enfados, ni peleas, ni sillas del Ayuntamiento, ni sillas particulares, es decir, como ocurrió este año, vamos a pedir civismo a los vecinos”. Ahora bien, la medida no será extrapolable al resto de desfiles que se celebran en Elche a lo largo del año, como, por ejemplo, los de Semana Santa o las fiestas de agosto. Ahí sí se mantendrá la venta de sillas. Entre otras cosas, dijo el regidor ilicitano, porque no son actos tan masivos como la Cabalgata y porque, además, los asientos dependen de los diferentes entes festeros. Como dato, no sólo incidió en que el de los Reyes es el evento más numeroso de la ciudad, también argumentó que se vendían casi 13.000 sillas, con todo lo que eso implica.

Melchor, a su paso por Reina Victoria el lunes. / AXEL ALVAREZ

Otro horario

El de las sillas en la Cabalgata, en cualquier caso, no será el único cambio. También se está estudiando el adelanto del desfile, de manera que, en lugar de partir a las 18 horas, lo haga a las 17 horas, tal y como ha sucedido este año. Lo que se busca, explicó Ruz, es que en torno a las siete o las ocho y media de la tarde “haya finalizado todo, y las familias puedan cenar, tomar el roscón y a las nueve y media de la noche los niños estén la cama y puedan disfrutar de la noche de Reyes”, a lo que sumó el hecho de que también hay un margen para hacer compras de última hora. A su juicio, “se trata de tomar medidas de sentido común para que la Cabalgata fluya”. Eso implicará, no obstante, que el encendido de luces navideñas, que se produce a las seis de la tarde, se adelante a las 17.30 horas ese día, para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan transitar por los viales iluminados. Sí se mantendrá el mismo recorrido, desde la avenida de Novelda, a la altura del CEIP Francesc Cantó, hasta el centro.

Los Reyes Magos recorren las calles de Elche a pesar de la amenaza de lluvia / Áxel Álvarez

Fiestas privadas

No fue la única novedad que anunció Pablo Ruz para las celebraciones navideñas del próximo año. También apuntó que para la organización de fiestas privadas y la instalación de barras los interesados tendrán hasta el 2 de noviembre para formalizar las solicitudes, frente a lo que ocurría hasta ahora, cuando no había fecha límite. De este modo, se quiere hacer lo mismo que con los actos de agosto, cuando se establece como límite el 29 de junio, y, con ello, tener una mejor organización de cara a las tramitaciones. “No vamos a aceptar este año, y la Policía además así nos lo ha recomendado, ninguna solicitud de autorización de fiesta privada después del 2 de noviembre”, puntualizó.

La gente en las calles sin sillas el lunes. / Áxel Álvarez

Hasta 200 actividades y 400.000 personas

En cuanto al balance en sí de las fiestas recién acabadas, el alcalde habló de “unas muy buenas fiestas de Navidad”, aludió a las más de 200 actividades en espacios públicos celebradas entre la última semana de noviembre y la primera semana de enero, con una participación de 400.000 personas, aunque matizó que no tienen por qué ser personas distintas, sino que una misma puede haber participado en varias. Los actos más masivos fueron las cabalgatas de los Reyes y de Papá Noel, el encendido de luces y la San Silvestre.

César Zaragoza y el alcalde, Pablo Ruz, en la comparecencia de este miércoles. / INFORMACIÓN

Comercio y hoteles

También dio datos de una encuesta que se ha realizado entre comerciantes y hosteleros, aunque no se dio detalles de cuántos habían participado, y señaló que, en global, se había dado una valoración de 8,2 sobre 10 en cuanto al ambiente navideño y de 7,9 en cuanto a las actividades, conscientes de que se siguen pidiendo más actos en los barrios. “Esto da buena cuenta de lo importante que es que el Ayuntamiento invierta en iluminación, y este año hemos incrementado las calles iluminadas; e invierta en seguridad, porque contribuir a los servicios extraordinarios de la Policía nunca es un gasto, siempre es una inversión”, alegó. A ello, sumó que un 35,6 % de los consultados manifestó que se han incrementado los ingresos en estas fechas entre un 11% y un 20% y un 17,6%, y un 18 % cifró la subida entre el 31 % y el 40%. También hizo hincapié en que la ocupación media de los hoteles, según la patronal AETE, ha estado en el 67,34%, lo que supone un incremento del 1,5 % respecto al año anterior, y destacó la temporada del resort de La Marina, con un 90 % de ocupación. Por procedencia, los visitantes de otros países que acudieron a la Oficina de Turismo supusieron el 60 %, de nuevo con franceses, belgas, holandeses y británicos a la cabeza.

Seguridad ciudadana

Por lo que respecta a los datos en materia de seguridad ciudadana, el comisario principal de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, indicó que, a lo largo de estos días, se habían desplegado más de 3.600 efectivos policiales -esto es, 3.600 jornadas realizadas por parte de policías locales, aunque hablen de efectivos- y que ha producido una reducción considerable del número de robos en pedanías, con tres o cuatro asaltos, aseguró. En cuanto a la campaña de control de alcohol y drogas, se hicieron 1.500 pruebas, de las que 42 fueron positivas de alcohol, 14 de estupefacientes y sólo tres fueron de carácter penal.