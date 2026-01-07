Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GroenlandiaMóviles enseñanzaRebajas AlicanteDetenidos cártel SinaloaAlejandro SolerRobert Kiyosaki
instagramlinkedin

La campana del Castillo de Santa Pola deja de sonar por daños en la Torre del Reloj

El Ayuntamiento adopta medidas urgentes tras detectar fisuras y grietas y encarga un estudio técnico especializado

Fachada del Castillo Fortaleza de Santa Pola donde se aprecia la torre del reloj

Fachada del Castillo Fortaleza de Santa Pola donde se aprecia la torre del reloj / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La campana del Castillo Fortaleza de Santa Pola ha dejado de sonar de manera provisional tras detectarse grietas y desprendimientos en la Torre del Reloj, una situación que ha obligado a adoptar medidas cautelares inmediatas para garantizar la seguridad y la conservación del monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La decisión se ha tomado después de que los técnicos del Museo del Mar alertaran de posibles daños estructurales en la torre y en el sistema de la campana.

A raíz de esta detección, los arquitectos municipales han emitido un informe técnico con el objetivo de preservar la integridad del edificio histórico y evitar riesgos para los usuarios que transitan por el entorno del castillo.

Fisuras en el soporte de la campana

La inspección visual realizada ha permitido identificar fisuras de gran espesor en los puntos donde se empotra el soporte de la campana principal y el mecanismo del martillo percutor. Además, se han observado desprendimientos del revestimiento exterior, ya que el mortero de cal presenta grietas, fracturas y pérdida de cohesión con el soporte.

Aunque los daños son visibles en el revestimiento, los técnicos advierten de que todavía se desconoce si las fisuras alcanzan el muro de mampostería original de la torre, lo que podría comprometer la estabilidad del conjunto, especialmente ante las cargas dinámicas que genera el funcionamiento de la campana.

Interior del Castillo Fortaleza de Santa Pola, en imagen de archivo

Interior del Castillo Fortaleza de Santa Pola, en imagen de archivo, con la torre del reloj al fondo, en el centro / Antonio Amorós

Medidas cautelares inmediatas

Ante esta situación, se ha ordenado el cese inmediato del uso de la campana, anulando el mecanismo que acciona el golpeo para evitar vibraciones que puedan agravar las lesiones detectadas. Asimismo, a primera hora se procederá a la instalación de redes de protección con el fin de prevenir una eventual caída de cascotes.

Durante el tiempo que duren los trabajos de diagnóstico y reparación, los vecinos de Santa Pola dejarán de escuchar las tradicionales campanadas de cuartos y horas, un sonido habitual en el centro del municipio.

Intervención en un Bien de Interés Cultural

El Castillo Fortaleza de Santa Pola, construido en el siglo XVI, cuenta con un nivel de protección integral como BIC. Por este motivo, ya se ha realizado una primera comunicación con la Consellería de Patrimonio, a la que se informará de todos los pasos que se vayan dando.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento encargará a un técnico especialista en intervención en patrimonio un estudio de diagnosis técnica, que incluirá catas arqueológicas y constructivas para determinar el alcance real de las lesiones en el núcleo del muro de mampostería. A partir de este análisis se redactará la documentación técnica necesaria para la restauración del mortero y la consolidación estructural, así como la supervisión especializada de los trabajos conforme a los criterios de conservación exigidos para un monumento protegido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Zona de Bajas Emisiones entra en vigor este 31 de diciembre en Elche: Estas son las restricciones
  2. El detenido por el incendio mortal de Crevillent amenazó a sus vecinos: “¡Lo vais a pagar muy caro!”
  3. Entra en vigor en Elche la ordenanza del patinete y las sanciones comenzarán tras Reyes
  4. Un barrio de Elche que tendrá que esperar a final de año para estrenar su nueva imagen
  5. Elche cancela la venta de sillas de la Cabalgata de Reyes y traslada el Campamento Real, y Santa Pola aplaza el desfile al martes 6
  6. Así será la nueva plaza de Santa María de Elche: arbolado y una fuente sobre el Misteri con la Virgen
  7. Última hora de la Cabalgata de Elche: desfile reducido y a las cinco de la tarde
  8. Golpe policial a una familia que traficaba con drogas y operaba como un grupo criminal en Elche y Santa Pola

Ecologistas impulsan una reforestación en el barranco de Barbasena de Elche

Ecologistas impulsan una reforestación en el barranco de Barbasena de Elche

Pimesa se marca el reto de superar a final de año el 70 % de la ejecución del edificio de alquiler asequible en Elche

Pimesa se marca el reto de superar a final de año el 70 % de la ejecución del edificio de alquiler asequible en Elche

Crevillent nombra a Aarón Berruezo como Caballero Portaestandarte de la Semana Santa 2026

Crevillent nombra a Aarón Berruezo como Caballero Portaestandarte de la Semana Santa 2026

La campana del Castillo de Santa Pola deja de sonar por daños en la Torre del Reloj

La campana del Castillo de Santa Pola deja de sonar por daños en la Torre del Reloj

UGT denuncia riesgos asistenciales por falta de celadores en el Hospital General de Elche

UGT denuncia riesgos asistenciales por falta de celadores en el Hospital General de Elche

Educación regulará el uso de los móviles y las tabletas para dar clase

Heladas leves dañan la alcachofa en zonas puntuales del campo de Elche

¿De la noche más gélida en años a 20 grados en el litoral?

¿De la noche más gélida en años a 20 grados en el litoral?
Tracking Pixel Contents