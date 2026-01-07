La campana del Castillo de Santa Pola deja de sonar por daños en la Torre del Reloj

La campana del Castillo Fortaleza de Santa Pola ha dejado de sonar de manera provisional tras detectarse grietas y desprendimientos en la Torre del Reloj, una situación que ha obligado a adoptar medidas cautelares inmediatas para garantizar la seguridad y la conservación del monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La decisión se ha tomado después de que los técnicos del Museo del Mar alertaran de posibles daños estructurales en la torre y en el sistema de la campana.

A raíz de esta detección, los arquitectos municipales han emitido un informe técnico con el objetivo de preservar la integridad del edificio histórico y evitar riesgos para los usuarios que transitan por el entorno del castillo.

Fisuras en el soporte de la campana

La inspección visual realizada ha permitido identificar fisuras de gran espesor en los puntos donde se empotra el soporte de la campana principal y el mecanismo del martillo percutor. Además, se han observado desprendimientos del revestimiento exterior, ya que el mortero de cal presenta grietas, fracturas y pérdida de cohesión con el soporte.

Aunque los daños son visibles en el revestimiento, los técnicos advierten de que todavía se desconoce si las fisuras alcanzan el muro de mampostería original de la torre, lo que podría comprometer la estabilidad del conjunto, especialmente ante las cargas dinámicas que genera el funcionamiento de la campana.

Interior del Castillo Fortaleza de Santa Pola, en imagen de archivo, con la torre del reloj al fondo, en el centro / Antonio Amorós

Medidas cautelares inmediatas

Ante esta situación, se ha ordenado el cese inmediato del uso de la campana, anulando el mecanismo que acciona el golpeo para evitar vibraciones que puedan agravar las lesiones detectadas. Asimismo, a primera hora se procederá a la instalación de redes de protección con el fin de prevenir una eventual caída de cascotes.

Durante el tiempo que duren los trabajos de diagnóstico y reparación, los vecinos de Santa Pola dejarán de escuchar las tradicionales campanadas de cuartos y horas, un sonido habitual en el centro del municipio.

Intervención en un Bien de Interés Cultural

El Castillo Fortaleza de Santa Pola, construido en el siglo XVI, cuenta con un nivel de protección integral como BIC. Por este motivo, ya se ha realizado una primera comunicación con la Consellería de Patrimonio, a la que se informará de todos los pasos que se vayan dando.

El Ayuntamiento encargará a un técnico especialista en intervención en patrimonio un estudio de diagnosis técnica, que incluirá catas arqueológicas y constructivas para determinar el alcance real de las lesiones en el núcleo del muro de mampostería. A partir de este análisis se redactará la documentación técnica necesaria para la restauración del mortero y la consolidación estructural, así como la supervisión especializada de los trabajos conforme a los criterios de conservación exigidos para un monumento protegido.