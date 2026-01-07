Carta a Pérez Llorca de la plataforma del Vinalopó: "Exigimos la reversión"

La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó de Elche se ha dirigido por carta al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para reclamar la reversión a la gestión pública del único departamento de salud de la Comunitat Valenciana que sigue en manos de una empresa privada. El colectivo se presenta como un movimiento vecinal que canaliza el deseo de la ciudadanía del área de salud Elx-Crevillent de contar con una sanidad pública cien por cien, objetivo que consideran solo posible mediante la gestión directa por parte de la administración.

En la misiva, la plataforma expone que representa a la ciudadanía de Aspe, Crevillent, Elx, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves y la pedanía oriolana de Barbarroja, todas ellas atendidas por un servicio sanitario gestionado por la empresa Ribera Salud bajo el modelo de colaboración público-privada, ya extinguido en el resto del territorio valenciano.

Un movimiento vecinal organizado

La carta recuerda que la ciudadanía organizada ha trabajado durante años para recopilar experiencias de las personas usuarias del departamento de salud del Vinalopó. Según la plataforma, este proceso ha permitido constatar numerosas deficiencias en un modelo de gestión sanitaria concertada que, subrayan, ha desaparecido en toda la Comunitat Valenciana salvo en las comarcas del Vinalopó.

El colectivo señala que este hecho sitúa al departamento como una excepción territorial, lo que, a su juicio, genera una situación de desigualdad respecto al resto de la población de Alicante y València, que sí cuenta con sanidad gestionada de forma directa por la administración pública.

Firmas y falta de respuesta oficial

Entre las acciones emprendidas, la plataforma destaca que en un tiempo récord logró reunir 15.000 firmas de la ciudadanía para exigir la reversión del Hospital del Vinalopó a la gestión pública. Estas voluntades fueron entregadas tanto en la Conselleria de Sanidad como ante el Síndic de Greuges.

Según explican, no obtuvieron respuesta institucional, salvo la del Defensor del Pueblo, que reprochó a Sanidad la nula colaboración, la falta de transparencia y la ausencia de respuestas a las reclamaciones planteadas por la ciudadanía.

Concentración reciente frente al Hospital del Vinalopó en Elche / Información

La plataforma también recuerda que se dirigió en su momento al entonces conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para trasladarle la voluntad de las 150.000 personas atendidas por este departamento de salud de disponer de una sanidad pública en igualdad de condiciones con el resto de la población valenciana.

Escándalos y exigencia de transparencia

En su escrito al presidente de la Generalitat, el colectivo subraya que la reclamación se refuerza tras los escándalos protagonizados por Ribera Salud en otro hospital público que gestiona, en este caso en Torrejón de Ardoz (Madrid). Para la plataforma, estos hechos confirman las denuncias ciudadanas que desde hace años alertan de un modelo de gestión que prioriza el beneficio económico frente a la cura y el cuidado de los pacientes.

La plataforma señala que han sido numerosas las acciones emprendidas para trasladar al Gobierno valenciano el deseo de contar con la mejor sanidad pública posible, que, según la firme opinión de la ciudadanía, solo puede garantizarse mediante la gestión directa de la administración autonómica.

En la carta también se denuncia que la Conselleria de Sanidad no ha facilitado la documentación que, según el propio gobierno, avalaría la eficacia y eficiencia del Departamento de Salud del Vinalopó. La plataforma considera que la transparencia debería ser un eje fundamental del funcionamiento de la administración pública para sostener la confianza ciudadana y asegurar el control de los servicios públicos.

Asimismo, el colectivo indica que ha solicitado mecanismos de fiscalización y una auditoría externa para conocer la realidad del departamento más allá de los datos aportados por la propia empresa concesionaria, y que son los… una petición que, según lamentan, tampoco ha obtenido respuesta por parte de la administración autonómica.