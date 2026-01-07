Religión
Crevillent nombra a Aarón Berruezo como Caballero Portaestandarte de la Semana Santa 2026
La cofradía de la Virgen de las Angustias ostenta este año el cargo honorífico de la conmemoración pasional
La Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent ha nombrado a Aarón Berruezo Forner como Caballero Portaestandarte 2026, una distinción que representa la unidad de todas las cofradías y hermandades de la localidad. El nombramiento se produjo en la noche del 18 de diciembre, durante la Asamblea General Ordinaria celebrada por la entidad, según informó la propia federación.
El cargo, de carácter honorífico y representativo, recae este año en la Cofradía de la Virgen de las Angustias, que ha sido la encargada de designar a la persona que portará el estandarte común de la Semana Santa crevillentina.
Un nombramiento con respaldo cofrade
Aarón Berruezo Forner es cofrade desde su nacimiento y mantiene una estrecha vinculación personal y familiar con la Semana Santa de Crevillent. A lo largo de los años ha desempeñado diversas funciones dentro de su cofradía, participando de forma activa en sus labores internas y actividades.
Desde la federación se destaca su trayectoria continuada, marcada por la implicación, el compromiso y la colaboración constante con la junta directiva, aspectos que han sido determinantes para su elección como Caballero Portaestandarte.
Traspaso del banderín federativo
El acto oficial de nombramiento tendrá lugar el próximo sábado 17 de enero, a las 18 horas, en el Museo, coincidiendo con la presentación del Cartel de la Semana Santa de Crevillent 2026. Durante la ceremonia se llevará a cabo el traspaso del banderín de la Federación.
Este relevo se realizará desde la Cofradía de Regina Martirum, que ostentó el cargo durante la Semana Santa de 2025, siguiendo la tradición establecida por la entidad organizadora.
Invitación abierta a la ciudadanía
Desde la Federación de Cofradías y Hermandades se ha cursado una invitación abierta a todos los crevillentinos para que asistan a este acto, considerado uno de los hitos previos a la Semana Santa.
Asimismo, la federación ha trasladado su felicitación oficial al nuevo Caballero Portaestandarte 2026, subrayando el significado simbólico de un cargo que refuerza la identidad colectiva y el arraigo de la Semana Santa en Crevillent.
