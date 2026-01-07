Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GroenlandiaMóviles enseñanzaRebajas AlicanteDetenidos cártel SinaloaAlejandro SolerRobert Kiyosaki
instagramlinkedin

Religión

Crevillent nombra a Aarón Berruezo como Caballero Portaestandarte de la Semana Santa 2026

La cofradía de la Virgen de las Angustias ostenta este año el cargo honorífico de la conmemoración pasional

La cofradía de la Virgen de las Angustias de Crevillent ostenta el cargo de Caballero Portaestandarte de la Semana Santa

La cofradía de la Virgen de las Angustias de Crevillent ostenta el cargo de Caballero Portaestandarte de la Semana Santa / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent ha nombrado a Aarón Berruezo Forner como Caballero Portaestandarte 2026, una distinción que representa la unidad de todas las cofradías y hermandades de la localidad. El nombramiento se produjo en la noche del 18 de diciembre, durante la Asamblea General Ordinaria celebrada por la entidad, según informó la propia federación.

El cargo, de carácter honorífico y representativo, recae este año en la Cofradía de la Virgen de las Angustias, que ha sido la encargada de designar a la persona que portará el estandarte común de la Semana Santa crevillentina.

El joven Aarón Berruezo ha sido elegido para el cargo por su cofradía en Crevillent

El joven Aarón Berruezo ha sido elegido para el cargo por su cofradía en Crevillent / INFORMACIÓN

Un nombramiento con respaldo cofrade

Aarón Berruezo Forner es cofrade desde su nacimiento y mantiene una estrecha vinculación personal y familiar con la Semana Santa de Crevillent. A lo largo de los años ha desempeñado diversas funciones dentro de su cofradía, participando de forma activa en sus labores internas y actividades.

Desde la federación se destaca su trayectoria continuada, marcada por la implicación, el compromiso y la colaboración constante con la junta directiva, aspectos que han sido determinantes para su elección como Caballero Portaestandarte.

Traspaso del banderín federativo

El acto oficial de nombramiento tendrá lugar el próximo sábado 17 de enero, a las 18 horas, en el Museo, coincidiendo con la presentación del Cartel de la Semana Santa de Crevillent 2026. Durante la ceremonia se llevará a cabo el traspaso del banderín de la Federación.

La cofradía de la Virgen de las Angustias de Crevillent en plena procesión pasional

La cofradía de la Virgen de las Angustias de Crevillent en plena procesión pasional / INFORMACIÓN

Este relevo se realizará desde la Cofradía de Regina Martirum, que ostentó el cargo durante la Semana Santa de 2025, siguiendo la tradición establecida por la entidad organizadora.

Invitación abierta a la ciudadanía

Desde la Federación de Cofradías y Hermandades se ha cursado una invitación abierta a todos los crevillentinos para que asistan a este acto, considerado uno de los hitos previos a la Semana Santa.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, la federación ha trasladado su felicitación oficial al nuevo Caballero Portaestandarte 2026, subrayando el significado simbólico de un cargo que refuerza la identidad colectiva y el arraigo de la Semana Santa en Crevillent.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Zona de Bajas Emisiones entra en vigor este 31 de diciembre en Elche: Estas son las restricciones
  2. El detenido por el incendio mortal de Crevillent amenazó a sus vecinos: “¡Lo vais a pagar muy caro!”
  3. Entra en vigor en Elche la ordenanza del patinete y las sanciones comenzarán tras Reyes
  4. Un barrio de Elche que tendrá que esperar a final de año para estrenar su nueva imagen
  5. Elche cancela la venta de sillas de la Cabalgata de Reyes y traslada el Campamento Real, y Santa Pola aplaza el desfile al martes 6
  6. Así será la nueva plaza de Santa María de Elche: arbolado y una fuente sobre el Misteri con la Virgen
  7. Última hora de la Cabalgata de Elche: desfile reducido y a las cinco de la tarde
  8. Golpe policial a una familia que traficaba con drogas y operaba como un grupo criminal en Elche y Santa Pola

Ecologistas impulsan una reforestación en el barranco de Barbasena de Elche

Ecologistas impulsan una reforestación en el barranco de Barbasena de Elche

Pimesa se marca el reto de superar a final de año el 70 % de la ejecución del edificio de alquiler asequible en Elche

Pimesa se marca el reto de superar a final de año el 70 % de la ejecución del edificio de alquiler asequible en Elche

Crevillent nombra a Aarón Berruezo como Caballero Portaestandarte de la Semana Santa 2026

Crevillent nombra a Aarón Berruezo como Caballero Portaestandarte de la Semana Santa 2026

La campana del Castillo de Santa Pola deja de sonar por daños en la Torre del Reloj

La campana del Castillo de Santa Pola deja de sonar por daños en la Torre del Reloj

UGT denuncia riesgos asistenciales por falta de celadores en el Hospital General de Elche

UGT denuncia riesgos asistenciales por falta de celadores en el Hospital General de Elche

Educación regulará el uso de los móviles y las tabletas para dar clase

Heladas leves dañan la alcachofa en zonas puntuales del campo de Elche

¿De la noche más gélida en años a 20 grados en el litoral?

¿De la noche más gélida en años a 20 grados en el litoral?
Tracking Pixel Contents