Ecologistas impulsan este domingo una reforestación en el Barranco de Barbasena de Elche

Las inscripciones están abiertas. Margalló-Ecologistas en Acción y ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono) Elx han organizado una nueva jornada de reforestación en el Barranco de Barbasena, en Elche, que se desarrollará el domingo 11 de enero, a partir de las 9.30 horas. La iniciativa, de carácter participativo y familiar, tiene como objetivo contribuir a la recuperación ecológica de este espacio natural del término municipal ilicitano.

La actuación se enmarca en un proyecto que ambas entidades desarrollan de forma continuada. Desde Margalló explican que “como todos los inviernos, continuamos con el proyecto de reforestación del Barranco de Barbassena, colaborando con los compañeros de ARBA Elx”, una línea de trabajo sostenida en el tiempo que busca reforzar la vegetación autóctona y mejorar el estado ambiental del barranco.

Participantes en una de las últimas reforestaciones organizadas en Elche / INFORMACIÓN

Proyecto ambiental consolidado

La jornada consistirá en trabajos de plantación de especies adaptadas al entorno, con la finalidad de avanzar en la renaturalización del barranco y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar estos espacios. En la actividad participarán estos colectivos sumando esfuerzos en favor del voluntariado ambiental.

Desde la organización destacan que estas acciones permiten no solo actuar directamente sobre el territorio, sino también crear conciencia ecológica y fomentar el vínculo de la población con los espacios naturales del municipio.

Para reforestar se utilizan especies autóctonas en las zonas serranas de Elche / INFORMACIÓN

Actividad familiar y participativa

La convocatoria está diseñada para facilitar la participación de todos los públicos. Según indican los organizadores, se trata de una “actividad apta para toda la familia”, por lo que pueden asistir tanto adultos como menores, siempre acompañados.

Para participar es necesario realizar una inscripción previa, disponible a través del siguiente enlace: maps.app.goo.gl/QCv6vZokL7JKp9eq5

La organización recuerda que la actividad es gratuita y que el único requisito es el compromiso con el cuidado del entorno natural.

Recomendaciones para asistir

De cara al desarrollo de la jornada, Margalló y ARBA recomiendan acudir con agua para beber, protector solar, gorra, ropa cómoda y calzado adecuado, con el fin de garantizar una experiencia segura y agradable. Como cierre de la actividad, las entidades organizadoras ofrecerán un aperitivo tras la plantación, que permitirá compartir un momento de convivencia mientras se disfruta del entorno del Barranco de Barbasena.

La cita tendrá lugar el domingo 11 de enero, a las 9.30 horas, y se suma a las iniciativas que ambos colectivos impulsan en el municipio para la recuperación del bosque autóctono y la mejora de los espacios naturales degradados.