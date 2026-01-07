Nanotecnología de la UMH de Elche contra el pulgón en cultivos hortícolas

Una tesis doctoral de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha identificado nuevas propiedades repelentes e insecticidas de sustancias naturales formuladas mediante nanotecnología para combatir el pulgón, una de las plagas más dañinas para los cultivos hortícolas. La investigación abre la puerta a una alternativa más sostenible frente a los fitosanitarios convencionales, en un contexto de restricciones normativas y aumento de resistencias.

El trabajo ha sido realizado por el ingeniero agrónomo y egresado de la UMH Félix Martín Pérez, quien ha demostrado la eficacia de determinadas nanoemulsiones elaboradas a partir de compuestos presentes en aceites esenciales para reducir las poblaciones de pulgones en cultivos como el pimiento y el melón.

Una plaga con impacto creciente

Los pulgones se alimentan de la savia de las plantas, las debilitan, frenan su crecimiento y actúan como vectores de virus, provocando importantes pérdidas económicas en la agricultura. En zonas como Almería, Murcia y Alicante, principales áreas productoras de hortalizas en Europa, su incidencia ha aumentado en los últimos años.

En concreto, destacan los daños causados por las especies Myzus persicae (Sulzer) y Aphis gossypii Glover. Las temperaturas invernales más suaves favorecen la aparición temprana de colonias, cuando las plantas son más vulnerables, a lo que se suma que muchas especies han desarrollado resistencias a los insecticidas habituales y que la normativa europea impulsa una reducción drástica del uso de productos químicos de síntesis.

Aplicación de nanoemulsiones de insecticidas de origen botánico en invernadero de pimiento en el estudio de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

“Nos encontramos en un escenario muy complejo: menos insecticidas disponibles y plagas cada vez más adaptadas”, señala Félix Martín, nuevo doctor por la UMH, quien subraya la necesidad de buscar alternativas compatibles con el medio ambiente, la salud humana y la fauna auxiliar.

Nanoemulsiones inspiradas en la naturaleza

La tesis se centra en el desarrollo de nanoemulsiones, formulaciones que permiten mezclar aceites y agua de forma homogénea y estable. “Una nanoemulsión es algo parecido a una mayonesa, en el sentido de que conseguimos ligar sustancias con distintas propiedades, pero con gotas miles de veces más pequeñas”, explica el autor. “Al reducir el tamaño de las partículas a escala nanométrica, protegemos los compuestos naturales de la degradación y mejoramos su efecto insecticida”.

Estas formulaciones permiten que los ingredientes activos permanezcan más tiempo sobre la planta y penetren con mayor facilidad en los insectos, lo que incrementa su eficacia incluso a bajas concentraciones.

El estudio se ha desarrollado en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) y ha evaluado nanoemulsiones elaboradas a partir de sustancias presentes en la naturaleza, como aceites esenciales de cítricos, anís, hinojo, jazmín o coco, así como el farnesol, una sustancia similar a la feromona de alarma de los pulgones, y otros compuestos naturales utilizados como estabilizantes.

“Algunas de estas formulaciones lograron reducir las poblaciones de pulgones en plantas de pimiento hasta un 80 % en ensayos en invernadero”, destaca la investigadora del IMIDA y directora de la tesis María Jesús Pascual Villalobos.

Resultados prometedores y sostenibles

Además del efecto insecticida, el trabajo ha detectado efectos repelentes muy significativos. “Hemos comprobado que algunos compuestos no solo matan a los pulgones, sino que también los ahuyentan, especialmente a los individuos alados, que son los primeros colonizadores del cultivo”, explica el profesor de la UMH y codirector de la tesis Pedro Luis Guirao. La investigación documenta, por primera vez, el efecto repelente de los ésteres metílicos de ácidos grasos de coco frente a una plaga agrícola.

Las nanoemulsiones desarrolladas presentan otras ventajas relevantes: requieren menor cantidad de producto, emplean emulgentes de origen natural o de bajo impacto ambiental y son compatibles con la agricultura ecológica. “Esto supone un ahorro económico y una reducción del impacto ambiental, sin renunciar a la eficacia”, subraya Guirao.

La investigación se ha realizado en el marco del proyecto RTA2017-00022-00-00 ‘Optimización de nanoemulsiones de insecticidas de origen botánico’, financiado por la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Social Europeo. La tesis, titulada Propiedades repelentes, antialimentarias e insecticidas de nanoemulsiones de bioactivos volátiles sobre pulgones en cultivos hortícolas, se ha desarrollado en el Programa de Doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias (ReTos-AAA) de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la UMH, bajo la dirección de María Jesús Pascual Villalobos y la codirección de Pedro Luis Guirao Moya, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología.