Agricultura
Heladas leves dañan la alcachofa en zonas puntuales del campo de Elche
El frío afecta de forma limitada a algún cultivo mientras las lluvias recientes mejoran la calidad de la hortaliza y reducen riesgos de que se hielen
La primera helada del invierno ha sido muy leve y provocado daños puntuales en la alcachofa del campo de Elche, especialmente en zonas aisladas como Matola o La Algoda, aunque el impacto ha sido limitado gracias a las lluvias registradas a comienzos de semana, que dejaron entre 12 y 20 litros por metro cuadrado en distintas pedanías. El episodio de frío y precipitaciones ha tenido un efecto desigual en los cultivos, con afecciones localizadas y, al mismo tiempo, beneficios claros para el conjunto de las hortalizas.
Según explicaba este miércoles el presidente de ASAJA-Jóvenes Agricultores en Elche, Pedro Valero, las temperaturas oficiales no descendieron como para helar, aunque a ras de suelo sí se detectaron episodios de escarcha. “Hoy, el frío, aunque las temperaturas oficiales no han bajado de un grado, a nivel de tierra sí que ha habido en algunas zonas un poco de hielo y un poco de escarcha”, señalaba el representante agrario, que añadía que “ha influido que hay mucha humedad y en algunas parcelas sí que se ha quemado un poco, sobre todo las alcachofas, que las ha manchado”.
Daños muy localizados por el frío
Valero aclaraba que los daños se concentran en cultivos concretos y no afectan de forma generalizada al campo ilicitano. “Eso seguro que ha hecho un poco de daño en ese aspecto, sobre todo en alcachofas”, apuntaba, mientras subraya que otras hortalizas han resistido bien el descenso térmico. “El brócoli, la coliflor y este tipo de hortaliza aguantan muy bien el frío y no hay problema”, afirmaba.
En este contexto, los agricultores destacan que no se ha producido una helada intensa ni prolongada, lo que ha evitado pérdidas importantes en un momento clave de la campaña de invierno.
La lluvia alivia riegos, pero complica labores
Las lluvias recientes han tenido un efecto positivo en la calidad de los cultivos, al actuar como un riego natural -casi medio más con las del día del Roscón-, aunque también han generado dificultades para trabajar en el campo. “El tema de la lluvia ha venido bien, vamos a ahorrar en los riegos, pero el problema es que aunque está todo con buena calidad, hay problemas para entrar a recoger por el barro”, explicaba Valero.
El presidente de ASAJA Elche añadía que la humedad del terreno también está retrasando algunas tareas agrícolas. “Tampoco podemos entrar a plantar ni a trabajar, y hay agricultores que todavía tienen que hacer algunas plantaciones de brócoli y coliflor, y eso lo está dificultando”, indicaba, aunque confía en una mejora a corto plazo.
Temperaturas suaves en la Marina y el interior
Una valoración similar realizaba este miércoles el agricultor Enrique Amorós, jefe de campo de Marfruit, quien descartaba un episodio de frío severo. “No ha hecho tanto frío. En la Marina ha habido tres grados, en Matola también. En la Romana y en el Hondón, donde suele pegar fuerte, y allí también ha estado en tres grados”, explicaba.
Amorós detallaba que en Matola se registraron mínimas más bajas durante varias horas, aunque sin consecuencias graves. “En Matola, donde tengo termómetros, hemos estado a menos uno desde las cuatro y media de la mañana hasta las ocho o las nueve, pero no ha helado el agua”, precisaba.
Pese a ello, el agricultor confirmaba que la producción sigue adelante con normalidad. “Yo estoy cortando brócoli y sale fresco y bueno”, afirmaba, en línea con la percepción general del sector.
En conjunto, el campo de Elche afrontaba este episodio invernal con daños muy localizados, un balance hídrico favorable y unas perspectivas positivas para las hortalizas de temporada, a la espera de que el tiempo permita retomar plenamente las labores agrícolas.
Elche mantiene el dispositivo especial para personas sin hogar por el frío
El Ayuntamiento de Elche mantiene activo el dispositivo especial por bajas temperaturas destinado a proteger a las personas sin hogar, ante la previsión de una temperatura mínima de 6 grados esta madrugada de miércoles a jueves y una sensación térmica que podría descender hasta 1 grado, según las previsiones meteorológicas. La decisión se adopta tras evaluar la evolución del episodio de frío y el riesgo que todavía supone para quienes pernoctan en la vía pública.
El operativo, coordinado desde el área de Emergencias junto a la concejalía de Acción Social, da continuidad al plan activado a principios de semana y permite reforzar la atención nocturna a las personas más vulnerables. Dentro del plan, el Centro de Pernocta de la Fundación Conciénciate mantiene ampliada su capacidad, sin límite de plazas, para garantizar alojamiento a todas las personas que lo necesiten. El recurso permanece operativo durante toda la noche y ofrece servicios básicos como manutención, duchas, lavandería y zonas de descanso, además de atención social.
Paralelamente, equipos de voluntariado recorren distintos puntos de la ciudad para localizar a personas que continúan durmiendo en la calle, a quienes se les facilita bebida caliente, mantas o sacos de dormir y se les ofrece traslado al centro de pernocta. En estas labores colaboran la Policía Local, Cruz Roja y Cáritas, que mantienen presencia activa en la vía pública.
