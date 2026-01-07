La opinión de Pablo Ruz respecto a la renuncia del exalcalde de Elche, Carlos González: del “silente” al “respeto absoluto”

Justo el día después de Navidad. Esa es la jornada que eligió el exalcalde de Elche, Carlos González, para anunciar su retirada de la primera línea política, al renunciar a su acta como concejal del PSOE. Su presencia en los plenos municipales sin abrir para nada la boca le había hecho un blanco fácil para el bipartito de PP y Vox y, en particular, para el alcalde de Elche, Pablo Ruz. Hasta el punto de que, sin tapujo alguno, se referían a él como el “alcalde silente”, e incluso en las propias filas socialistas eran muchas las voces que lo veían más como un lastre que como un activo por eso mismo. Ahora pasadas las fiestas navideñas, esa renuncia se podrá hacer efectiva en el pleno extraordinario que, a petición del grupo municipal socialista, se celebrará el próximo lunes a las ocho y media de la mañana. Una sesión que servirá para que también tome posesión como edil Miguel Serna, quien durante siete años fue el jefe de gabinete de Carlos González.

Carlos González arropado por la ejecutiva del PSOE durante la convocatoria a los medios el 26 de diciembre. / Matías Segarra

Institucionalidad

Es en este contexto en el que, durante la comparecencia de este miércoles del alcalde, Pablo Ruz, para hacer balance de las fiestas de Navidad, se le preguntó por la renuncia de quien había sido el regidor entre 2015 y 2023. Ahí ya no hubo ni una referencia a lo de “alcalde silente”, dejando a las claras así que el actual mandatario ilicitano daba por amortizada la trayectoria política de su antecesor y que, a partir ahora, poco juego político le puede dar. Por primera vez en mucho tiempo, Ruz tiró de institucionalidad para referirse a quien había sido su principal adversario político en las elecciones de 2023, esas que ganó el PSOE, aunque la alianza con Vox le diera la Alcaldía al PP.

Un momento de la reunión previa de la ejecutiva del PSOE en la que se ratificó la marcha de Carlos González / INFORMACIÓNe

"Estatus especial"

“Sobre la renuncia, respeto absoluto. Es un exalcalde y, por tanto, tenía, además, un estatus especial por serlo. Reconocimiento y también gratitud”, sentenció Pablo Ruz, quien añadió que, “por encima de cualquier cosa, y mira que hemos tenido el señor González y yo refriegas políticas, siempre políticas, hay que reconocer que ha dejado ocho años de su vida para servir a la ciudad de Elche”. Por eso mismo, incidió en que “merece el reconocimiento de todos los ilicitanos en general y del alcalde actual en particular”, volviendo a resaltar en ese punto que “hemos tenido nuestros momentos, pero gratitud y reconocimiento”. El dirigente popular incluso aprovechó para desearle que “le vaya muy bien en su vida particular, privada y profesional como abogado”, y sólo un poco después, desde su equipo, anunciaban la celebración del pleno extraordinario para el lunes.

El alcalde, Pablo Ruz, junto al jefe de la Policía Local, en la comparecencia de este miércoles. / INFORMACIÓN

Con Soler y Díez

Carlos González anunció que dejaba su acta como concejal del PSOE y cerraba su etapa en la política municipal el pasado 26 de diciembre, en el marco de una rueda de prensa celebrada en General Cosidó, en el cuartel general de los socialistas ilicitanos, arropado por el secretario general del PSOE en Elche, Alejandro Soler, y por el portavoz del grupo municipal, Héctor Díez. Todo en una comparecencia que, a la sazón, se aprovechó para apuntar de facto a Díez como nuevo alcaldable del proyecto socialista en la capital del Baix Vinalopó, aunque la dirección federal aún no ha fijado el calendario para definir los liderazgos de cara a las elecciones municipales de 2027.

"Con la cabeza alta"

El exalcalde ese día explicó, en cualquier caso, que, antes de la comparecencia, había comunicado su decisión a la comisión ejecutiva municipal y a la dirección del partido, y que ya se había registrado su renuncia ante el Ayuntamiento, dando así carpetazo a una etapa que cerraba, dijo, “con serenidad, de manera natural y sin ningún desencadenante concreto”, para centrarse de nuevo en el ejercicio de su profesión como abogado “dentro de la absoluta legalidad y normalidad”. Al respecto, subrayó que “me marcho como llegué: con la cabeza alta, con el cariño y el afecto de mis compañeras y compañeros, y con el orgullo de haber representado al Partido Socialista y a la ciudad que me vio nacer”. Una marcha que, sea como fuere, parece que, finalmente, se produjo más tarde de lo que había pactado con sus compañeros de filas, y después de que en algunos foros incluso se especulara con la posibilidad de que pudiera ser el candidato para 2027. Todo cuando, además, en septiembre de 2023, solo cuatro meses después de los comicios que dejaron a su partido en la bancada de la oposición, renunció a un 25% de su salario como edil, pasando a tener una dedicación parcial del 75 %, para poder ejercer como abogado. Poco después, se hizo público que se había incorporado al despacho de Ibidem Abogados que dirige Enrique Martín.