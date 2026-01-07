Pimesa se marca el reto de superar a final de año el 70 % de la ejecución del edificio de alquiler asequible en Elche

La firma del acta de replanteo que debía dar paso a la construcción de 76 viviendas de alquiler joven, con 75 plazas de garaje y dos locales comerciales, en la calle Maestro Ángel Llorca, en la zona de Travalón de Elche, se firmaba a principios del pasado mes de diciembre, con cierto retraso respecto a lo planteado inicialmente. Hasta el extremo de que primero se planteó el comienzo de las obras en 2024 y, posteriormente, en el programa anual de actuación, inversión y financiación del ejercicio 2025 de la empresa municipal Pimesa se apuntó al arranque de la ejecución en el primer trimestre del año pasado, algo que no sucedió. Ahora, en la hoja de ruta de la sociedad pública para el ejercicio que se acaba de estrenar, y partiendo del comienzo de los trabajos en la recta final del año pasado, se plantea que 2026 se cerrará con un grado de ejecución del 72%. Con ello, y cumpliéndose los 20 meses de plazo que se han fijado para la construcción del inmueble, sería una realidad en el primer semestre de 2027, año en el que precisamente se celebrarán las próximas elecciones municipales. Unas demoras en las que han ido influyendo varios factores, entre ellos también la intención de optar al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enmarcado en los fondos Next Generation de la UE, algo que se acabó confirmando en 2025, a lo que se sumó la demora entre la adjudicación de los trabajos en octubre a la empresa Avante Construcción, Infraestructuras y Servicios SL y la firma del acta de replanteo.

Zona común que compartirán los vecinos del primer edificio de alquiler joven de iniciativa municipal en Elche / INFORMACIÓN

En los orígenes, con filosofía cohousing

Pimesa era titular de un solar de 2.168,21 metros cuadrados y con una edificabilidad residencial de 5.420,53 metros y terciaria de 867,26 metros en el sector E-5, en Travalón. Allí, inicialmente, se propuso la construcción de un edificio que partía de la filosofía cohousing, con casas colaborativas pensadas sobre todo para personas más mayores, al estilo de los países nórdicos. Sin embargo, la emergencia habitacional es lo que llevó a cambiar el paso, de manera que se acabó diseñando como un edificio de alquiler asequible dirigido sobre todo a las personas más jóvenes.

La recreación del patio central con el que contará el edificio de alquiler asequible situado en Travalón. / INFORMACIÓN

Una inversión que se rebaja

Con una inversión inicialmente prevista de 9 millones de euros, sin incluir el coste del solar, el Gobierno central aportaría 2,9 millones con cargo a los Next Generation, y el resto serían inyectados por Pimesa, que pediría un préstamo del 80% a través del ICO con un periodo de amortización de 25 años y con un periodo de carencia durante el periodo de construcción del edificio, de manera que se iría cumpliendo con las cuotas con los alquileres que se cobren. De hecho, la empresa pública ya apuntó en su día a un porcentaje medio de ocupación del 90% durante todo el periodo de explotación, fijado en 50 años. Sin embargo, el contrato finalmente se adjudicó a Avante por 6,2 millones de euros más IVA, por debajo de lo planteado, lo que ha hecho que bailen las cifras. Con ello, para 2026, la empresa pública ha previsto una inversión de 4,8 millones de euros, quedando 276.718 euros para 2027.

Ruz, en la firma del acta de replanteo con sus socios, el gerente de Pimesa y responsables de la constructora. / INFORMACIÓN

Las ayudas

En cuanto a las ayudas públicas, Pimesa apunta a solicitudes de subvención en los ejercicios 2025 y 2026 por 147.835,52 euros y 1.737.159,66 euros, respectivamente, también por debajo de los 2,9 millones de los que se habló en los orígenes, y partiendo de que se cobran en ambos casos al año siguiente de su petición. Lo que está por ver es qué pasa con la posible prórroga, ya que los fondos Next Generation, al igual que ocurre con la regeneración del barrio Porfirio Pascual que está en marcha, implicaban que las obras debían estar acabadas el 30 de junio de 2026, algo imposible en este caso, por el inicio de los trabajos, pero también porque, aunque el plácet se comunicó antes, no fue hasta el 2 de septiembre de 2025 cuando se emitió la resolución administrativa de concesión de subvención por parte la Dirección General de Vivienda de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que es quien gestiona esta línea de ayudas. Por otra parte, el hecho de que el fin de los trabajos no será una realidad hasta 2027 ha llevado a que este año no se plantee ingreso alguno por la comercialización de las viviendas, entre otras cosas, porque saldrán en régimen de alquiler aún, y también está por ver en qué condiciones, más allá de los precios, que oscilarán entre los 220 y los 570 euros.

El alcalde observa algunos detalles de cómo será el proyecto en Elche, durante la firma del acta de replanteo. / INFORMACIÓN

Casas de uno, dos y tres dormitorios

El proyecto contempla la construcción de 76 viviendas individuales de uno, dos y tres dormitorios, con una superficie útil que va de los 44 a los 74 metros cuadrados; dos locales comerciales sin uso establecido; y 75 plazas de aparcamiento. La edificación está formada por una planta sótano, planta baja y seis alturas más, aunque la última planta retranqueada más de tres metros del frente a la calle de su situación, todas ellas unidas por dos escaleras y dos ascensores, y una planta de cubierta para suministros, placas solares y tendederos. En total, hay 13 casas por planta, salvo en la séptima, donde habrá once.

Un patio central

No obstante, uno de los aspectos diferenciadores del edificio que promueve Pimesa será el gran patio central sobre el que pivota el edificio, y que tendrá una doble función: social, como lugar de encuentro vecinal; y bioclimática, de forma que ayude a mantener una temperatura estable en la construcción a lo largo del año, y proporcione iluminación y ventilación natural. En este sentido, las viviendas se sitúan en manzana cerrada pero esponjada sobre el patio central.