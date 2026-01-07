San Antón abre sus fiestas en Elche con actos religiosos este fin de semana

Las Fiestas de San Antón 2026 arrancarán en Elche el próximo 9 de enero y se prolongarán hasta el domingo 18, jornada en la que tendrá lugar la tradicional romería de la imagen del santo hasta su ermita. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Festejos, que ha dado a conocer una programación que combina actos religiosos, actividades populares y propuestas festivas muy arraigadas en el barrio.

La edil de Festejos, Inma Mora, ha presentado este miércoles el programa junto a la presidenta de la Asociación Romería de San Antón, Leonor Navarro, destacando el carácter simbólico de unas celebraciones dedicadas al patrón de los animales y de los alpargateros. “Estamos a la vuelta de la esquina para celebrar esta festividad que comenzará el próximo sábado con el pregón que todos estamos esperando”, ha señalado Mora, quien ha animado a la ciudadanía a “participar en estas fiestas tan señaladas para el barrio”.

Inicio con pregón y actos religiosos

Las celebraciones comenzarán oficialmente el viernes 9 de enero, aunque ese mismo día, a las 17 horas, tendrá lugar la salida con la imagen del santo al centro de día para celebrar una eucaristía. Al día siguiente, el sábado, se oficiará una misa cantada por la Camerata de la Merced de Elche a las 20 horas en la parroquia de San Antón.

Tras la misa se celebrará el pregón de las fiestas, que correrá a cargo de Francisco de Borja Rodríguez Valverde, así como el nombramiento del portaestandarte, que este año recaerá en el Parque de Bomberos del Bajo Vinalopó Elche y Crevillente. El domingo 11, los alrededores del barrio acogerán la tradicional tómbola de paellas, uno de los actos más populares del programa.

La Romería de San Antón tendrá lugar el domingo 18 en Elche / Tony Sevilla

Triduo, campanas y actividades vecinales

Las actividades se retomarán el miércoles 14 de enero con el volteo de campanas y una cohetà a primera hora de la mañana, actos que se repetirán en los días siguientes. Por la tarde se celebrará el primer día de triduo y una misa en recuerdo a los difuntos del barrio, manteniendo el carácter devocional de las fiestas.

El jueves 15 tendrá lugar una tarde animada organizada por la Comisión de Fiestas Parque Aromas Ilicitanos, una actividad que se repetirá el viernes 16, en esta ocasión a cargo de la Comisión de Fiestas Parque de San Antón, reforzando la implicación vecinal en la programación.

Día grande y romería final

El sábado 17 de enero, festividad de San Antonio Abad, se concentrarán los actos centrales. A las 10.30 horas se celebrará una chocolatada en los aledaños de la parroquia, seguida de la actuación del Grupo Danza Cristiana Iluminación de la parroquia de San Antón. Ese mismo día, a las 17 horas, se disputará el XXVI torneo de petanca, organizado por el Club de Petanca de San Antón.

Por la tarde, a partir de las 18 horas, tendrá lugar la solemne procesión del santo, seguida de la misa solemne a las 20 horas. A las 21 horas, el Ayuntamiento de Elche ofrecerá un castillo de fuegos artificiales, y ya a las doce de la noche se encenderá la tradicional hoguera en los aledaños de la ermita.

Las fiestas concluirán el domingo 18 con la misa en la parroquia de San Antón a las 8.30 horas y, una hora después, la salida del santo en romería hasta su ermita. Sobre las 12 horas, la imagen regresará a la parroquia, donde se celebrará la bendición de animales y la rifa de la hucha del cerdo. El cierre llegará a las 19.30 horas con la traca final en honor al santo, poniendo fin a más de una semana de tradición, convivencia y devoción popular.