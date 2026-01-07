Sanidad
UGT denuncia riesgos asistenciales por falta de celadores en el Hospital General de Elche
La organización sindical denuncia que sólo hay un profesional para las mañanas, cuando la unidad está abierta 24 horas, por lo que no se garantiza un servicio seguro y continuo
UGT Serveis Públics del País Valencià ha alertado de un foco de conflictividad en el Hospital General de Elche tras la apertura de la Unidad de salud mental infantil el pasado verano sin una dotación adecuada de personal celador, una situación que, según el sindicato, está generando problemas tanto en la atención a los pacientes como en el funcionamiento global del centro sanitario.
La organización sindical denuncia que la Conselleria de Sanidad mantiene esta unidad, abierta hace unos meses para ofrecer cobertura asistencial las 24 horas, sin los recursos humanos necesarios para garantizar un servicio seguro y continuo. En concreto, solo se ha cubierto una plaza de celador o celadora en el turno de mañanas, lo que deja sin atención específica el resto del día.
Una figura clave para la seguridad
UGT recuerda que los pacientes que requieren ingreso en esta unidad necesitan atención continuada las 24 horas del día y todos los días del año, prestada por profesionales imprescindibles para asegurar tanto el tratamiento como la seguridad. En este contexto, subraya que la figura del celador o celadora es indispensable, especialmente en unidades de salud mental.
El sindicato explica que este personal es necesario para la movilización y el transporte de los pacientes, pero que en salud mental resulta fundamental e imprescindible para garantizar la vigilancia y la seguridad de las personas atendidas. Sin embargo, la dotación de recursos humanos de la Conselleria no contempló este aspecto “en la precipitada inauguración del servicio”.
Reajustes que agravan el problema
Ante la ausencia de personal específico, la dirección del hospital optó por modificar los turnos de otros servicios para cubrir las necesidades de la unidad de salud mental infantil. Esta decisión, según UGT, ha extendido el problema al resto del hospital, generando deficiencias de personal en áreas ya afectadas por una escasez crónica, como urgencias y las plantas de hospitalización.
UGT Serveis Públics considera “impensable” que una unidad de salud mental funcione sin personal celador y que su apertura haya tenido como consecuencia un menoscabo en la atención a otros pacientes del centro.
Quirófanos y conflicto laboral
El sindicato pone como ejemplo adicional el funcionamiento del servicio de quirófano, donde, ante la duplicidad de intervenciones en determinados momentos —ya sea por urgencias sobrevenidas o por quirófanos de mañana que se prolongan hasta la tarde—, no se refuerza el colectivo de celadores. En estas situaciones, solo dos personas deben atender varios avisos simultáneos, lo que provoca que la prioridad entre lo urgente y la emergencia derive en caos y conflicto laboral y asistencial.
UGT exige a la dirección del Hospital General de Elche una solución inmediata y advierte de que esta situación está mermando la calidad asistencial en todo el centro y sobrecargando al personal contratado, con el consiguiente riesgo para pacientes y profesionales.
