El bipartito de Elche negocia la cesión de solares para aparcar cerca del pabellón inclusivo y mejorar la imagen de la zona

El Gobierno municipal de Elche ha activado una estrategia integral para atajar la degradación urbana que sufren varios solares privados situados entre el barrio entre el Cementerio Viejo y Carrús, una zona de expansión próxima a la avenida de la Libertad y al entorno del centro comercial l'Aljub. El objetivo es doble: poner fin a los problemas de insalubridad y mala imagen -acumulación de basuras y excrementos, así como proliferación de matorrales con su fauna asociada- que denuncian los vecinos desde hace meses y, al mismo tiempo, ganar bolsas de aparcamiento ante la creciente presión de tráfico que se prevé tras la reciente inauguración del pabellón inclusivo Sara Marín y María Díez.

Las quejas vecinales se repiten y apuntan a un mismo diagnóstico: solares abandonados, con maleza de más de dos metros de altura, acumulación de basura, restos de obra, cascotes, carros de supermercado, botellas y, especialmente, excrementos de perro, que convierten estos descampados en focos de suciedad y molestias. En verano, advierten los residentes, la situación se agrava por la proliferación de insectos y roedores.

El nuevo aparcamiento cerca del pabellón inclusivo e Elche tiene una capacidad de un centenar de plazas de coche / Áxel Álvarez

Quejas vecinales por abandono, suciedad y riesgos sanitarios

Los solares afectados se concentran en un área en transformación, entre Carrús y el Cementerio Viejo, donde conviven casas bajas, bancales y grandes parcelas sin urbanizar. Para muchos propietarios de mascotas, estos espacios se han convertido en zonas habituales de paseo, lo que ha derivado en una acumulación constante de excrementos.

Felicia Gómez, vecina del barrio, resume el malestar: “Espero que esto cambie pronto, porque cada vez se acumula más maleza y, con ella, ratas y culebras, a las que les tengo pánico”. Otro residente, Juan Sánchez, añade que “da vergüenza porque los dueños de mascotas no se molestan en recoger las cacas. Van al descampado y allí se sirven sus perros”.

La zona es muy utilizada por ciudadanos para pasear con sus mascotas pero acumula grandes matorrales / Áxel Álvarez

A esta situación se suma la presencia de contenedores de obra llenos desde hace semanas o meses, vertidos incontrolados de escombros y elementos que afean el entorno. En algunos puntos, incluso, las rocas y desniveles han provocado daños en vehículos que utilizan estos solares como aparcamientos improvisados, sin ningún tipo de regulación ni acondicionamiento.

Solares privados y actuación municipal: avisos, limpieza y sanciones

El concejal de Espacios Urbanos, José Claudio Guilabert, explica que la mayoría de estos terrenos son de titularidad privada, lo que limita la capacidad de actuación directa del Ayuntamiento. “Son solares privados y nosotros tenemos que seguir los trámites legales establecidos”, señala. En este sentido, el Consistorio ha puesto en marcha un procedimiento coordinado entre Urbanismo y Sanidad que pasa, en primer lugar, por notificar a los propietarios su obligación de limpiar y mantener los terrenos en condiciones adecuadas.

En algunas áreas se acumula la suciedad además de hierbas altas / Áxel Álvarez

En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento puede actuar mediante ejecución subsidiaria. “Si no lo limpian, el Ayuntamiento actúa, realiza la limpieza y después pasa la factura al propietario”, subraya Guilabert. De hecho, ya se han iniciado fumigaciones y desbroces en algunos puntos para frenar el crecimiento de la maleza y reducir los riesgos sanitarios.

El edil insiste en que la actuación no se limita a un solar concreto, sino que forma parte de una estrategia global para el barrio, que incluye la mejora de pistas deportivas, la renovación de arbolado seco y la plantación de nuevas especies, como esterculias (árbol tropical valorado por su follaje exuberante y rápido crecimiento), durante las pasadas fiestas de Navidad.

Aparcamiento provisional para el pabellón inclusivo

Más allá de la limpieza, el Ayuntamiento ha abierto una vía de negociación con los propietarios para lograr la cesión provisional de solares y destinarlos a aparcamiento público. Esta solución permitiría ordenar el estacionamiento, eliminar el uso caótico de los descampados y dar respuesta a la falta de plazas en una zona cada vez más concurrida.

En algunas zonas del barrio el transeúnte podría decir que está en pleno campo / Áxel Álvarez

Fruto de estas gestiones, el bipartito ya ha logrado cerrar un acuerdo para habilitar un primer solar como parking, con alrededor de un centenar de plazas, que abrirá en breve -ya está preparado, este jueves mismo estaba siendo fumigado con herbicidas- y dará servicio tanto al pabellón inclusivo como al entorno residencial. “Estamos trabajando con otros propietarios para ampliar esta bolsa de aparcamiento”, afirma Guilabert, quien recuerda que el aparcamiento de l’Aljub se encuentra habitualmente saturado y que la nueva infraestructura deportiva atraerá a mucha afluencia de público, especialmente los fines de semana.

Un técnico del Ayuntamiento de Elche fumigaba con herbicida el nuevo aparcamiento este jueves por la mañana / INFORMACIÓN

En los casos en los que no haya acuerdo para la cesión, el Ayuntamiento mantendrá la vía administrativa para exigir la limpieza y, si es necesario, actuar de manera subsidiaria. “No podemos entrar con maquinaria en un solar privado sin permiso del propietario”, recalca el concejal, “pero si no cumplen, actuaremos y se les repercutirá el coste”.

Una zona en expansión pendiente de desarrollo urbanístico

El área comprendida entre Carrús, el Cementerio Viejo y la avenida de la Libertad está llamada a experimentar un importante desarrollo urbanístico en los próximos años, con nuevos edificios y servicios. Mientras tanto, el Gobierno municipal considera prioritario mejorar la imagen, la salubridad y la funcionalidad de estos espacios intermedios.

Los matorrales de algunos solares sobrepasan a los viandantes / INFORMACIÓN

La combinación entre las quejas de los vecinos, la actuación administrativa para demandar decoro y negociación con propietarios para conseguir más plazas para coches marca la hoja de ruta. El bipartito quiere transformar solares abandonados en espacios útiles y seguros, al tiempo que se da respuesta a una demanda histórica de aparcamiento. “Tenemos una estrategia clara en el barrio”, concluye Guilabert, “y pasa por mejorar el entorno, ordenar los usos provisionales del suelo y preparar la zona para el futuro crecimiento de la ciudad”, apostilla.