Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre Fnac AlicanteAlumna CondenadaBorrasca GorettiPaciente perdidaMuere Siro OuroStarlink Vega Baja
instagramlinkedin

Compromís compara al alcalde de Elche, Pablo Ruz, con el Rey Sol: “Cada día se parece más a Luis XIV por sectario, ególatra y derrochador”

Esther Díez asegura que este año su formación va a poner el foco en vivienda, sanidad, empleo y derechos democráticos, y acusa al regidor de enarbolar discursos ultra

Esther Díez, durante un pleno, con el alcalde y sus compañeros de bancada enfrente.

Esther Díez, durante un pleno, con el alcalde y sus compañeros de bancada enfrente. / Áxel Álvarez

María Pomares

María Pomares

Compromís per Elx definió este jueves la que va a ser su hoja de ruta en este nuevo año que recién se ha estrenado, y que apoyó en torno a cuatro prioridades que, precisamente, también han estado muy presentes en la agenda de la formación valencianista en 2025: vivienda, sanidad, empleo y derechos democráticos, frente a lo que su portavoz municipal, Esther Díez, tildó de “alcalde en regresión”. De hecho, Díez no escatimó en calificativos a la ahora de referirse al regidor ilicitano, Pablo Ruz, hasta el extremo de afirmar que “cada día se parece más a Luis XIV por sectario, ególatra y derrochador”, comparándolo así al monarca francés que recibió el apodo del Rey Sol.

Esther Díez durante su comparecencia de este jueves.

Esther Díez durante su comparecencia de este jueves. / INFORMACIÓN / t

Necesidades reales

Esther Díez incidió en que, en este nuevo ejercicio, “nos vamos a centrar en seguir defendiendo las necesidades reales de la gente, como mejorar su capacidad adquisitiva, asegurar su acceso a servicios públicos de calidad, reivindicar las inversiones estratégicas para nuestro municipio y proteger los derechos democráticos frente a los discursos ultra de Pablo Ruz y Vox”. A partir de ahí, entró en cada una de las prioridades en concreto. Así, recordó que, “en materia de vivienda, Ruz ha tumbado de nuevo nuestra propuesta de ayudas al alquiler, como ha hecho con cada una de las iniciativas que Compromís hemos formulado en esta materia” y añadió que, “sobre la nueva promoción de viviendas, que no verá la luz este mandato, es injustificable que se plantee vender suelo público a promotoras privadas sin establecer cómo va a revertir en la Administración pública y se opte por fórmulas de venta en lugar de alquiler, que no hacen más que perpetuar el problema”. Al hilo, también pidió una solución inmediata para los vecinos y vecinas de San Antón, y afeó las formas de Ruz durante el último pleno, cuando los residentes exigieron medidas. “La realidad es que muchos vecinos y vecinas siguen sin tener garantizada una vivienda tras el desalojo”, sostuvo Esther Díez.

Propietarias del bloque 8 de San Antón en el pleno

Propietarias del bloque 8 de San Antón en el pleno de diciembre. / INFORMACIÓN

Reversión

Por otra parte, y en cuanto a sanidad, hizo hincapié en la necesidad de “defender la sanidad pública de calidad” y exigió una vez más la reversión del Hospital del Vinalopó al sistema público, y la construcción del nuevo bloque quirúrgico en el Hospital General para aliviar las listas de espera, más después que se haya conocido que la dirección del centro ha pedido la remodelación de los actuales quirófanos, porque da por hecho que el nuevo inmueble va para largo. También reclamó un nuevo centro de salud para Torrellano, y alertó de que seguirán denunciando las altas listas de espera en Atención Primaria.

Acto de protesta de la Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó, que ahora organiza charlas para mostrar cómo presentar una queja ante Sanidad

Acto de protesta de la Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó, en imagen de archivo. / MATÍAS SEGARRA

Las grandes promesas

En paralelo, puso el foco en “las grandes obras prometidas por Pablo Ruz y que van a quedar en humo, como el Palacio de Congresos, el tranvía, la rehabilitación de Clarisas, la Ronda Sur, el Conservatorio de Música y la segunda fase del plan Edificant para nuestros centros educativos”, y subrayó que “el actual contrato de bus finaliza el 31 de diciembre de este año y no se ha puesto en licitación, lo que quiere decir que seguramente finalizará este ejercicio con el contrato caducado y sin que se hayan escuchado las necesidades de los vecinos y vecinas”.

Noticias relacionadas y más

Igualdad y derechos

Finalmente, la portavoz de Compromís per Elx anticipó que “vamos a seguir poniendo el acento en políticas para generar empleo de calidad y defender los derechos democráticos frente a un alcalde que enarbola discursos racistas, que elimina las políticas LGTBIQ+ y que ha retrocedido sin miramientos en materia de igualdad”, y sentenció que, “desde Compromís, vamos a poner en el centro los debates reales, los que mejoran la vida de la gente, frente a un alcalde que cada día se parece más al rey francés Luis XIV, emblema del absolutismo, con el que coincide por confundir a la institución con su persona, por cegarse con el adorno y el protocolo, por un gobierno reaccionario, y por endeudar fuertemente la institución pública a la que representa”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Entra en vigor en Elche la ordenanza del patinete y las sanciones comenzarán tras Reyes
  2. Un barrio de Elche que tendrá que esperar a final de año para estrenar su nueva imagen
  3. Elche cancela la venta de sillas de la Cabalgata de Reyes y traslada el Campamento Real, y Santa Pola aplaza el desfile al martes 6
  4. Así será la nueva plaza de Santa María de Elche: arbolado y una fuente sobre el Misteri con la Virgen
  5. Última hora de la Cabalgata de Elche: desfile reducido y a las cinco de la tarde
  6. Golpe policial a una familia que traficaba con drogas y operaba como un grupo criminal en Elche y Santa Pola
  7. El Hondo de Elche y Crevillent: hábitat para la cría de una tortuga protegida
  8. La Zona de Bajas Emisiones entra en vigor este 31 de diciembre en Elche: Estas son las restricciones

Laura Gómez Moreno, nutricionista: "El material de las sartenes, perfumes y geles pueden afectar a la tiroides"

Tres noches contra el frío: así se coordina la red que evita que alguien duerma en la calle en Elche

Plátanos de sombra para la nueva plaza de Santa María de Elche y ahora con la Virgen para la fuente en el aire

Los institutos evaluarán cada trimestre la ansiedad, la depresión y el consumo de sustancias de los alumnos

Estos son los usuarios que tienen el autobús urbano gratis o con descuentos en Elche en 2026

Estos son los usuarios que tienen el autobús urbano gratis o con descuentos en Elche en 2026

Compromís compara al alcalde de Elche, Pablo Ruz, con el Rey Sol: “Cada día se parece más a Luis XIV por sectario, ególatra y derrochador”

Compromís compara al alcalde de Elche, Pablo Ruz, con el Rey Sol: “Cada día se parece más a Luis XIV por sectario, ególatra y derrochador”

Elche apuesta por impulsar el bus nocturno en la próxima contrata de movilidad urbana

Elche apuesta por impulsar el bus nocturno en la próxima contrata de movilidad urbana

Sanidad prevé un segundo pico de gripe tras la Navidad y señala que los hospitales están entre el 90 y el 95 % de ocupación

Tracking Pixel Contents