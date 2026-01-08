Compromís compara al alcalde de Elche, Pablo Ruz, con el Rey Sol: “Cada día se parece más a Luis XIV por sectario, ególatra y derrochador”

Compromís per Elx definió este jueves la que va a ser su hoja de ruta en este nuevo año que recién se ha estrenado, y que apoyó en torno a cuatro prioridades que, precisamente, también han estado muy presentes en la agenda de la formación valencianista en 2025: vivienda, sanidad, empleo y derechos democráticos, frente a lo que su portavoz municipal, Esther Díez, tildó de “alcalde en regresión”. De hecho, Díez no escatimó en calificativos a la ahora de referirse al regidor ilicitano, Pablo Ruz, hasta el extremo de afirmar que “cada día se parece más a Luis XIV por sectario, ególatra y derrochador”, comparándolo así al monarca francés que recibió el apodo del Rey Sol.

Esther Díez durante su comparecencia de este jueves. / INFORMACIÓN / t

Necesidades reales

Esther Díez incidió en que, en este nuevo ejercicio, “nos vamos a centrar en seguir defendiendo las necesidades reales de la gente, como mejorar su capacidad adquisitiva, asegurar su acceso a servicios públicos de calidad, reivindicar las inversiones estratégicas para nuestro municipio y proteger los derechos democráticos frente a los discursos ultra de Pablo Ruz y Vox”. A partir de ahí, entró en cada una de las prioridades en concreto. Así, recordó que, “en materia de vivienda, Ruz ha tumbado de nuevo nuestra propuesta de ayudas al alquiler, como ha hecho con cada una de las iniciativas que Compromís hemos formulado en esta materia” y añadió que, “sobre la nueva promoción de viviendas, que no verá la luz este mandato, es injustificable que se plantee vender suelo público a promotoras privadas sin establecer cómo va a revertir en la Administración pública y se opte por fórmulas de venta en lugar de alquiler, que no hacen más que perpetuar el problema”. Al hilo, también pidió una solución inmediata para los vecinos y vecinas de San Antón, y afeó las formas de Ruz durante el último pleno, cuando los residentes exigieron medidas. “La realidad es que muchos vecinos y vecinas siguen sin tener garantizada una vivienda tras el desalojo”, sostuvo Esther Díez.

Propietarias del bloque 8 de San Antón en el pleno de diciembre. / INFORMACIÓN

Reversión

Por otra parte, y en cuanto a sanidad, hizo hincapié en la necesidad de “defender la sanidad pública de calidad” y exigió una vez más la reversión del Hospital del Vinalopó al sistema público, y la construcción del nuevo bloque quirúrgico en el Hospital General para aliviar las listas de espera, más después que se haya conocido que la dirección del centro ha pedido la remodelación de los actuales quirófanos, porque da por hecho que el nuevo inmueble va para largo. También reclamó un nuevo centro de salud para Torrellano, y alertó de que seguirán denunciando las altas listas de espera en Atención Primaria.

Acto de protesta de la Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó, en imagen de archivo. / MATÍAS SEGARRA

Las grandes promesas

En paralelo, puso el foco en “las grandes obras prometidas por Pablo Ruz y que van a quedar en humo, como el Palacio de Congresos, el tranvía, la rehabilitación de Clarisas, la Ronda Sur, el Conservatorio de Música y la segunda fase del plan Edificant para nuestros centros educativos”, y subrayó que “el actual contrato de bus finaliza el 31 de diciembre de este año y no se ha puesto en licitación, lo que quiere decir que seguramente finalizará este ejercicio con el contrato caducado y sin que se hayan escuchado las necesidades de los vecinos y vecinas”.

Igualdad y derechos

Finalmente, la portavoz de Compromís per Elx anticipó que “vamos a seguir poniendo el acento en políticas para generar empleo de calidad y defender los derechos democráticos frente a un alcalde que enarbola discursos racistas, que elimina las políticas LGTBIQ+ y que ha retrocedido sin miramientos en materia de igualdad”, y sentenció que, “desde Compromís, vamos a poner en el centro los debates reales, los que mejoran la vida de la gente, frente a un alcalde que cada día se parece más al rey francés Luis XIV, emblema del absolutismo, con el que coincide por confundir a la institución con su persona, por cegarse con el adorno y el protocolo, por un gobierno reaccionario, y por endeudar fuertemente la institución pública a la que representa”.