El conseller de Sanidad se mantiene firme con el Hospital del Vinalopó: “La gestión no cambiará mientras la asistencia sea buena”

Cambio de presidente en el Palau de la Generalitat, pero sin movimiento alguno que cubra las expectativas de la Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó de Elche. El colectivo anunció el miércoles que se había dirigido por carta al nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, para reclamar la reversión a la gestión pública del único departamento de salud de la Comunidad Valenciana que sigue en manos de una empresa privada. Sólo un día después, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, dejaba claro que no hay cambios a la vista. Lo hacía, según recoge Efe, tras ser preguntado por los periodistas sobre la misiva durante su visita con la alcaldesa de València, María José Catalá, a las obras de ampliación del centro de salud de Benimàmet.

Marciano Gómez, conseller de Sanidad. / Héctor Fuentes

Calidad y liquidaciones

Fue en ese contexto en el que el titular autonómico de Sanidad aseguró que, mientras la calidad asistencial del Hospital Universitario del Vinalopó en Elche sea mejor que la media y los controles sean buenos, la decisión de mantener la gestión privada "no va a cambiar". Es más, sostuvo que "la reivindicación de la plataforma es una reivindicación constante y permanente, con lo cual no es noticia y nosotros dijimos, y así lo mantuvimos, que prorrogaríamos en tanto en cuanto cumpliesen con las liquidaciones". Unas liquidaciones, apostilló el conseller, que están “hasta el año 2022 por valor de 58 millones de euros a favor de la Generalitat Valenciana", y afirmó que el actual Ejecutivo del PP ha realizado "más de 40 liquidaciones en dos años, mientras que el Botànic hizo 26 en ocho".

Concentración frente al Hospital del Vinalopó en Elche, en imagen de archivo. / Información

Controles

Marciano Gómez hizo hincapié en que "ya dije que, en tanto en cuanto la calidad asistencial fuera mejor que la media del resto de la Comunitat, no lo haríamos -revertir-, y nosotros, como a todos los hospitales, les auditamos y les controlamos mensualmente”, y añadió que, “en el momento en el que haya cualquier tipo de desviación, seríamos contundentes". Acabó diciendo, por si quedaban dudas, que, "en tanto en cuanto la calidad asistencial sea mejor que la media y los controles que hacemos, insisto, permanentemente, sean buenos, nuestra decisión no va a cambiar".

Según el sindicato de enfermeros, el servicio de Urgencias del Hospital del Vinalopó tiene a pacientes hasta 40 horas en observación sin subirlos a planta / ÁXEL ÁLVAREZ

El movimiento

Las palabras del conseller llegaban después de que la plataforma, que se presenta como un movimiento vecinal que canaliza el deseo de la ciudadanía del área de salud Elx-Crevillent de contar con una sanidad pública cien por cien, mediante la gestión directa por parte de la Administración, volviera a presionar con la reversión de un departamento que da cobertura a Aspe, Crevillent, Elche, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves y la pedanía oriolana de Barbarroja, todas ellas atendidas por un servicio sanitario gestionado por la empresa Ribera Salud bajo el modelo de colaboración público-privada, ya extinguido en el resto del territorio valenciano.

Experiencias y firmas

En la misiva, el colectivo señalaba que había trabajado durante años para recopilar experiencias de las personas usuarias del departamento de salud del Vinalopó, lo que les permitió constatar numerosas deficiencias en un modelo de gestión sanitaria concertada que es una “excepción territorial” en la Comunidad Valenciana, lo que, a su juicio, genera una situación de desigualdad, dentro de una reivindicación respaldada por la recogida de 15.000 firmas. En su escrito al presidente de la Generalitat, asimismo, la plataforma alegaba que la reclamación se refuerza tras los escándalos protagonizados por Ribera Salud en otro hospital público que gestiona, en este caso en Torrejón de Ardoz, en Madrid, y se denunciaba que la Conselleria de Sanidad no ha facilitado la documentación que, según el propio Gobierno, avalaría la eficacia y eficiencia del Departamento de Salud del Vinalopó.