¿Sabes qué grupos de edad tienen descuento o gratuidad en el autobús urbano de Elche en 2026?

El autobús urbano de Elche mantendrá durante todo 2026 una política tarifaria "claramente social", con gratuidad total para menores de 15 años, descuentos del 50 % para jóvenes y bonificaciones del 40 % en los principales bonos para el resto de usuarios. Así lo han confirmado el concejal de Movilidad Urbana, José Claudio Guilabert, y el gerente de Autobuses Urbanos de Elche (AUE), empresa concesionaria del Grupo Avanza —integrado en Vectalia—, durante la rueda de prensa en la que se han detallado las tarifas vigentes, los colectivos beneficiados y el alcance económico de las ayudas.

El Ayuntamiento ha decidido adhesión plena al Real Decreto 17/2025, aprobado por el Gobierno central el pasado 24 de diciembre, que prorroga las ayudas estatales al transporte público. A esta aportación estatal (20 % del descuento), el Consistorio ilicitano suma fondos propios (el otro 20 %) con el objetivo de mantener los descuentos actuales y evitar cualquier incremento en el precio que paga el usuario final. En conjunto, la inversión municipal en el servicio se situará este año entre los 11 y los 12 millones de euros, según ha precisado el edil.

Gratuidad total para menores de 15 años durante todo 2026

La principal medida afecta a los más jóvenes. Todos los menores de 15 años podrán viajar gratis en el autobús urbano de Elche hasta el 31 de diciembre de 2026, independientemente de su nivel de renta. Para beneficiarse de esta gratuidad es imprescindible disponer de la Tarjeta de Movilidad Municipal, que puede solicitarse tanto a través de la sede electrónica del Ayuntamiento como de forma presencial en las sedes de la OMAC.

El servicio de autobuses urbanos de Elche mantiene los descuentos para niños y jóvenes / Áxel Álvarez

En el caso de los menores no empadronados en Elche, el Ayuntamiento también expedirá la tarjeta correspondiente, aunque con una vigencia limitada hasta el final de 2026, coincidiendo con el periodo de aplicación de la medida. Desde AUE han subrayado que el sistema es completamente automático: una vez aprobada la tarjeta, el lector del autobús reconoce la gratuidad sin que el usuario tenga que hacer ningún trámite adicional.

Esta política supone un esfuerzo económico relevante, ya que se calcula que miles de tarjetas infantiles estarán activas con coste cero para las familias durante todo el año.

Jóvenes con un 50 % de descuento en el bono

El segundo gran bloque de beneficiarios son los jóvenes. Las personas de entre 15 y 26 años contarán con una bonificación del 50 % en el bono de autobús durante todo 2026. Este descuento se aplica directamente en el momento de adquirir o recargar el bono, tanto a través de la aplicación como en los puntos habituales de venta.

Además, el Ayuntamiento mantiene su política de apoyo vinculada a criterios de renta, de modo que algunos usuarios mayores de 15 años pueden acceder incluso a la gratuidad total si cumplen los requisitos económicos establecidos. En estos casos, es el propio Consistorio el que comunica a la empresa concesionaria la concesión del beneficio, que se carga de forma transparente en la tarjeta del usuario.

Según los datos facilitados en la rueda de prensa, el sistema de ayudas afecta ya a alrededor de 17.000 tarjetas, que incluyen tanto menores como jóvenes y otros beneficiarios por motivos sociales.

Bonos ordinarios y especiales con una bonificación del 40 %

Para el resto de usuarios, el Ayuntamiento ha optado por mantener una bonificación del 40 % en los principales títulos de transporte. Esto incluye el bono ordinario, el bono mensual y el bono para familias numerosas, todos ellos con una reducción significativa respecto a su precio teórico.

Este descuento del 40 % no era obligatorio en la nueva convocatoria estatal, pero el gobierno municipal ha decidido asumir con fondos propios el porcentaje adicional para no rebajar las ayudas existentes. “Podríamos haber dejado la bonificación en el 20 %, pero hemos apostado por mantener el 40 % porque creemos en una política tarifaria más social y equitativa”, ha señalado Guilabert.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el precio que paga el usuario en enero de 2026 es el mismo que pagaba en diciembre de 2025, sin subidas ni recortes en las condiciones, y que las tarifas del billete ordinario no se han modificado desde hace más de una década. "Y no se van a modificar", aseguraba el edil.

Una inversión municipal sostenida para evitar subidas

El mantenimiento de esta estructura de precios "conlleva un importante esfuerzo presupuestario". Aunque el servicio recibe aportaciones externas —como las ayudas estatales, que en el último semestre rondaron los 900.000 euros—, la mayor parte del coste recae en el Ayuntamiento. La inversión total prevista para 2026 se sitúa entre los 11 y los 12 millones de euros, una cifra que el bipartito justifica como "una inversión social y transversal".

Desde la concesionaria AUE se ha destacado que el sistema de descuentos está plenamente integrado en la digitalización del servicio, lo que permite aplicar las bonificaciones de forma automática, sin colas ni gestiones adicionales para los usuarios.

Con este esquema, el gobierno municipal reafirma su apuesta por un transporte público accesible desde el punto de vista económico, con especial atención a menores, jóvenes y colectivos vulnerables, y con el compromiso explícito de no repercutir el coste del servicio en el bolsillo de los ciudadanos durante 2026.