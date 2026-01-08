Elche apuesta por impulsar el bus nocturno en la próxima contrata de movilidad urbana

El Ayuntamiento de Elche ya mira al horizonte de 2027 para redefinir en profundidad el servicio de autobús urbano. El gobierno municipal trabaja en la nueva contrata de transporte público, uno de los contratos más complejos y estratégicos del Consistorio junto al de basuras y mantemiento de parques y jardines, con un objetivo claro: potenciar el bus nocturno como alternativa real al coche privado y mejorar la conexión con las pedanías del norte, actualmente fuera del servicio regular por las limitaciones del contrato vigente.

Así lo avanzaron el concejal de Movilidad Urbana, José Claudio Guilabert, y el gerente de Autobuses Urbanos de Elche (AUE), Ángel Andreu, de la empresa concesionaria del Grupo Avanza (Vectalia), durante la rueda de prensa en la que también se hizo balance del servicio en 2025. Un año que ha marcado un récord histórico de uso, con 15,3 millones de viajeros, y que refuerza la hoja de ruta municipal para el futuro del transporte público en la ciudad.

Un contrato “vertebrador” y adaptado a normativa europea

La futura concesión del autobús urbano será, en palabras del edil, uno de los grandes ejes del mandato. Se trata de un pliego de alta complejidad técnica y administrativa, que deberá ajustarse a normativa europea, contar con informes económicos y sociales previos y publicarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea.

“Es un contrato que necesita mil ojos por parte de los técnicos municipales”, subrayó Guilabert, quien explicó que durante este año se producirán avances significativos en su redacción, aunque la concesión actual se mantendrá vigente hasta 2027. El objetivo es que el nuevo pliego permita mejorar la calidad del servicio, exigir mayores inversiones a la futura adjudicataria y adaptar la red de líneas a las nuevas necesidades de movilidad del municipio.

El servicio de autobús urbano de Elche ha cerrado el año 2025 con la cifra récord de 15,3 millones de pasajeros / Áxel Álvarez

El bus nocturno, eje clave del nuevo modelo

Uno de los cambios más relevantes que el Ayuntamiento quiere introducir es la ampliación y consolidación del autobús nocturno. La intención es ir más allá del modelo actual, limitado a fines de semana o a periodos concretos como fiestas patronales de agosto o Navidad.

La propuesta municipal pasa por implantar un servicio nocturno los siete días de la semana, con más de una línea y recorridos más directos, alejándose de un esquema exclusivamente circular. El objetivo es claro: evitar que quienes salen por la noche recurran al vehículo privado, reduciendo riesgos en carretera y fomentando una movilidad más segura y sostenible.

El concejal puso como ejemplo el funcionamiento del dispositivo especial durante las pasadas fiestas patronales, cuando tres líneas nocturnas operaron de forma simultánea. “Era un servicio ágil, con menos tiempo de espera, y la gente lo utilizaba para volver a casa sin coger el coche”, señaló.

Llegar a las pedanías del norte

Otro de los retos del nuevo contrato será extender el servicio regular a las pedanías del norte, como Ferriol o Santa Ana, zonas que actualmente no pueden integrarse plenamente en la red por las condiciones del contrato en vigor. La complejidad de los accesos y la tipología de las vías han obligado hasta ahora a recurrir a soluciones alternativas, como el servicio de taxi a demanda.

El Ayuntamiento estudia nuevos tipos de autobuses, más pequeños y versátiles, que permitan salvar estas limitaciones y garantizar una conexión eficaz con el casco urbano. La incorporación de estas pedanías se considera clave para vertebrar todo el término municipal y reforzar el carácter integrador del transporte público.

Récord de uso en 2025: 15,3 millones de viajeros

El impulso al nuevo contrato se apoya en los datos de uso registrados en 2025, que confirman la consolidación del autobús como pieza central de la movilidad en Elche. El servicio cerró el año con 15,3 millones de usuarios, frente a los 12,9 millones de 2024, lo que supone 2,4 millones de viajeros más en solo doce meses y un crecimiento del 18,72 %.

De ese total, 13,9 millones correspondieron a las líneas urbanas, con un incremento de algo más de un millón de pasajeros, un 7,76 % más, mientras que el bus a pedanías alcanzó 1,4 millones de usuarios desde su puesta en marcha el 27 de enero de 2025.

El bus a pedanías, un refuerzo clave de la red

El balance del primer año completo del bus a pedanías ha sido uno de los elementos que más peso tendrá en la nueva contrata. Las líneas con mayor demanda han sido la R11 (Elche–Parque Empresarial–Torrellano–Aeropuerto), con 553.292 viajeros (39,15 % del total); la R10 (Elche–Torrellano–Aeropuerto–L’Altet–Arenales del Sol), con 267.819 usuarios (18,95 %); y la R12 (Elche–Maitino–Torreazul–L’Altet–Arenales del Sol), con 148.894 pasajeros (10,54 %).

Los meses de mayor utilización se concentraron entre junio y octubre, coincidiendo con el verano y el refuerzo de los desplazamientos hacia las playas, un comportamiento que el Ayuntamiento considera coherente con las previsiones iniciales del proyecto.

Un servicio moderno como base del futuro

Desde el gobierno municipal se insiste en que el nuevo contrato deberá consolidar un servicio moderno, accesible y seguro, apoyado en una flota renovada con autobuses híbridos y eléctricos, mejores marquesinas y una red de líneas más flexible. Todo ello, con el bus nocturno y la extensión territorial como grandes apuestas estratégicas.

“Queremos un autobús urbano que funcione como en las grandes ciudades, que dé alternativas reales al coche y que conecte todo el municipio, de día y de noche”, concluyó Guilabert. El récord de usuarios de 2025 marca el punto de partida de una contrata que aspira a redefinir la movilidad ilicitana a partir de 2027.