Plátanos de sombra para la nueva plaza de Santa María de Elche y ahora con la Virgen para la nueva fuente en el aire

Justo una semana después de que salieran a licitación las obras de reurbanización de la plaza Santa María y su entorno, del alcalde, Pablo Ruz, junto al concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, y el arquitecto encargado del proyecto y la dirección de obra, Pepe Amorós, de ARN Arquitectura, presentó la hoja de ruta. Lo hizo en el marco de una comparecencia en la que justificó la necesidad de la reforma de este espacio que, apostilló, es una de las obras estrella de este mandato, junto a Jayton y el Mercado Central. En ese contexto, afirmó que las obras comenzarán después de Semana Santa; que se ejecutarán como si de un puzzle se tratara, de manera que se harán los trabajos por fases, y que la parte central de la plaza del Congreso Eucarístico debe estar finalizada de cara a las fiestas de agosto; y que los actuales naranjos se sustituirán por plátanos de sombra, el árbol que parece que se ha puesto de moda en Elche con este Ejecutivo local, a juzgar por su implantación por diferentes zonas, como el centro o Pedro Juan Perpiñán. Sin embargo, pese a que los pliegos hablan de una fuente -que irá a la altura de la Puerta del Órgano- con una escultura de la Virgen de la Asunción que “presidirá” la plaza, ahora parece que Ruz no tiene tan claro que vaya ir una imagen de la Maredéu. Dijo que será una alegoría del Cielo del Misteri con algún motivo de La Festa, citando elementos aéreos como la Mangrana o el Araceli, pero se cerró en banda a reconocer que puede ir una escultura como a la que apuntan los pliegos incluso a través de la reproducción que aparece en los planos.

La zona donde se localizará la fuente, junto a la Puerta del Órgano de la basílica. / INFORMACIÓN

Una lámina de agua circular

El proyecto básico habla de una nueva fuente ornamental en la plaza del Congreso Eucarístico que se concibe como una alegoría al Cielo del Misteri d’Elx, “evocando la apertura de las puertas celestiales para recibir a María Coronada durante el drama sacro”, detalla el documento en cuestión que acompaña a los pliegos. “Su diseño se materializa mediante una lámina de agua circular de seis metros de diámetro, con fondo de piedra oscura para potenciar el efecto reflejante y crear una superficie que reproduce el cielo”, añade. Al respecto, se especifica que, “en el interior del vaso, se dispone un recercado escultórico que interpreta de forma abstracta las puertas celestiales, sobre el cual se sitúa la escultura de la Virgen de la Asunción, configurando un hito simbólico y visual que preside la plaza”. Para los autores del proyecto, “la reubicación de la fuente existente en la plaza del Palau -la de Eutiquio Estirado, que se desplaza unos seis metros- y la creación de la nueva fuente en la plaza del Congreso Eucarístico permiten reforzar el papel del agua como elemento característico del entorno, complementando su presencia en las plazas cercanas y contribuyendo a enriquecer la experiencia urbana”.

Pablo Ruz, José Claudio Guilabert y Pepe Amorós, durante la presentación del proyecto. / Áxel Álvarez

“Algún elemento del Misteri”

Con estos puntos de partida, el alcalde, en su comparecencia en la plaza, indicó que “es una fuente de lámina quieta, de unos cinco centímetros de alto, que permite permanentemente el reflejo del Cielo en la propia fuente”, y subrayó que “es una fuente preciosa”. Sin embargo, preguntado sobre si iba a ir una Maredéu como establece el proyecto, el regidor ilicitano respondió que “no lo sabemos”, y agregó que será “algún elemento del Misteri: una Maredéu, una Magrana, un Araceli…Porque lo que es la fuente que emula el Cielo tiene un espacio cuadrangular, y el Cielo del Misteri no está en el centro, está en un lateral, como una especie de puerta del Cielo y ahí se puede meter una Magrana o un Araceli o ya veremos una conexión. Eso hay que definirlo con el proyecto”. Todo cuando, además, en los planos si hay una reproducción de cómo quedaría la fuente con la escultura de la Patrona, aunque ahora el alcalde hable de aparato aéreo del Misteri.

El estado en el que se encuentra la plaza y el pavimento en estos momentos. / Áxel Álvarez

Por 2,9 millones de euros

Más allá de la fuente, y de la imagen que incorporará, el proyecto sale con un presupuesto base de licitación de 2,9 millones de euros con los impuestos incluidos, y el plazo de ejecución es de diez meses, lo que implica que sería una realidad a principios de 2027, si se cumplen los tiempos y las obras empiezan después de Semana, como dijo el alcalde. La actuación se desarrolla en la plaza de Santa María, la plaza del Congreso Eucarístico y la plaza del Palau, así como las vías adyacentes, como el Carrer La Fira, la calle Puerta del Órgano y parte de la calle Diagonal del Palau, lo que se traduce en una superficie de 5.308,58 metros cuadrados, y supondrá también desplazar el actual paso de peatones, de manera que se le dé continuidad a todo el espacio, y se eliminen los escalones, a través de una ligera pendiente, mejorando la accesibilidad a este espacio público. Eso también supone desplazar unos seis metros desde la plaza del Palau la fuente que alberga la escultura “Geografía de la Memoria”, de Eutiquio Estirado, hacia la parte oeste, y también se pretende recuperar el antiguo trazado de la calle Uberna.

Los escalones con los cuenta la plaza del Congreso Eucarístico en estos momentos. / Áxel Álvarez

Los árboles

En cuanto a los plátanos de sombra, se situarían en la zona localizada frente al Palacio de Altamira y en el espacio donde se emplaza la cafetería África, a la altura de la Puerta del Órgano, pero sin invadir la zona de restos arqueológicos, eliminando los naranjos que hay actualmente, pero preservando las palmeras, como se encargó de resaltar el regidor, con lo que se buscan espacios más amables de cara al verano, cuando la plaza es muy dura por las altas temperaturas. Asimismo, se instalarán bancos corridos de piedra con iluminación inferior, y también se dotará de luz a la fachada de Santa María, en la línea de lo que se hizo con el Ayuntamiento de Elche. “Son algo más de 2,8 millones de euros de inversión pública necesaria y justificada que va a transformar este espacio, que es el espacio más turístico de la ciudad, eliminando barreras, eliminando distorsiones y permitiendo abrir este espacio”, argumentó el alcalde. “La idea es recuperar la imagen tradicional”, puntualizó el arquitecto del proyecto, Pepe Amorós, que comentó que “lo que se intenta es unificar los espacios del casco histórico”, sobre todo desde el punto de vista del pavimento, de manera que se homogenice el entorno de Santa María con Traspalacio, la plaza de Santa Isabel y Obispo Tormo.