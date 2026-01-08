Tres noches contra el frío: así se coordina la red que evita que alguien duerma en la calle en Elche

El dispositivo especial por bajas temperaturas para personas sin hogar en Elche se ha desactivado este jueves tras permanecer operativo desde el pasado lunes, coincidiendo con uno de los episodios de frío más intensos de las últimas Navidades. Han sido tres noches consecutivas de actuación coordinada, en las que Policía Local, Protección Civil y entidades sociales han vuelto a demostrar la capacidad de respuesta de la red asistencial ilicitana ante situaciones de riesgo extremo para quienes viven en la calle.

Albergue de la Fundación Conciénciate donde se ha atendido a 66 personas cada día durante el episodio de bajas temperarutas / INFORMACIÓN

El operativo, impulsado por el Ayuntamiento y ejecutado sobre el terreno por la Fundación Conciénciate, Cáritas Elche y Cruz Roja Elche, se ha centrado especialmente en aquellas personas que no utilizan de forma habitual los recursos de pernocta, con el objetivo de prevenir situaciones graves derivadas del frío, la lluvia y la exposición continuada a la intemperie.

Tres noches, 66 personas atendidas cada jornada en Conciénciate

Durante cada una de las tres noches de activación, el dispositivo atendió a 66 personas, lo que se traduce en casi 200 pernoctaciones acumuladas, aunque no se trate de personas distintas, sino de usuarios recurrentes que encontraron refugio durante todo el episodio. A su vez, según los datos facilitados por la Fundación Conciénciate, se realizaron cada noche 19 traslados al centro de pernocta y 24 atenciones directas en calle, además de la acogida nocturna en el albergue.

“Lo habitual es que tengamos entre 45 y 50 personas durmiendo cada noche; con el protocolo se ha subido hasta 66”, explica su presidente, Gorka Chazarra, quien subraya que entre 15 y 20 personas que normalmente no usan el recurso sí lo han hecho durante estas noches de frío extremo. Para la entidad, ese dato es especialmente relevante, ya que algunos de esos usuarios han decidido mantenerse en el centro de forma estable una vez desactivada la alerta.

El menú de estos días fue especial por la festividad de los Reyes Magos en Elche / INFORMACIÓN

Un centro abierto 24 horas y sin límite de plazas

La activación del protocolo implica un cambio sustancial en el funcionamiento del Centro de Pernocta de la Fundación Conciénciate, que durante estos episodios permanece abierto las 24 horas del día y sin límite de plazas. Esto permite ofrecer no solo una cama para dormir, sino una atención integral continuada.

Durante estas tres noches y los días intermedios, el centro ha garantizado desayuno, comida y cena, además de duchas, servicio de lavandería, taquillas para objetos personales y zonas de carga de dispositivos electrónicos. “No es solo dormir; es poder ducharse, lavar la ropa, comer caliente y descansar durante el día”, remarca Chazarra.

Además, la fundación refuerza todos los turnos de personal y activa salidas diarias de atención en calle, algo que normalmente se limita a fines de semana. Voluntariado y profesionales han recorrido distintos puntos de la ciudad repartiendo mantas, sacos de dormir, abrigos, comida y bebida caliente, ofreciendo también el traslado al albergue, con el respaldo de la Policía Local.

Cáritas atiende cada día a decenas de personas sin hogar a las que da desayuno y ropa en Elche / Áxel Álvarez

Cáritas: “Para nosotros hace frío todos los días”

Desde Cáritas Elche, su director Alejandro Ruiz introduce un matiz clave: el protocolo municipal es necesario, pero la atención no se detiene cuando se desactiva. “Para nosotros hace frío todos los días”, afirma. La entidad mantiene servicios diarios de duchas, desayuno, entrega de ropa, mantas y sacos de dormir, estén activos o no los protocolos oficiales.

Durante la activación municipal, Cáritas reforzó su respuesta habilitando un espacio climatizado abierto todo el día, con bebidas calientes y posibilidad de permanecer resguardados. Por las mañanas, entre 35 y 40 personas acudieron al servicio de duchas, y unas 10 o 12 permanecieron durante la jornada completa, quedándose incluso a comer.

Ruiz destaca además que el frío ha coincidido con episodios de lluvia, “lo peor que puede pasarle a alguien que duerme en la calle”, lo que obligó a intensificar la entrega de ropa seca y de abrigo. Aunque el protocolo se haya desactivado, Cáritas seguirá atendiendo con normalidad: “Mañana hará menos frío extremo, pero seguirá haciendo frío para quien duerme fuera”.

Cáritas ha ofrecida mudas de ropa a las personas sin hogar en Elche, mojadas por las frecuentes lluvias / Áxel Álvarez

Cruz Roja y la atención a quienes quedan fuera del sistema

El papel de Cruz Roja Elche ha sido especialmente relevante para llegar a los perfiles más invisibles. Su directora técnica local, Yolanda López, explica que la entidad trabaja con personas que no pueden acceder a albergues por consumo activo o por no aceptar normas y horarios. “Son personas de áreas como los Palmerales, drogodependientes, totalmente al margen de los recursos habituales”, señala.

Voluntarios de Cruz Roja atienden a una persona sin hogar en las proximidades del barrio de los Palmerales / INFORMACIÓN

Desde el lunes y hasta el miércoles, Cruz Roja movilizó a ocho personas entre voluntariado y equipo técnico, con salidas de mañana y tarde. En total, se realizaron 66 atenciones y 153 respuestas, que incluyeron alimentos, bebidas calientes, información sobre recursos, entrega de mantas y sacos, y algunos traslados puntuales.

Además, se puso en marcha el Centro de Día Móvil (CEDIMO), un camión equipado con duchas calientes, que permitió ofrecer higiene personal a personas que, de otro modo, no podrían acceder a ningún servicio. “A veces una bebida caliente no es el recurso en sí, sino la excusa para acercarnos, escuchar y detectar otras necesidades”, subraya López.

Una voluntaria de Cruz Roja Elche ofrece una bebida caliente a una persona en la calle / INFORMACIÓN

Más allá del frío: una puerta a la esperanza

Uno de los aspectos más humanos de este último dispositivo protocolario ha sido su coincidencia con fechas clave de la Navidad y Reyes. Antes se activó en noviembre. En el centro de Conciénciate se organizaron comidas especiales, con roscones, panetones y donaciones de empresas colaboradoras. “Para personas que llevan años en la calle, poder pasar Noche de Reyes bajo techo, en familia, tiene un valor enorme”, destaca Chazarra.

El balance deja un mensaje compartido por todas las entidades: el frío salva vidas cuando activa recursos, pero también puede ser una oportunidad para que algunas personas den el primer paso fuera de la calle. Tres noches intensas que confirman que, en Elche, la respuesta al frío no es solo una cuestión de termómetros, sino de coordinación, compromiso y humanidad.