Adiós a toda una vida dedicada al Ayuntamiento de Elche
La Administración local dedica un homenaje a los 60 empleados municipales que se han jubilado entre 2024 y 2025
Han dedicado toda su vida al servicio público y este viernes, en un acto en el Centro de Congresos, el Ayuntamiento de Elche quiso agradecerles esa entrega con el tradicional acto de homenaje que cada año se celebra como reconocimiento a la trayectoria de los empleados municipales que se jubilan. En esta ocasión, eran 60 los funcionarios y trabajadores que han venido prestando sus servicios en la Administración local los que se despedían de la vida laboral. Cada uno de ellos fue subiendo al escenario y recibió a modo de reconocimiento una figura de la fachada del Ayuntamiento que les fue entregada por el alcalde, Pablo Ruz, y la portavoz de Vox, Aurora Rodil, quienes se hicieron una foto individual con cada uno de ellos.
"El alma de esta casa"
En el acto se reconoció el trabajo, la entrega y la trayectoria profesional de los empleados públicos que han finalizado su etapa entre 2024 y 2025. En este sentido, el alcalde, Pablo Ruz, que tomó la palabra durante el acto, defendió la figura del funcionario, del que destacó su labor, su dedicación y su servicio. "Los funcionarios son el alma de esta casa. Vuestro servicio, dedicación y esfuerzo es impagable y todos habéis sido imprescindibles", subrayó. "Sin esa figura vuestra, la estructura del Ayuntamiento no habría sido igual de excelente", apostilló, para, acto seguido, añadir que "los políticos pasan pero los trabajadores públicos se quedan".
Presencia de la Corporación
El acto contó con el respaldo, además del alcalde de Elche y de Aurora Rodil, de los ediles del PP José Claudio Guilabert y Loli Serna, mientras que por el PSOE asistieron María José Martínez y Vicente Alberola. Entre los funcionarios reconocidos se encontraban, entre otros, Mari Ángeles Avilés, José Francisco Campos, Francisco Guilabert, Mari Ángeles Román o Santiago Padilla.
Los nombres
Estos son los funcionarios que recibieron el reconocimiento:
- JULIÁN ALCÓN
- AGUSTÍN ALMODÓVAR
- ANTONIA AMORÓS
- MARÍA ÁNGELES AVILÉS
- ASUNCIÓN BERNAL
- JOSÉ FRANCISCO CAMPOS
- MARÍA PILAR CAPILLA
- FRANCISCO J. CARRETERO
- ANDRÉS CARTAGENA
- JOSÉ ESTEVE
- ANA MARÍA FERNÁNDEZ
- JESÚS FERNÁNDEZ
- JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-CAÑADAS
- PEDRO JOSÉ GARCÍA
- FRANCISCO GARLITO
- MARÍA DOLORES GARRE
- FRANCISCO GUILABERT
- NIEVES HORCAJADA
- SANTIAGO IBARRA
- EVANGELINA ILLESCAS
- CARMINE LAGUARDIA
- ENRIQUE LARA
- ASUNCIÓN LATOUR
- JOSE CARMELO LLORENS
- JOSEFA LOMBARDO
- ANTONIO LUCAS
- VICENTA MACIÁ
- JESÚS MAESTRO
- GONZALO MARTÍNEZ
- JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
- FERNANDO MARTÍNEZ
- MANUEL MARTÍNEZ
- CARMEN MARTÍNEZ
- MARÍA YOLANDA MEDINA
- MANUEL CARLOS MIRALLES
- VICENTE MOLINA
- ASUNCIÓN MOLLA
- FRANCISCA MONTALBÁN
- JULIÁN MUÑOZ
- LUIS NAVARRO
- JORGE NAVARRO
- FRANCISCA A. ORTS
- SANTIAGO PADILLA
- JUANA PALOMARES
- ÁNGEL LUIS PARDO
- MIGUEL ÁNGEL PEÑARANDA
- JOSE A. PÉREZ
- JUAN ANTONIO POMARES
- VICENTE POMARES
- JACINTO PRIETO
- MANUEL JOAQUÍN RIQUELME
- PEDRO ROCAMORA
- FRANCISCO ROLDÁN
- MARÍA ÁNGELES ROMÁN
- MARGARITA ROMÁN
- ANTONIO SÁNCHEZ
- MARÍA SÁNCHEZ
- ANDRÉS SEMPERE
- MARÍA LUISA SERRANO
- ÓSCAR LUIS TITOS
Suscríbete para seguir leyendo
- Entra en vigor en Elche la ordenanza del patinete y las sanciones comenzarán tras Reyes
- Un barrio de Elche que tendrá que esperar a final de año para estrenar su nueva imagen
- Elche cancela la venta de sillas de la Cabalgata de Reyes y traslada el Campamento Real, y Santa Pola aplaza el desfile al martes 6
- Así será la nueva plaza de Santa María de Elche: arbolado y una fuente sobre el Misteri con la Virgen
- Última hora de la Cabalgata de Elche: desfile reducido y a las cinco de la tarde
- Golpe policial a una familia que traficaba con drogas y operaba como un grupo criminal en Elche y Santa Pola
- El Hondo de Elche y Crevillent: hábitat para la cría de una tortuga protegida
- El Ayuntamiento elimina las sillas para la Cabalgata de Reyes en Elche para los próximos años con el fin de evitar altercados