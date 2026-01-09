Adiós a toda una vida dedicada al Ayuntamiento de Elche

Han dedicado toda su vida al servicio público y este viernes, en un acto en el Centro de Congresos, el Ayuntamiento de Elche quiso agradecerles esa entrega con el tradicional acto de homenaje que cada año se celebra como reconocimiento a la trayectoria de los empleados municipales que se jubilan. En esta ocasión, eran 60 los funcionarios y trabajadores que han venido prestando sus servicios en la Administración local los que se despedían de la vida laboral. Cada uno de ellos fue subiendo al escenario y recibió a modo de reconocimiento una figura de la fachada del Ayuntamiento que les fue entregada por el alcalde, Pablo Ruz, y la portavoz de Vox, Aurora Rodil, quienes se hicieron una foto individual con cada uno de ellos.

Un momento del acto de homenaje este viernes. / INFORMACIÓN

"El alma de esta casa"

En el acto se reconoció el trabajo, la entrega y la trayectoria profesional de los empleados públicos que han finalizado su etapa entre 2024 y 2025. En este sentido, el alcalde, Pablo Ruz, que tomó la palabra durante el acto, defendió la figura del funcionario, del que destacó su labor, su dedicación y su servicio. "Los funcionarios son el alma de esta casa. Vuestro servicio, dedicación y esfuerzo es impagable y todos habéis sido imprescindibles", subrayó. "Sin esa figura vuestra, la estructura del Ayuntamiento no habría sido igual de excelente", apostilló, para, acto seguido, añadir que "los políticos pasan pero los trabajadores públicos se quedan".

Un momento del acto de homenaje este viernes. / INFORMACIÓN

Presencia de la Corporación

El acto contó con el respaldo, además del alcalde de Elche y de Aurora Rodil, de los ediles del PP José Claudio Guilabert y Loli Serna, mientras que por el PSOE asistieron María José Martínez y Vicente Alberola. Entre los funcionarios reconocidos se encontraban, entre otros, Mari Ángeles Avilés, José Francisco Campos, Francisco Guilabert, Mari Ángeles Román o Santiago Padilla.

Los nombres

Estos son los funcionarios que recibieron el reconocimiento: